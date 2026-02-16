Přeskočit na obsah
Žloutenka typu A je v Praze na vzestupu, varují hygienici

ČTK

Pražská hygienická stanice eviduje za minulý týden 21 nových případů žloutenky typu A v hlavním městě. Jde o mírný nárůst, z něhož podle hygieniků zatím nelze vyvozovat trend. Celkem se od začátku roku v Praze nakazilo 119 osob, z toho 19 dětí. Hygienici o tom v pondělí informovali na síti X. V minulém roce v Praze žloutenkou typu A onemocnělo 1377 lidí, v roce 2024 bylo zachyceno 37 případů.

Ilustrační snímekFoto: iStock
"Počet hlášených případů je vyšší než v minulých týdnech, z jednoho týdne však nelze usuzovat trend. Situace se v tuto chvíli jeví jako stabilizovaná," uvedli hygienici. Pražská hygienická stanice od začátku roku vydala 761 rozhodnutí souvisejících s epidemií žloutenky, vakcínu po kontaktu s nakaženým dostalo v metropoli od začátku roku 500 lidí.

Ředitelka protiepidemického odboru Martina Marešová před dvěma týdny uvedla, že se situace v Praze stabilizovala a případů ubývá. K normálu by se mohla dostat v letních měsících.

Výskyt žloutenky typu A v Praze hygienici označili loni na podzim za lokální epidemii. Spustili dvě kampaně na podporu prevence a očkování. Epidemie podle Marešové stále trvá. V celé ČR loni onemocnělo 3255 osob, zhruba pětkrát více než o rok dřív. Nejvíc nakažených, zhruba 40 procent, bylo právě v Praze.

Příznaky žloutenky typu A se zpočátku podobají chřipce, objeví se teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se onemocnění projevuje zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater, dále tmavou močí, světlou stolicí a svěděním kůže. Vážné onemocnění nebo vyšší riziko úmrtí mají lidé s poškozenými játry.

Hepatitida A se přenáší stolicí nemocného nebo infikovaného člověka a k nakažení stačí velmi malé množství virových částeček. Člověk se může nakazit například ze špatně umytých rukou po použití toalety. Z nich se může virus dostat třeba na nákupní košík, držadlo v MHD nebo zábradlí. Podle odborníků je virus hepatitidy A velmi odolný a dlouho přežívá zejména v chladném a vlhkém prostředí.

Počty nakažených žloutenkou typu A v Praze:


hlášené případy za týden

epidemiologickým šetřením potvrzení pacienti od začátku kalendářního roku

7. týden

21

119

6. týden

15

101

5. týden

17

89

4. týden

25

67

3. týden

24

43

2. týden

29

22

1. týden (od 1. ledna 2026)

0

5

52. a 1. týden (do 31. prosince 2025)

37

1377

51. týden

21

1343

50. týden

28

1319

49. týden

40

1291

48. týden

48

1251 *

47. týden

50

1158

46. týden

37

1108

45. týden

61

1071

44. týden

71

1010

43. týden

113

939

42. týden

86

826

* K novým případům hygienici připočítali i 45 starších případů, které do té doby nebyly z nejrůznějších důvodů do celkového počtu zahrnuty.

Zdroj: Pražská hygienická stanice

