„Vojtěch nás oklamal.“ Malé nemocnice přijdou o miliardy, varují před omezením péče

Ministerstvo zdravotnictví se nás snaží „vyhladovět“, tvrdí Petr Chudomel z Asociace českých a moravských nemocnic. Reaguje tak na návrh úhradové vyhlášky, kterou resort právě zveřejnil. Malé špitály jsou v něm oproti těm velkým znevýhodněné, ministerstvo navíc nerespektovalo jejich původní dohodu s pojišťovnami. Ministr Adam Vojtěch (ANO) přitom sliboval, že do jejich jednání vstupovat nebude.
Konec tajných schůzek na chodbách ministerstva zdravotnictví. Lékaři a nemocnice už si budou platby s pojišťovnami domlouvat samy, a to na základě prokazatelných potřeb a dat. Dodatečný lobbing u šéfa resortu už jim nepomůže.
S takovou do úřadu vstupoval ministr Adam Vojtěch (ANO). Současně sliboval, že budou odměny pro nemocnice spravedlivější. Doposud braly menší špitály za svou práci až třikrát menší platby než velké státní nemocnice.
Jenomže hned první rok svého vládnutí Vojtěch toto pravidlo porušil. Alespoň to tvrdí Asociace českých a moravských nemocnic, která sdružuje zhruba 120 menších a středních špitálů.
„Ministr nás oklamal. My jsme mu věřili a snažili jsme se najít na platbách s pojišťovnami shodu. Povedlo se to,“ řekl Aktuálně.cz místopředseda asociace a současně ředitel kolínské nemocnice Petr Chudomel.
Vedení resortu ale nakonec tuto dohodu nerespektovalo. „Nastavilo si vlastní podmínky a zvýhodnilo své státní nemocnice. Ty přitom neměly ani snahu se k jednání připojit,“ dodal.
Regionální nemocnice se vylidní
Tím ale podle něj ministerstvo připravilo regionální špitály o 3,8 miliardy korun. „A to doslova jedním škrtem pera,“ zdůrazňuje Chudomel. To se podle něj projeví na pacientech v regionech.
„Pokud začne platit úhradová vyhláška v tomto znění, menší nemocnice nedosáhnou například na mzdové požadavky zdravotníků. Odbory přitom požadují až šestiprocentní nárůst,“ vysvětlil. Jestliže jim v tom nemocnice nevyhoví, začnou podle něj zaměstnanci z regionálních zařízení odcházet.
„Což bude mít dopad na fungování řady našich oddělení – budeme je muset zavřít a omezit péči,“ pokračuje Chudomel.
Pacienti si kvůli tomu počkají déle na operace, zpozdí se i důležitá vyšetření. „Nejvíc to postihne obory, které jsou ošetřovatelsky nejnáročnější – to znamená interny a neurologie,“ přibližuje ředitel kolínské nemocnice. K tomuto scénáři podle něj mají nakročeny všechny nemocnice okresního a městského typu.
Podobně se vyjádřil i šéf Nemocnice Jablonec nad Nisou Vít Němeček. „Konkrétně my přijdeme o 16 milionů korun, které nám budou samozřejmě chybět. Budeme mít kvůli tomu menší prostor pro navyšování platů a investice,“ řekl.
„Samozřejmě se to promítne i do běžných provozních záležitostí, jako je kvalita stravy pro pacienty,“ dodal Němeček.
„Jednáte v rozporu s vyjádřeními Andreje Babiše“
Předseda Asociace českých a moravských nemocnic Michal Čarvaš už se proto obrátil na ministra Vojtěcha. V otevřeném dopise ho před týdnem požádal o vysvětlení. „Máme vážné obavy o schopnost regionálních nemocnic zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči v jednotlivých krajích,“ napsal.
Připomenul také, že je změna úhrad v neprospěch regionálních špitálů „v rozporu s vyjádřeními předsedy vlády Andreje Babiše o prioritizaci zdravotnictví“.
Vedení resortu ovšem oponuje. Navýšení plateb fakultním nemocnicím bylo podle něj nutné, jinak by neměly na náročnou centralizovanou péči.
Ministerstvo totiž před pár týdny rozhodlo o tom, že už se některé typy výkonů nebudou v „běžných“ nemocnicích dělat. Do specializovaných center a velkých nemocnic se mají nově přesunout například veškeré zhoubné tumory slinivky, jater nebo ledvin.
„Došlo tedy k navrácení pozitivních koeficientů centralizace, jejichž nepřítomnost byla fakultními nemocnicemi vnímána jako demotivační,“ napsal Aktuálně.cz Martin Novotný z tiskového odboru ministerstva.
Žádná dohoda nebyla, oponuje ministerstvo
Úřad nicméně zpochybňuje i tvrzení menších nemocnic, že je ministerstvo oklamalo. Podle Novotného se totiž špitály jako celek s pojišťovnami nedohodly. K ujednání dospěla jenom jejich část – tedy ta, která zastřešuje menší regionální nemocnice. Ty velké s navrženými platbami nesouhlasily.
„Označovat tento návrh za parciální dohodu je tedy zavádějící,“ ohradil se vůči námitkám asociace.
Odmítl také výtku, že ministr Vojtěch sliboval do jednání vůbec nevstupovat. „Došlo pouze k přerozdělení úhrad uvnitř segmentu,“ argumentuje Novotný.
Podle Petra Chudomela to proto vypadá, že chce ministerstvo nechat menší špitály „vyhladovět“. A donutit je tím k zániku nebo přeměně na jiný typ zařízení. Navíc bez přímé politické odpovědnosti.
„To je trend posledních několika let, který eskaloval již za exministra Vlastimila Válka,“ uvedl pro Aktuálně.cz. Současné vedení resortu podle něj v tomto plánu pokračuje.
Redakce oslovila i Aleše Hermana, který zastupuje asociaci zastřešující velké státní nemocnice, ten ale na zaslané dotazy neodpověděl.
Pojišťovny v příštím roce přerozdělí mezi lékaře a nemocnice zhruba 600 miliard korun z veřejných peněz. Pravidla určí právě vyhláška z pera ministerstva zdravotnictví.
Podle původních vyjádření ministra Vojtěcha se měly do vyhlášky jen promítnout dohody mezi pojišťovnami a poskytovateli péče – výši úhrad si měli s pojišťovnami domluvit sami lékaři. Definitivní podoba úhradové vyhlášky by měla být zveřejněná do konce října, platit začne od ledna příštího roku.
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