„Přestává mě to bavit.“ Macinka si přeje Turkův návrat a neřeší, co si kdo myslí

Vicepremiér a šéf Motoristů Petr Macinka si přeje, aby Filip Turek mohl znovu vykonávat funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal naplno. A aby se opět účastnil porad vedení ministerstva životního prostředí. Macinka to uvedl během návštěvy resortu. Turek výkon své funkce pozastavil kvůli dopravní nehodě z letošního července, kdy se jeho mercedes srazil s nemocničním autem.
„Víte, mě už to trošku přestává bavit. A i na základě dnešní diskuse si myslím, že dobrovolný distanc, na který se pan zmocněnec posadil, mi nevyhovuje,“ prohlásil šéf Motoristů Macinka, který v pátek vyrazil na inspekci ke svému stranickému kolegovi Igoru Červenému na resort životního prostředí.
Při jednání mezi oběma ministry byl přítomen právě i Filip Turek, kterého se server Aktuálně.cz zeptal, v jaké fázi se prošetřování jeho letní nehody v současnosti nachází. Než se ale mohl dostat Turek ke slovu, vyjádřil se k věci právě Macinka.
Podle něj byla Turkova nehoda, při které byl zraněn řidič zdravotnického vozu, v „podstatě běžnou nehodou, která se může stát komukoliv“.
Policie nehodu vyšetřuje pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Macinka připomněl, že policisté se případu věnují už téměř dva měsíce.
„Mně už začíná docházet trpělivost s tím, že se čeká na vyšetřování policie,“ řekl Macinka.
„Já bych byl opravdu rád, aby se pan Turek vrátil do plnohodnotného režimu. Bez ohledu na to, co si kdo myslí. Pan Turek byl zvolen poslancem ve volbách. Chci, aby pracoval na agendě, která je nesmírně důležitá,“ prohlásil šéf Motoristů.
Podotkl, že mu nevyhovuje nechávat Turka „zbytečně sedět na trestné lavici bez ohledu na to, jestli si trest zaslouží, nebo nezaslouží“.
Vyšetřování nehody se protáhlo
Turek za Macinkova slova podpory vicepremiérovi poděkoval. „My jsme čekali, že tu nehodu vyřeší policie snad do 30 dnů,“ uvedl s tím, že vzhledem k externalitám a znaleckým posudkům se vyšetřování protahuje.
„Doufám, že během září by mělo být jasné, kdo je viníkem nehody. Ale asi bych se k tomu nějak více nevyjadřoval,“ uvedl k vyšetřování Turek.
Čestný prezident Motoristů doplnil, že je pro něj handicapem, že se neúčastní jednání vedení ministerstva a vlády.
„Pan ministr teď vyřkl nějaké přání, že bych v té funkci měl pokračovat. Možná je to tedy k tomu – otevřít diskusi, že by možná bylo na čase nevyčkávat,“ dodal Turek.
Macinka pak upřesnil, že chce, aby se Turek opět účastnil porad vedení ministerstva životního prostředí. Jeho hlas označil za poradní.
„To, že se řeší, nebo neřeší nějaká nehoda, mně je úplně ukradené – na to, aby se někdo účastnil porad vedení ministerstva životního prostředí. Já nevidím žádný důvod k tomu, proč by se měl stahovat člověk, který je v dané oblasti expertem,“ myslí si vicepremiér.
Návrat na vládu asi ne
Turek se aktuálně neúčastní ani jednání vlády. V tomto ohledu nicméně Macinka připustil, že jde o jinou situaci, která se bude vyhodnocovat až na základě vyšetření zmíněné nehody.
„Bavil jsem se o poradách na ministerstvu životního prostředí při návštěvě ministerstva životního prostředí. Vládu budu řešit na vládě,“ řekl Macinka na dotaz Aktuálně.cz, zda bude Turkův návrat řešit také s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
Turkovo auto se 13. července na křižovatce u náměstí I. P. Pavlova v Praze střetlo s nemocničním vozem se znakem nemocnice Na Homolce. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal.
Turek po nehodě řekl, že rezignuje na post vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal, pokud ho policie označí za viníka.
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