„Zvrhne se to.“ Plán Babišova ministra prolamuje tabu. Experti odhalují skryté hrozby

Lidé začnou polykat i takové léky, které nepotřebují. S jejich předepisováním se roztrhne pytel. Z balíku na zdravotnictví kvůli tomu odteče zbytečně moc peněz. Takový dopad bude mít podle ministra pro prevenci a sport Borise Šťastného (Motoristé sobě) návrh zákona, který mění pravidla pro reklamu na léky. Vedení resortu zdravotnictví ale oponuje: Jen zvyšujeme informovanost pacientů.
Na první pohled jde o nepatrnou změnu: vedení resortu zdravotnictví chce povolit reklamu na receptové léky. Ta byla doposud přísně zakázaná, firmy mohly propagovat jen volně prodejné přípravky. Antibiotika na předpis či preparáty na rakovinu nikdo inzerovat nesměl.
Vedení resortu zdravotnictví posun vysvětluje tak, že chce pomoct pacientům. Zatímco dnes si musí informace o své léčbě složitě vyhledávat na internetu, do budoucna jim je budou moct servírovat pacientské organizace a odborné společnosti – uspořádají pro ně kvůli tomu vzdělávací seminář nebo natočí propagační video. „K lidem se tak dostanou validní sdělení o tom, jaké se jim nabízejí možnosti léčby,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).
Navrženou změnu proto označil za užitečnou a „propacientskou“.
Jenomže narazil. Část poslanců má s normou obrovský problém. Proti se přitom nepostavili jen zástupci opozice, kritičtí jsou ke změně i Vojtěchovi koaliční partneři. Třeba ministr pro prevenci a sport Boris Šťastný označil navržený zákon za „historický a nebezpečný průlom“, který jen „zmanipuluje pacienty a rozkolísá stabilitu českého zdravotnictví“.
Jediný cíl: Zisk farmafirem
„Je to zřejmé. Farmaceutická firma se domluví s lékařem či pacientským spolkem, aby propagaci zaštítila, a začne masově působit na obyvatelstvo,“ řekl Šťastný. Jediným jejím cílem přitom podle něj bude zisk – výrobce se bude snažit udat medikamenty, které se dnes kvůli vyšší ceně moc nepředepisují. Pacienti užívají spíš levnější varianty.
Výsledkem tedy bude to, že se nekontrolovatelně zvednou výdaje pojišťoven. „Vůbec přitom nemusí platit, že lidem dražší přípravek pomůže. Naopak. Daný lék pro ně může být dokonce méně vhodný než ten, který jim předtím vybral a předepsal jejich lékař,“ pokračuje Šťastný.
Ministerstvo přitom podle něj změnu do zákona „vpašovalo“ bez jakékoliv předchozí diskuse. „Ten návrh proto nepodpořím,“ uvedl Šťastný pro Aktuálně.cz a dodal: „Vzhledem k tomu, že odporuje platným evropským normám, už jsem se taky obrátil i na odborníky Evropské komise s žádostí o výklad.“
Zastání získal i u části odborné veřejnosti. Například podle šéfa České lékařské komory Milana Kubka se trh s medikamenty kvůli reklamně „zvrhne“. „Jak to může dopadnout, vidíme každý den v Americe. Tam mají náklady na léky enormní, stejně jako problémy s nimi spojené,“ řekl.
Jedním z nejvýmluvnějších příkladů, na kterém se dá vliv reklamy ukázat, je podle něj současná fentanylová krize. „Fentanyl byl masivně propagovaný přípravek, reklamy ho vychvalovaly až do nebe,“ poukazuje. Lidé ho proto podle Kubka chtěli a lékaři předepisovali. „Důsledky jsou ale fatální – na ulicích živoří tisíce lidí, kteří vypadají jako zombie. Další se předávkovali. I takové to může nabrat konce,“ připomíná problémy s nebezpečným přípravkem způsobujícím závislost.
„Nepůjde to ukočírovat“
Podobně se vyjádřil i šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel. Uvolnění pravidel podle něj otevře stavidla, náklady na receptové léky rázem stoupnou. „Nepůjde to ukočírovat,“ říká.
Problémy to podle něj přinese hlavně u antibiotik, jejichž účinky už nyní kvůli nadužívání slábnou.
„Zvedne se i počet nežádoucích reakcí. Čím víc léků totiž lidé užívají, tím větší podstupují riziko, že si spolu jejich přípravky nesednou. Mohou se vzájemně negativně ovlivňovat,“ vysvětluje Hampel. Také podle něj by se proto neměla reklama na receptové léky povolovat.
Ministerstvo zdravotnictví namítá, že jsou obavy odborníků liché – reklama totiž bude cílit jen na lidi, kteří už mají daný přípravek předepsaný. „Teprve až jim ho lékař doporučí, mohou dostat od pacientské organizace informace,“ řekl Adam Vojtěch na jednání sněmovního zdravotního výboru.
Podle Borise Šťastného je ale návrh napsaný jinak. „Příslušný paragraf přímo uvádí, že reklama může cílit nejenom na pacienty a jejich blízké, ale taky na osoby pečující o vlastní zdraví. Taková obecná formulace může samozřejmě zahrnovat i lidi, kteří konkrétní přípravek ještě nikdy neužívali,“ vysvětluje.
Šťastný se pozastavuje i nad tím, že by se měly informace o lécích dostávat k lidem přes pacientské organizace. Spolky by tyto lidi přímo oslovovaly. „Což by zase naráželo na porušení pravidel o ochraně osobních údajů, stejně jako na zákon o zdravotnické dokumentaci,“ upozorňuje a dodává: „Nedovedu si představit, jak by se mohla pacientská organizace dostat do zdravotních záznamů lidí a k jejich preskripci. To zkrátka legálně nejde.“
„Chce to pojistku proti zneužití“
Pochybnosti vyjádřila i opoziční poslankyně Zdeňka Němečková Crkvenjaš (ODS). I podle ní jsou některé formulace v novele zákona nedotažené. „Byla bych proto ráda, kdyby se v zákoně objevila i nějaká pojistka proti zneužití,“ řekla.
Naopak farmakoekonomovi Josefu Suchopárovi se novinka líbí. „Podle mě je to krok správným směrem,“ řekl Aktuálně.cz. Do zákona by přesto i on několik věcí doplnil.
„Chybí mi tam například informace o tom, kdo je zadavatelem propagovaného sdělení. To by se mělo uvádět kvůli zajištění nezávislosti předávaných informací,“ vysvětlil. Přednášející lékaři by současně měli deklarovat, jestli mají na výrobce léku jakékoliv ekonomické vazby.
Podle šéfa Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Davida Koláře nejsou takzvané pacientské programy, se kterými novela počítá, reklamou. "Jde o podpůrnou službu pro pacienty, kterým již byla konkrétní léčba předepsána lékařem. Program proto nerozhoduje o tom, zda pacient léčivý přípravek dostane, ani nemění pravidla jeho předepisování. O volbě léčby rozhoduje lékař na základě zdravotního stavu konkrétního pacienta," napsal Aktuálně.cz. A dodal, že jde o standard v čele Evropě.
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