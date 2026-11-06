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Zdravotnictví

Zákeřný zabiják řádí v Česku víc než jinde. Víme, ve kterých městech je to nejhorší

Veronika Rodriguez
Veronika Rodriguez
Veronika Rodriguez
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Prach ve vzduchu zabíjí: každému obyvateli Česka ukrojí ze života v průměru pět dní za rok. Vyplývá to z čerstvých propočtů Státního zdravotního ústavu. Dlouhodobé vystavení prachu totiž podle něj nevyvolává jen dýchací potíže, ale také rakovinu, nemoci srdce nebo cukrovku. Jeho koncentrace přitom překračují hodnoty doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO) ve většině tuzemských lokalit.

Female radiologist analyzing chest X-ray of an patient at medical clinic during coronavirus epidemic.
Female radiologist analyzing chest X-ray of an patient at medical clinic during coronavirus epidemic.Foto: Freepik / Magnific
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Ukázala to alespoň poslední zveřejněná měření.

Zatímco podle expertů z WHO by nemělo množství nejjemnějšího prachu přesáhnout pět mikrogramů v každém metru krychlovém, v Česku ho ve vzduchu poletuje až čtyřikrát víc. Státní zdravotní ústav ve své poslední zprávě uvádí, že se jeho průměrné hodnoty pohybovaly kolem 12,9 mikrogramů. V některých místech to bylo skoro až 19 mikrogramů.

To je jeden z nejhorších výsledků v Evropě. Podle žebříčku, který nedávno sestavila Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), už je špinavější vzduch jen v několika balkánských státech nebo v Polsku, Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku.

Česko je jednou z nejšpinavějších zemí v Evropě

Jaké je v Česku ovzduší? V žebříčku 37 sledovaných zemí Česko skončilo až v poslední třetině.
Jaké je v Česku ovzduší? V žebříčku 37 sledovaných zemí Česko skončilo až v poslední třetině. Foto: The European Environment Agency

„Vůbec nejhorší situaci jsme tradičně zaznamenali na Ostravsku – a to i přesto, že se tento region v posledních letech vlivem útlumu průmyslové výroby očišťuje,“ přibližuje Bohumil Kotlík z Oddělení hygieny ovzduší Státního zdravotního ústavu (SZÚ).

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Velký problém má podle něj také Olomoucko a některé části Prahy.

Důvody jsou podle něj zřejmé: vysoké koncentrace jemného prachu halí hlavně takové lokality, kde je hustá silniční doprava nebo kde si lidé vytápějí domy tuhými palivy.

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„Ostatně naměřené hodnoty znečištění byly nejvyšší v únoru loňského roku – tedy v topné sezoně, do které se stále promítala i energetická krize. Ta přiměla řadu domácností právě k tomu, aby používaly levnější krbová kamna a kotle,“ domnívá se.

Sedm tisíc mrtvých ročně

Jenomže šetření na palivech se podle něj nakonec nevyplatí. Fatálně se projeví na zdraví obyvatel. Experti ze Státního zdravotního ústavu dokonce spočítali, že si škodliviny v ovzduší vyžádají 7 tisíc úmrtí ročně.

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„Tento odhad zahrnuje všechny předčasně zemřelé, kteří byli starší třiceti let a podlehli následkům dlouhodobé expozice směsi oxidu dusičitého a jemných prachových částic o průměru do 2,5 mikrometru,“ vysvětlují přímo ve své zprávě.

Jemné aerosolové částice totiž podle nich pronikají hluboko do plic, kde vyvolávají silné záněty. Mohou poškodit i plicní tkáň. „Pokud se tyto problémy v čase vracejí, může to v krajním případě přerůst až v chronickou obstrukční nemoc plic a přetížení pravé srdeční komory,“ popisují experti. Takovému pacientovi pak selhává srdce.

Část prachu se navíc může dostat i do krevního oběhu a odtud i k dalším orgánům. „Dlouhodobé vystavení vysokým koncentracím PM2,5 tak způsobuje nejenom vyšší úmrtnost na choroby respirační, ale také srdečně-cévní. Přibývá rovněž důkazů o jejich vlivu na vznik diabetu II. typu či neurologický vývoj dětí,“ přidávají další potíže zdravotníci.

Na aerosolových částicích navíc ulpívají i další chemikálie, které pak mohou v těle spustit rakovinu.

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Riziko nádorového bujení připomíná i Nikola Jelínek – odbornice na toxické látky z neziskové organizace Arnika. „Některé chemikálie představují opravdu velký problém,“ připomíná.

Zpráva Státního zdravotního ústavu podle ní zmiňuje například benzo[a]pyren – silný lidský karcinogen. Ten se loni podle expertů nepodařilo uhlídat dokonce na 37,5 procenta sledovaných stanic. „Roční imisní limit tam byl překročený,“ přiznávají.

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Problém zdravotníci zaznamenali i u toxického kadmia, a to především v Tanvaldu. Příčinou je podle nich zřejmě zvýšení emisí z místních sklářských provozů. „Pokud by byli lidé vystaveni sledovaným látkám s karcinogenním působením celý svůj život, mohlo by se zvednout riziko vzniku nádorového onemocnění o 2 případy na 100 tisíc až o 3 případy na 10 tisíc obyvatel,“ vypočetli zdravotníci.


Kolik lidí předčasně zemře kvůli vysoké koncentraci PM2,5 a NO2




Rok

Počet předčasně zemřelých
vlivem znečištěného ovzduší




2011

15177




2012

14089




2013

14407




2014

13387




2015

12986




2016

11668




2017

12509




2018

13507




2019

10105




2020

Data zkreslená pandemií covid-19




2021

Data zkreslená pandemií covid-19




2022

Data zkreslená pandemií covid-19




2023

6068




2024

6412




2025

6898





Zdroj: SZÚ




Jenomže podle Nikoly Jelínek jde o velmi podhodnocený odhad. „Lidé totiž nejsou vystaveni jednotlivým škodlivinám izolovaně. Ve skutečnosti na ně působí celé směsi látek, jejichž zdravotní účinky se mohou kombinovat,“ vysvětluje a dodává: „Běžný monitoring přitom nepokrývá všechny problematické látky, ale jen jejich výběr.“

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Příliš měkká legislativa

Zpráva Státního zdravotního ústavu navíc podle ní ukazuje, jak je česká legislativa měkká a benevolentní – u většiny látek totiž podle ní k žádnému zákonnému překročení limitů nedošlo. Oficiálně je tedy všechno v pořádku.

„Ve skutečnosti to tak ale není. Ukazují to doporučené hodnoty Světové zdravotnické organizace, která při jejich stanovení vycházela z vědeckých poznatků o vlivu látek na lidské zdraví,“ říká Jelínek. Pokud by se začal stav ovzduší hodnotit podle těchto měřítek, vypadala by podle ní situace v Česku úplně jinak. „Třeba limity pro prachové částice byly překročeny téměř na všech hodnocených měřicích stanicích.“

Hygienické normy by se proto podle ní měly zpřísnit. Pokud se navíc někde povoluje nový provoz či továrna, mělo by se podle ní zohledňovat i to, jak moc už je daná oblast zatížená z minulosti.

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