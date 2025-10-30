Ministerstvo hasí žloutenkový požár. O očkování je trojnásobný zájem, dodávka přijede

Letos se hepatitidou A nakazilo v Česku třikrát víc lidí než loni za celý rok. Větší zájem je proto i o očkování, loni se nechalo očkovat 66 tisíc lidí za celý rok, letos téměř 150 tisíc.
Podle údajů, které poskytl Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), jsou letošní dodávky vakcín od června do konce září více než dvojnásobné. "Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s partnery již mimořádně zajistilo přes 200 tisíc očkovacích dávek proti virové hepatitidě typu A, a to i díky funkční koordinační lékové skupině se zástupci SÚKL, lékárníků a distributorů," uvedl v tiskové zprávě ministr Vlastimil Válek (TOP 09).
Většina lidí nemá očkování hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, sami si ho platí. Část ceny, která je asi 1500 korun za jednu dávku, jim pak pojišťovny vrací zpětně z fondu prevence. Výjimkou jsou lidé, kteří se setkali s někým nakaženým, nebo příslušníci integrovaného záchranného sboru, zdravotníci a studenti lékařských fakult nebo klienti domovů pro zdravotně postižené.
Díky novele zákona, která usnadní schvalování úhrady vakcín pojišťovnami, by vakcína mohla být podle dřívějších vyjádření ministerstva hrazená od ledna 2027.
S poslední velkou epidemií žloutenky typu A se Česko potýkalo v roce 1979, kdy se nakazilo přes 32 tisíc lidí a v následujícím roce bylo přes 8 tisíc nakažených. V 80. letech počty dál klesaly, v roce 1989 jich bylo přes 2600. Letos lékaři evidují 1800 nemocných do konce září, asi 40 procent z nich v Praze.