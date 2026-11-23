Jen co koncem října dostal od prezidenta republiky medaili za to, že posouvá hranice medicíny, střihl si další světové prvenství. Profesor kardiologie Petr Neužil (64) implantoval pacientovi kardiostimulátor, který nepotřebuje vůbec žádnou baterii. Energii si totiž vyrábí sám. A to tím, že se hýbe.
„Využijeme zkrátka kinetickou energii ze samotného těla pacienta – tedy toho, že se srdce stahuje a bránice se zvedá. A přeměníme tento mechanický tlak na elektrické napětí,“ vysvětlil v rozhovoru pro Aktuálně.cz den předtím, než se zákrok uskutečnil. Později hlásil, že se implantace povedla. Podobným směrem by se podle něj mělo ubírat celé Česko. „Měli bychom z něj udělat inkubátor medicínských inovací,“ je přesvědčený Petr Neužil.
V rozhovoru vzpomíná i na své začátky a bolestná selhání – třeba jak mu po jednom inovativním zákroku zemřela pacientka. Vyjadřuje se i k největší medicínské kauze posledních několika let, v níž policie podezírá lékaře, že všívali defibrilátory i takovým lidem, kteří to vůbec nepotřebovali. Popisuje rovněž, jak si užil ceremoniál na Pražském hradě, v rámci kterého si od Petra Pavla převzal svou medaili Za zásluhy.
Měl jste v tu chvíli zvýšený tlak?
Neměl. Celou situaci totiž odlehčil kancléř, který se při mém představování trochu zasekl. Zřejmě nemohl najít příslušnou složku. Vznikla kvůli tomu lehce dramatická pauza, při které nikdo nevěděl, co dělat – ani já, ani pan prezident. No tak jsem udělal lehce nechápavý obličej. Pak jsem taky přemýšlel, jak to udělat, abych zamával naší staniční sestře, které jsem to slíbil. Přišlo mi to totiž trochu nevhodné – všichni tam byli extrémně vážní a dojatí, panovala státotvorná atmosféra. Nechtěl jsem to kazit. Nakonec jsem to ale vyřešil tak, že jsem zpoza diplomu vystřihl takové malé véčko. Nebo spíš takového nesmělého šnečka. Tím jsem úkol splnil, staniční sestra byla nadšená.
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