„Zdrtím ekonomiku.“ Guvernér ČNB poslal vládě Andreje Babiše drsný vzkaz

Petra Jaroměřská

Šéf České národní banky (ČNB) Aleš Michl po čase poskytl rozhovor. Tentokrát neváhal použít ostřejší vyjádření. Guvernérova slova šla hned v několika oblastech proti zájmům premiéra Andreje Babiše (ANO), kterému dřív Michl dělal poradce a díky kterému se do čela centrální banky dostal.

„Pokud zadlužování, růst množství peněz v oběhu poroste víc, než by bylo zdrávo, nebudeme se zdráhat a zvýšíme sazby,“ říká guvernér centrální banky Aleš Michl. „Permanentní deficity veřejných financí znamenají, že naše sazby musí být daleko vyšší, než by byly, kdyby se to nedělo.“Foto: ČTK
Michl, který je v čele ČNB od července 2022, v pondělním rozhovoru pro podcast Insider řekl, že nepřipustí zdražování i za cenu ekonomických škod. A hodlá udržovat vysoké sazby na úkor ekonomického růstu.

„Budeme tak tvrdí. Klidně zdrtím ekonomiku, mně to vůbec nebude vadit. Uděláme všechno pro to, aby inflace byla nízká,“ prohlásil guvernér ve zmíněném rozhovoru.

Vláda Andreje Babiše (ANO) přitom rychlejší růst ekonomiky nezbytně potřebuje. Přináší příjmy do státní kasy a bez něj půjde jen složitě prosazovat poměrně nákladné ekonomické plány v podobě investic do infrastruktury, reformy důchodů i změn v sociální oblasti.

Michl rovněž řekl, že úrokové sazby v dohledné době níž nepůjdou. „Já tady nejsem od toho, abych zlevnil byty, abych vyřešil bytovou politiku. Náš jediný cíl je nízká inflace. Tečka,“ prohlásil guvernér.

Dostupné bydlení bylo přitom jedním z klíčových plánů této vlády. Navíc Babiš před volbami sliboval levnější hypotéky. Michl teď naopak tvrdí, že nás čeká období dražších hypoték a nižšího ekonomického růstů.

„Uvědomuji si, že jsme drsní, když chceme, aby někdo měl 20 procent našetřeno, když si bere hypotéku. Děláme to proto, aby inflace byla nižší, abychom už znova neměli tu šílenou inflaci 17,5 procenta, jako když jsem nastupoval,“ prohlásil v rozhovoru guvernér.

Přičemž si rýpnul i do vládního hospodaření s vysokými deficity státního rozpočtu. Právě levné úvěry spolu s vládním hospodařením s vysokými deficity jsou totiž podle něj jednoznačným impulsem k vyšší inflaci, proti které bude ČNB nekompromisně bojovat právě vyššími úrokovými sazbami.

Drahé úvěry nesvědčí ekonomice. Ani firmám Andreje Babiše. Nelibost okolo vyšších úroků ukázal Babiš například na tiskové konferenci po jednání vlády druhé květnové pondělí. „Vždycky vyslovím podivení nad tím, proč základní sazba české koruny je o jeden procentní bod vyšší než eurozóna, když tedy hlavní byznys máme v Evropské unii,“ řekl premiér.

Premiér na prosbu deníku Aktuálně o reakci na guvernérův rozhovor nereagoval. Michl dřív často čelil kritice, že je „Babišův“ člověk. Než nastoupil do bankovní rady v roce 2018, pracoval pro současného premiéra jako poradce. V rozhovoru k tomu řekl, že je mu jedno, co kdo tvrdí. „Důležité jsou výsledky práce,“ zdůraznil.

Ekonom a někdejší poradce premiéra Petra Fialy (ODS) Štěpán Křeček říká, že guvernérova slova je třeba brát jako silnou a účinnou slovní intervenci, že opravdu nehrozí žádné drastické zdražování. I pouhé očekávání vyšších cen totiž, zjednodušeně řečeno, může nakonec být impulsem k vyšší inflaci.

A Michl slova o zdrcené ekonomice použil během rozhovoru v reakci na úvahu, že lidé si teď budou v souvislosti s geopolitickým vývojem myslet, že ceny porostou. „Tak ať si to nemyslí,“ řekl Michl a spustil proslov o zdrcené ekonomice, v němž několikrát zdůraznil, že centrální banka bude přísná a drsná.

„Slova guvernéra jsou důležitá pro celý finanční sektor. Analytici bedlivě sledují každé vyjádření všech členů bankovní rady ČNB,“ poznamenal Křeček. Michla zároveň chválí za to, že dramaticky změnil složení devizových rezerv. Daleko větší váhu mají nyní zlato a akcie.

Michl patřil ke kritikům bývalého vedení centrální banky. Důvodem je fakt, že přebíral ČNB s historicky největší ztrátou. Pokud by se banka dostala do plusu, zákon umožňuje část zisku za přísných podmínek převést do státního rozpočtu.

Michlovo funkční období v ČNB končí v roce 2028, jde o druhý jeho mandát v centrální bance, předtím působil v pozici člena bankovní rady. Znovu už být tedy jmenován nemůže.

