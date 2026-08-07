Tamoxifen bude zpět v lékárnách, ministerstvo ohlásilo dodávku téměř 6000 balení

Do českých lékáren míří téměř 6000 balení tamoxifenu, léku proti rakovině prsu, uvedlo v pátek ministerstvo zdravotnictví na svém webu. Na informaci upozornila Česká televize. V Česku lék tamoxifen chybí od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada.
Balení léčiva jsou nyní postupně distribuována do lékáren. Situaci s dostupností tamoxifenu bude ministerstvo nadále aktivně řešit.
„Kromě již dodaných balení v tomto týdnu i dnes míří do lékáren další dodávka, která pokryje dvouměsíční léčbu pro 1250 pacientek. Těmito dodávkami se dostáváme nad týdenní obvyklé spotřeby. Další dodávky budou pokračovat i v následujících týdnech,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Tomáš Boráň.
Už v pondělí ministerstvo zdravotnictví informovalo, že pro překlenutí výpadku v dodávkách léčivého přípravku s tamoxifenem umožní lékárnám z neporušených blistrů sestavovat nová balení. Ta budou odpovídat předepsanému dávkování a síle dostačující na přibližně dvouměsíční léčbu pacientek, informovalo v tiskové zprávě.
Z důvodu nedostatku tamoxifenu mohou lékárníci vydávat také léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale nejsou v Česku registrované, uvedl ve středu web Novinky.cz s odkazem na SÚKL.
V polovině července ministerstvo zdravotnictví informovalo, že lék má být k dispozici do týdne. To se ale nestalo. V pondělí uvedlo, že intenzivně jedná s výrobci i evropskými partnery o dodávkách dalších tisíců balení tamoxifenu, které by měly být do České republiky dováženy v řádu dnů.
Každoročně v Česku onemocní rakovinou prsu asi 7900 žen, mnohem méně často se vyskytuje i u mužů. Tamoxifen podle informací na webu odborné společnosti užívají ženy po chirurgické léčbě či ozařování pro zničení mikroskopických zbytků choroby nebo i k léčbě pokročilého nádoru. Jde o syntetický nesteroidní antiestrogen. Váže se na receptory v buňce, a tím blokuje účinek estrogenních hormonů.
Tamoxifen je syntetický nesteroidní antiestrogen. Váže se na receptory v buňce, a tím blokuje účinek estrogenních hormonů.
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