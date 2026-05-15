Známý multimilionář žaluje VZP kvůli patentu. „O žádný vynález nejde,“ brání se pojišťovna

Největší Všeobecná zdravotní pojišťovna řeší nepříjemný problém: míří na ni patentová žaloba. Podal ji podnikatel Petr Stuchlík a jeho firma ProVisio. Tvrdí, že vlastní patent, na základě kterého pojišťovna provozuje svou klientskou aplikaci Moje VZP. Stuchlík chce kvůli tomu po pojišťovně peníze. Podle nového šéfa VZP Ivana Duškova může spor ohrozit i fungování dalších zdravotních pojišťoven.
Paradoxní je, že pět procent akcií firmy, která patent vlastní, drží i komerční Pojišťovna VZP. Tedy dceřiná společnost veřejné pojišťovny VZP. „Jak se tam dostaly, nevím. Budeme muset zjistit, co všechno se tam dělo a jak s tím naložit dál,“ říká Duškov v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Už prý nařídil forenzní audit.
Pokud VZP spor o patent prohraje, může to podle něj ohrozit nejen klientskou aplikaci Moje VZP, ale i fungování dalších zdravotních pojišťoven. Všechny budou muset za používání svých elektronických zdravotních knížek pro pacienty platit.
Při nástupu do čela VZP jste zadával několik auditů. Už máte nějaké výsledky?
Částečně. U auditu, který se zaměřuje na smluvní politiku, ještě výsledky nemáme. Očekáváme je koncem června. Ale jeden z auditů, které mapují nastavení IT dodávek, už nějaké první výstupy přinesl. Vyplynulo z něj, že jsme až příliš závislí na externích dodavatelích, což se nám hrubě nevyplácí. Takže to budeme muset přenastavit.
Přinesl audit i nějaká zjištění ohledně aplikace Moje VZP?
Ne, tato aplikace je čistě v rukou pojišťovny.
Já se na to ptám hlavně proto, že na vás míří kvůli této aplikaci žaloba…
To je pravda. Na VZP udeřila soukromá společnost ProVisio a domáhá se toho, aby jí VZP za používání této aplikace platila. Nebo aby se VZP používání této aplikace zdržela. Firma argumentuje tím, že vlastní patentová práva k systému elektronických zdravotních knížek. A že my tato patentová práva porušujeme, když elektronické zdravotní knížky používáme.
O žádný vynález nejde
Jak jste na to zareagovali?
Pochopitelně se bráníme. Namítáme, že jsou požadavky firmy neoprávněné, a požádali jsme soud o zastavení řízení. Zmíněný patent byl totiž udělený velmi krkolomně – až po dlouhých dvanácti letech. Během této doby ho Úřad průmyslového vlastnictví opakovaně odmítl s tím, že nesplňuje podmínky patentovatelnosti. Nejde totiž o žádný vynález, ale jen obecně formulovaný postup pro sdílení lékařských informací prostřednictvím internetu. Tento týden jsme proto podali podnět na zrušení patentu. Soud jsme současně požádali o zastavení řízení do doby, dokud Úřad průmyslového vlastnictví nerozhodne.
Co když neuspějete?
V tuto chvíli jsou takové úvahy předčasné. Věřím, že Úřad průmyslového vlastnictví naším námitkám vyhoví. Pokud by se tak ale nestalo, v ohrožení bychom nebyli jen my, ale i ostatní zdravotní pojišťovny a Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). I ty totiž sdílejí zdravotnická data stejným způsobem. Podle toho, co společnost ProVisio avizovala, bude chtít v případě úspěchu ve VZP podat žalobu i na další pojišťovny.
Máte představu, kolik peněz by to bylo?
Nebudu se pouštět do spekulací.
Připomeňme, že se tím vrací několik let stará kauza elektronických zdravotních knížek IZIP, kvůli kterým se z VZP neprůhledně ztratily dvě miliardy korun. Společnost ProVisio je totiž nástupnickou firmou IZIP…
To je pravda. Firma IZIP během let několikrát změnila vlastníka, až zakotvila u podnikatele Petra Stuchlíka a jeho společnosti ProVisio. Jako majitelé patentu jsou údajně u Úřadu průmyslového vlastnictví zapsaní lékař Pavel Hronek a Jiří Pašek.
Jiří Pašek byl ve zmíněné kauze IZIP pravomocně odsouzen. Dostal pět let vězení za podvod. V současnosti navíc čelí exekuci – místo soudem vyměřené škody ve výši 70 milionů korun prozatím zaplatil jen 6,5 tisíce korun. Může to podle vás s žalobou na VZP souviset?
To nechám bez odpovědi. Jakýkoliv komentář o případné motivaci nebo možné výši škody by byl pouhou spekulací. Věřím, že Úřad průmyslového vlastnictví uzná naše návrhy.
Kdy očekáváte jakýkoliv verdikt?
Pokud jde o samotné řízení na Úřadu průmyslového vlastnictví, tak tam řízení trvá obyčejně šest až dvanáct měsíců. Právníci nás ale upozornili, že se může spor táhnout velmi dlouho. Klidně i několik let.
VZP byla v minulosti vlastníkem pěti procent akcií společnosti IZIP. Pak vedení deklarovalo, že se akcií zbavilo. Jak jsem ale zjistila z výroční zprávy komerční dceřiné společnosti Pojišťovna VZP a.s., akcie skončily tam. Víte proč?
To bohužel v tuto chvíli nevím. Prozkoumáme to v rámci širší restrukturalizace Pojišťovny VZP a.s., která je právě teď v plánu. Budeme muset zjistit, co všechno se tam dělo a jak s tím naložit dál. Už teď je ale zjevné, že bude s dceřinou firmou problém – Česká národní banka už s ní před časem zahájila správní řízení kvůli porušení pravidel volného trhu. Pojišťovně VZP kvůli tomu hrozí mnohamilionová pokuta. Nařídil jsem proto forenzní audit i v této firmě.
Mohlo by vás také zajímat: Šéf praktiků Petr Šonka radí, jak správně vytáhnout klíště:
Po stopách Klause. Projděte si všechny trasy letošního pochodu do Prčic
Nejznámější dálkový pochod v Česku znovu láká turistické příznivce, letos už po devětapadesáté. Akce se každoročně účastní okolo 20 tisíc lidí. Vybrat si mohou z 21 tras, nejdelší z nich začíná v pražských Hájích. Datová redakce Aktuálně.cz přináší přehledné mapy všech tras, které si lze navíc volně stáhnout.
ŽIVĚ Ruské rakety zabíjely v Kyjevě, zemřely i tři děti. Obětí útoku už je přes dvacet
Počet zabitých při ruském vzdušném útoku na Kyjev v noci na čtvrtek vzrostl na 24, mezi mrtvými jsou tři děti. Oznámila to Státní služba pro mimořádné situace (DSNS). Záchranáři pokračují v pátracích a záchranných operacích. Dalších 47 lidí včetně dvou dětí je zraněných. Ukrajina v reakci na ruské zabíjení civilistů žádá o naléhavé jednání Rady bezpečnosti OSN, uvedl ministr zahraničí Sybiha.
Česko a desítky dalších států podpořily vznik tribunálu pro ruské zločiny na Ukrajině
Celkem 36 zemí, včetně České republiky, se v pátek zavázalo připojit se k zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Informovala o tom Rada Evropy. Česko se pro zřízení tribunálu vyslovilo už na Radě Evropy v Reykjavíku v květnu 2023. Česko na dvoudenní schůzce ministrů Rady Evropy v moldavském Kišiněvě zastupoval šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé).
Z nebe prší černý déšť. Ukrajinci udeřili na ruskou rafinerii
Tři lidé zahynuli při ukrajinském vzdušném útoku v ruském městě Rjazaň, 12 lidí bylo zraněno, včetně dětí, uvedl v pátek gubernátor Rjazaňské oblasti Pavel Malkov na platformě Telegram. Ruské ministerstvo obrany podle státní agentury TASS informovalo o nočním sestřelu 355 ukrajinských dronů nad řadou ruských regionů, anektovaným poloostrovem Krym a Azovským i Kaspickým mořem.
Nejstarší most v Paříži se změní v jeskyni. Na umělecké instalaci se podílí 800 lidí
Pont Neuf, nejstarší dochovaný most v Paříži, se díky instalaci od francouzského umělce vystupujícího pod jménem JR na několik týdnů promění na dlouhou a monumentální jeskyni vytvořenou z pláten a vzduchu. Píše o tom agentura AFP, podle níž dílo od 6. do 28. června změní tvář města.