Zdrcující rozsudek pro Česko. Babiše dohnal miliardový účet za 30 let starou kauzu

Česku reálně hrozí, že bude muset platit miliardové odškodné. V 30 let trvající soudní tahanici okolo kauzy označované jako Diag Human teď uvázl polostátní ČEZ. Lucemburský soud mu obstavil podíly v tamních firmách, oznámil podnik v pondělí. Český stát má totiž podle soudu platit odškodné za zmařený obchod s krevní plazmou. A neplatí. Na řadu tak přišla exekuce.
Právě popsaný krok lucemburského soudu ukazuje, že hrozba placení miliardového odškodnění je reálná. A že česko-švýcarský podnikatel Josef Šťáva si bude chtít miliardy od České republiky coby odškodné vzít.
Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že ČEZ se bude bránit u lucemburského soudu. „Jsou přesvědčeni, že uspějí,“ napsal premiér v úterní SMS zprávě deníku Aktuálně.cz. Podle exministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) snahou vlády vždy bylo neplatit v této kauze nic, nebo aspoň minimum.
I kdyby ČEZ uspěl, povinnosti státu platit za pochybení v celé kauze se to nedotkne.
Odškodnění, které nyní včetně úroků přesahuje částku 17 miliard korun, přisuzují Šťávovi už dva pravomocné a také vykonatelné rozsudky. Jeden vydal mezinárodní arbitrážní tribunál v Londýně v roce 2022, ten druhý padl ještě o pět let dřív soud v Lucemburku.
„Šance, že by se teď neplatilo nic, je nula,“ řekl Aktuálně.cz jeden z lidí obeznámených se složitou kauzou, který si však nepřál zveřejnit své jméno.
Redakce přitom oslovila několik zdrojů obeznámených s extrémně složitou kauzou, kterou si politici zejména v posledních deseti letech přehazovali a spoléhali na právníky. Shodně tvrdí, že kauza míří ke svému konci. Bez naděje, že by se země vyhnula placení miliardové částky.
Předčasné spekulace?
„Dokud nejsou vyčerpány všechny možnosti právní obrany a rozhodnutí není definitivní, pokládá MF za předčasné spekulovat o zaplacení nároku žalobce,“ uvedla v úterý ministryně financí Alena Schillerová na dotaz Aktuálně.cz, zda bude počítat ve státním rozpočtu s nějakou rezervou na tyto účely.
Schillerová totiž spoléhá na to, že spor řeší ještě londýnský Nejvyšší soud. Jenže to nemá vliv na vykonatelnost rozhodnutí londýnského arbitrážního tribunálu. Navíc, nejvyšší soud by měl podle informací Aktuálně.cz rozhodnout už začátkem příštího roku.
Celý spor česko-švýcarského podnikatele Josefa Šťávy a jeho Diag Human přitom sahá do roku 1992, kdy podle Šťávy došlo ke zmaření jeho obchodu s krevní plazmou.
Pochybění měl způsobit český stát tím, jak postupoval ve výběrovém řízení na zpracovatele krevní plazmy.
Podle informací deníku Aktuálně.cz Šťáva oslovil každou vládu s tím, že chce jednat. A kauzu měli na stole téměř všichni ministři financí i zdravotnictví v historii samostatného Česka. Někteří bývalí šéfové resortů si dodnes pamatují, jak Šťávu na jednáních doprovázel Jan Kalvoda, právník a někdejší politik spojený s Občanskou demokratickou aliancí (ODA).
„Společnost marně usilovala o jednání s českým státem s cílem dosáhnout dohody o vyrovnání. Vzhledem k neochotě dlužníka jednat či splnit svůj závazek přistoupil Diag Human ke krajnímu řešení a zahájil v Lucembursku exekuční řízení,“ stojí v prohlášení společnosti Diag Human.
Nejde o šikanu, tím méně zaměřenou vůči společnosti ČEZ, ale o léta odkládaný výkon práva věřitele vůči dlužníkovi, stojí dále v textu.
Spor řeší zahraniční soudy až od roku 2014, do té doby se kauza rozhodovala v Česku. Šťáva chtěl původně 200 milionů korun. Teď už částka přesahuje 17 miliard, každý den naskakují úroky 1,6 milionu korun.
Arbitráž při Hospodářské komoře ČR v roce 2008 dokonce přisoudila Šťávovi odškodnění 8,33 miliardy korun. Ale přezkumný senát konstatoval, že podnikatel nemá nárok na nic.
Lucemburský soud, okresní, odvolací i nejvyšší soud ovšem prohlásily, že práva česko-švýcarského podnikatele Šťávy poškozena.
Intenzivní obrana bez šance na zvrat
Česko se celou dobu v soudních bitvách intenzivně bránilo. U londýnské arbitráže chtěl podnikatel dokonce 52 miliard. Ta nakonec v roce 2022 potvrdil stejnou částku jako lucemburské soudy, tedy 15,5 miliardy korun.
Právě tehdy bylo podle některých jasné, že Česko už je bez šance, že by se placení vyhnulo. Česko nicméně pokračovalo ve své obraně.
Ještě v červnu 2024 obchodní soud Anglie a Walesu projednával námitky českého státu, ty ale byly zamítnuty. V té době byl ministrem financí Zbyněk Stanjura (ODS).
„Všechny informace byly ve vyhrazeném režimu, tudíž vám nemohu nic říct,“ řekl v úterý exministr Aktuálně.cz. „Snahou naší vlády bylo dosáhnout, abychom platili co nejnižší částku, pokud bychom museli platit,“ dodal.
„Celá ta kauza je příběh z roku 1992, kdy politici ODS v té věci podepsali rozhodčí doložky a tím zásadně poškodili stát,“ tvrdí nyní Babiš. Stát podle něj „nikdy ani na okamžik nepřipustil legitimitu nároku Diag Human“. „A my se samozřejmě budeme bránit dál,“ píše premiér v SMS deníku Aktuálně.cz.
„Společnost ČEZ je přesvědčena o nezákonnosti uvedených rozhodnutí a očekává jejich zrušení soudní cestou, přičemž žaloby budou podány v nejbližších dnech. Na základě právních analýz společnost ČEZ v současné době předpokládá, že k jejich zrušení dojde v řádu měsíců,“ uvedla společnost ČEZ v pondělním prohlášení.
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