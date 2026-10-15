Vojtěchova novela pod palbou. Pojišťovny mluví o konci konkurence, lékaři o skryté privatizaci

„Vůbec se nám to nelíbí,“ shodují se lékaři i pojišťovny. Novela zákona, kterou právě představil šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO), podle nich zavání skrytou privatizací. Oslabuje totiž kontrolu státu nad pojištěním a svěřuje obrovskou moc do rukou jedné kanceláře. Ta je podle nich bez veřejného dohledu. „Ve hře jsou přitom stovky miliard korun i dostupnost péče,“ varují.
Už to nebudou jen „průtokové ohřívače“ peněz bez možnosti nastavit si vlastní politiku. Zdravotní pojišťovny dostanou daleko větší pravomoci a konečně si budou moct konkurovat. Takto se vyjadřoval šéf resortu Adam Vojtěch (ANO) krátce po svém nástupu do funkce.
Jenomže nakonec dělá pravý opak, stěžují si nyní pojišťovny. V novele zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou Vojtěch poslal do připomínkového řízení, se totiž navrhuje, aby jejich kroky řídila nadřízená kancelář. „Což se nám vůbec nelíbí,“ komentuje změnu šéf Vojenské zdravotní pojišťovny Josef Diessl.
Kancelář zdravotního pojištění (KZP) by podle něj měla mluvit prakticky do všeho: Měla by vést registr všech pojištěnců, řídit společné nákupy i ovlivňovat rozložení nemocnic a ambulancí. „Měla by také mluvit do práce revizních lékařů, což je nonsens,“ neskrývá nelibost Diessl.
Rozhodování o tom, jaké způsoby léčby pojišťovna podpoří, přitom bylo doposud výsostně na ní. „Odvíjelo se to od specifických potřeb jejích klientů. Byl to také jeden z mála nástrojů, jak jsme si mohli s ostatními pojišťovnami konkurovat,“ dodal pro Aktuálně.cz.
Konec plurality
S novelou se proto ani trochu neztotožňuje. „Náměstek Švec, který ji sepsal, sice říká, že chce zachovat pluralitu zdravotních pojišťoven, ale jeho návrh ukazuje pravý opak. Novela povede k likvidaci této plurality. Klidně by tu mohla zůstat už jen jedna pojišťovna,“ hodnotí dokument z pera ministerstva zdravotnictví.
Podobně se vyjadřují i zástupci jiných pojišťoven. „Novela v podstatě zavádí britskou Národní zdravotní službu. Mezi jednotlivé pojišťovny a ministerstvo staví ještě jeden pilíř, tedy Kancelář zdravotního pojištění. Té svěřuje plánování kapacit i revizní činnost, což je ale nelogické, protože kancelář nemá s nemocnicemi ani lékaři vůbec žádný smluvní vztah,“ uvedl manažer, který si ale přál zůstat v anonymitě.
I podle něj je nový systém těžkopádný a pojišťovny s ním budou mít obrovský problém.
Ještě ostřeji se ale k návrhu postavili lékaři a odboráři. Kancelář sice podle nich dostane obrovské pravomoci, nebude nad ní ale veřejná kontrola. „Z návrhu není vůbec zřejmé, kdo bude dozorovat její činnost, rozhodování a využívání pacientských dat,“ kritizuje předložený dokument předsedkyně odborového svazu Dagmar Žitníková.
Jediný, kdo na ni bude mít vliv, totiž budou vybraní zástupci jednotlivých pojišťoven. Stát se na rozhodování podílet nemá. „Což je ale problém. Pokud má připravovat podklady pro zásadní rozhodování o zdravotnictví, nemůže podléhat jen tomu, koho se tato rozhodnutí bytostně dotýkají,“ vysvětluje Žitníková. Nad kanceláří by podle ní měl bdít i stát.
S tím ale novela nepočítá. Naopak, stát se veškeré odpovědnosti za dostupnost a kvalitu péče zbavuje. „Navržené změny tak dávají větší vliv pojišťovnám, aniž by současně zajistily dostatečnou veřejnou kontrolu a vymahatelnou odpovědnost. V sázce je přitom dostupnost zdravotní péče i podmínky zaměstnanců, kteří ji zajišťují,“ varuje.
„Stát nemůže jen nečinně přihlížet“
Podle Žitníkové je to nepochopitelné – stát je totiž jedním z největších plátců pojistného. Odvádí ho za obyvatelstvo, které aktuálně nepracuje – tedy za studenty, seniory, matky na rodičovské nebo invalidy. „Nese proto i odpovědnost za ochranu jejich práv,“ připomíná Žitníková a dodává: „Pokud jsou tato práva porušovaná a péče je nedostupná, měl by mít stát možnost zasáhnout. Nemůže jen nečinně přihlížet nedostatečnému výsledku vyjednávání pojišťoven a poskytovatelů.“
Dohled nad pojišťovnami si ale podle ní zaslouží i lidé, kteří pojistné odvádějí sami – tedy zaměstnanci a podnikatelé. „Byl to stát, kdo tyto povinné odvody stanovil. Posílají ho zaměstnanci, zaměstnavatelé i další plátci. Všichni proto mají právo na to, aby stát dohlédl, že budou mít zajištěnou péči,“ podotkla.
I odborový svaz se proto vůči novele vymezil. Vadí mu jak příliš silné postavení Kanceláře zdravotního pojištění, tak oslabení vlivu státu ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP). V jejích orgánech už by totiž neměli působit poslanci jako zvolení zástupci lidu, ale zástupci velkých firem. „I tady se proto veřejná kontrola ruší,“ zdůrazňuje Žitníková. Příjmy VZP přitom letos přesahují 200 miliard korun.
Podle šéfa České lékařské komory Milana Kubka tak lze novelu označit „za skrytou privatizaci zdravotních pojišťoven“. „Vliv státu bude najednou mizivý, zatímco kompetence kanceláře budou opravdu obrovské. Půjde přitom o instituci, do které nikdo pořádně nevidí,“ řekl Aktuálně.cz. Systém se tak podle něj vymkne jakékoliv politické kontrole.
Vedení resortu zdravotnictví ale svůj návrh hájí. V důvodové zprávě k novele uvádí, že už nyní byla Kancelář zdravotního pojištění významnou institucí, která pro pojišťovny zajišťovala řadu činností. Vyúčtovávala například zdravotní péči, kterou lidé čerpali v zahraničí, nebo kterou dostali naopak cizinci v Česku. Měřila rovněž kvalitu péče.
„Doposud ale byla zapsaná jen jako spolek sdružující zdravotní pojišťovny. Její soukromoprávní rámec tak neodpovídal jejímu rozsahu a významu,“ uvádí ministerstvo. Tím, že bude nyní kancelář ukotvená v zákoně, tuto situaci napraví.
„Resort doposud nikdo neřídil“
Ministerstvo si také stojí na tom, že pojišťovny potřebují jednotné vedení. „Jejich společné činnosti totiž byly doposud zajišťovány roztříštěně,“ podotýká.
Autor návrhu a náměstek ministra Ladislav Švec také Aktuálně.cz řekl, že se doposud nikdo řízení resortu doopravdy nevěnoval. „Máme tady sice spoustu dat o tom, jak nám stárne populace nebo kolik bude za deset let chybět sester, nikdo s tím ale pořádně nepracuje. Nikdo není za řízení zdravotnictví skutečně zodpovědný,“ řekl a dodal: „My vlastně ani pořádně nevíme, kdo má kompetenci tyto věci plánovat a vymáhat.“
Ministři zdravotnictví to podle něj nejsou, protože mají mandát jen na čtyři roky. Dál nevidí. „Dlouhodobé cíle jsou tak pro ně nezajímavé – po volbách přijde jiná tvář. Změny je přitom potřeba plánovat v delším časovém horizontu,“ vysvětlil Švec. Právě proto prý chce nastolit nový řád, který už nebude závislý na politickém cyklu. Institucí, která by to měla zajistit, je podle něj právě Kancelář zdravotního pojištění. Tu Švec v minulosti několik let vedl.
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