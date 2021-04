Zdvojnásobil se počet Čechů, kteří pijí alkohol doma o samotě, uvádí průzkum

Elektronicky mohou své údaje ve sčítání lidu od čtvrtka statistikům posílat i lidé nad 85 let se starými občanskými průkazy. Do sčítacího systému je možné se přihlásit také s těmito doklady bez strojově čitelných údajů, informovala mluvčí sčítání Jolana Voldánová. Podle ní se to týká asi 15 000 lidí. Senioři nad 70 let si nemusí průkazy vždy po deseti letech měnit, platnost je na 35 let.

Sčítání začalo 27. března. Týden po zahájení statistici podle materiálů z vládního webu začali řešit situaci, kdy se lidé se staršími občankami nemohli do on-line sčítacího systému přihlásit. Český statistický úřad (ČSÚ) proto žádal o změnu předpisů. Podle Voldánové ministerstvo vnitra ve středu předalo statistikům data a ČSÚ rozšířil možnosti elektronické identifikace i o nejstarší doklady.