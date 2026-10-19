Už dvanáctým rokem mohou Pražané neomezeně využívat služeb celé sítě MHD za pouhou desetikorunu denně. Kandidát na primátora Petr Hlaváček z vítězného hnutí STAN to chce změnit. Zdražení Lítačky by však muselo být opravdu razantní, aby se její cena dostala na úroveň obvyklou v jiných evropských metropolích, vyplývá z aktuálních dat.
O tom, že cenu Lítačky už nelze držet tak nízko jako dosud, jsou přesvědčení všichni hlavní aktéři povolebních vyjednávání. „Jestli jsme jako Pražané hrdí na to, že máme jednu z nejlepších dopravních sítí na světě, tak ona něco stojí,“ řekl v rozhovoru pro Publico lídr pražské kandidátky ODS Tomáš Portlík. Podle jeho představ by měla Lítačka zdražit skokově o 1700 korun a poté by se měla její cena valorizovat automaticky.
Pravděpodobný budoucí pražský primátor Petr Hlaváček (STAN) počítá s mírnějším zdražením Lítačky, do pěti tisíc korun. Cena ročního kuponu by se tak dostala na úroveň, kde už byla před rokem 2015. Spolu s tím ovšem Hlaváček považuje za prioritu zdražení rezidentního parkování.
Pokud se cena ročního kuponu pro dospělého přiblíží pěti tisícům korun, stále to bude znamenat, že je pražská MHD pro místní mimořádně levná. Platí to jak při pohledu do minulosti, tak do ostatních evropských metropolí.
Reálně skoro pětkrát levnější než v roce 2000
V polovině roku 2015, kdy naposledy stála Lítačka 4750 korun ročně, se průměrná mzda v zemi pohybovala mezi 26 a 27 tisíci korunami. Dnes je to téměř dvojnásobek. Ještě výraznější nepoměr ukazuje srovnání s rokem 2000. Tehdy Češi vydělávali v průměru jen 13 tisíc korun měsíčně, roční kupon na pražskou MHD byl přitom dražší než dnes. Z jedné mzdy si tak mohl člověk pořídit jen tři takové kupony, dnes by jich mohl mít čtrnáct.
Spolu se mzdami ovšem po léta rostly i náklady na provoz MHD v metropoli. Výroční zpráva dopravního podniku za rok 2001 uvádí, že město muselo dotovat provoz částkou 6,9 miliardy korun. Vloni to bylo už bylo téměř 20 miliard korun. Tržby z jízdného za poslední čtvrtstoletí vzrostly z 2,6 miliardy na pouhé čtyři miliardy korun, a to především zásluhou dražších jednorázových lístků. Přestupní 60minutová jízdenka pro dospělé stála na přelomu století 12 korun, dnes vyjde 90minutový lístek v aplikaci na 46 korun a papírový na rovnou padesátikorunu. Jízdné jako celek pokrývá čím dál menší část nákladů DPP.
Měsíc v Londýně jako rok v Praze
Organizace Greenpeace zveřejnila před několika týdny rozsáhlou analýzu, v níž zhodnotila dostupnost a cenovou přívětivost veřejné dopravy ve 30 evropských metropolích. Praha v celkovém pořadí obsadila čtvrté místo. Přeskočily ji jen Lucemburk, Tallinn a Valletta, kde je městská doprava pro místní zcela zdarma. Praha vychází jako nejlevnější evropská metropole mezi všemi městy s placeným systémem MHD, a to i po přepočítání absolutních částek podle parity kupní síly.
Veřejná doprava v nejbližších hlavních městech sice také patří v rámci kontinentu k těm levnějším, přesto si jí magistráty cení daleko víc než v Praze. V Bratislavě po přepočtu vyjde roční kupon na 263 eur (přibližně 6400 korun), ve Varšavě se roční náklady na předplatné pohybují okolo devíti tisíc korun, ve Vídni 365 až 461 eur (8900 až 12 200 korun) a v Berlíně vyjde celoroční cestování dokonce na více než 18 tisíc korun.
Nejdražší MHD v Evropě má Londýn, kde cestující za jeden měsíc zaplatí víc než za celý rok v Praze. Po zdražení na očekávaných 4750 až 5000 korun Prahu v žebříčku přeskočí pouze bulharská Sofie, a to ještě jen bez zohlednění rozdílné cenové hladiny.
Pražský tarif vykazuje výraznou anomálii i v rámci České republiky. Zatímco Pražané mají za 3650 korun ročně k dispozici tři linky metra, rozsáhlou tramvajovou, autobusovou a nově i trolejbusovou síť doplněnou o vlaky a přívozy, v krajských městech s nepoměrně menším rozsahem dopravy platí cestující za roční kupon více. Například v Ústí nad Labem stojí roční jízdné na městské autobusy a trolejbusy 4490 korun, pro cestující z okrajových zón dokonce 6930 korun.
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