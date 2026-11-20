Společnost Alza dočasně pozastavila pilotní výdej léků na předpis do boxů. Rozhodla se tak po preventivní výzvě Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). V pátek o tom informovala mluvčí internetového obchodu Eliška Čeřovská. E-shop chce jednat o dalších krocích s ministerstvem zdravotnictví. Na konci října zavedla Alza výdej léků na předpis do vybraných boxů v Praze a okolí.
SÚKL podle firmy nekonstatoval žádné porušení zákona, šlo o preventivní výzvu. Ministerstvo zdravotnictví v říjnu sdělilo, že taková služba vykazuje znaky zásilkového výdeje léků na předpis, který zákon zatím neumožňuje.
Ministerstvo dodalo, že, pokud SÚKL při kontrole prokáže porušení zákona, může přistoupit i k uložení sankcí. Podle zákona o léčivech mohou být předmětem zásilkového výdeje jen léky bez lékařského předpisu, za jeho porušení hrozí pokuta až dva miliony korun.
„Na bezodkladné pozastavení přijímání eReceptů dostala Alza pouhých 24 hodin. Společnost krok realizuje jako gesto dobré vůle a otevřeně vyzývá ministerstvo zdravotnictví k zahájení konstruktivního dialogu o modernizaci lékárenských služeb,“ uvedla Čeřovská.
Pilotní službě předcházela podle Alzy právní analýza, podle které je tento model asistovaného výdeje v souladu s platnou legislativou. Zákazník v mobilní aplikaci Alzy zadá identifikátor svého elektronického receptu a udělí firmě plnou moc k vyzvednutí léku v lékárně a jeho doručení do boxu.
Vhodnost takového postupu podle ní posoudí lékárník. „Podstatné je, že lék vydává farmaceut přímo v kamenné lékárně konkrétní pověřené osobě,“ sdělila dále Čeřovská.
Resort zdravotnictví chce možnost zasílat léky do výdejních boxů do budoucna umožnit.
„Právě proto jsme připravili novelu zákona, která zásilkový výdej léků na předpis za jasně stanovených podmínek umožní,“ podotkl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Novela zákona byla v říjnu ve vnitřním připomínkovém řízení, které skončilo 30. října.
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