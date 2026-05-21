Spor o ebolu štěpí vládní koalici. Okamura mluví o ohrožení Česka, ukázal na „viníka“

Rýsuje se další koaliční roztržka. Tentokrát kvůli pacientovi s podezřením na ebolu, kterého se Česko ujalo na žádost USA. „Absolutně s tím nesouhlasím. Ani se o tom nehlasovalo na vládě,“ opřel se do rozhodnutí šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Vinu dává ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (ANO), který tento krok obhajuje jako pomoc strategickému spojenci.
Jenomže Tomio Okamura nesouhlasí. „Koneckonců Spojené státy samy pozastavily cestujícím, kteří odletěli z Konga, vstup na své území. Nechtějí si ebolu ve své zemi rozšířit,“ uvedl. Stejně by se podle něj mělo zachovat i Česko. Místo toho ale riskuje, že sem smrtící virus zavleče.
Podobně se vyjádřila i Vojtěchova náměstkyně a další členka SPD Karla Maříková. „Celá SPD je v tom jednotná, je to velmi kontroverzní věc,“ řekla Aktuálně.cz. Rozhodnutí by podle svých slov chápala, kdyby Spojené státy neměly patřičné specializované zařízení, kam by nakažené lidi umístily. Nebo kdyby mělo toto zařízení zaplněné kapacity. „Tak to ale není. Americká vláda se zkrátka tohoto problému zbavila – a to tak, že ho předala nám,“ dodala. Muž podle ní pro Česko představuje ohrožení.
Jde v krátké době už o druhý vnitrokoaliční spor, který se mezi SPD a ANO rozvířil. I ten první se přitom týkal agendy ministerstva zdravotnictví. SPD při něm kritizovala Národní očkovací strategii z pera předchozího šéfa resortu Vlastimila Válka (TOP 09), kterou ale Vojtěch podporuje.
Okamurovo hnutí žádalo o přepracování tohoto dokumentu, dráždily ho především plány zvýšit proočkovanost populace proti chřipce. Nebo návrh, že by mohly vakcíny lidem proplácet pojišťovny. Podle poslance a lékaře Jana Síly (SDP) jde jen o chytrý způsob, jak zvýšit příjmy farmaceutických firem. Jinak je podle něj očkování zbytečné. „Já proto nepolevím. A myslím, že Babiš nakonec na moje argumenty uslyší a změní názor,“ prohlásil už dříve.
Další trn v oku: očkování
Ministr Vojtěch naopak plošné očkování brání. Jde podle něj o standardní cestu, jak předcházet větším epidemiím a snížit tak náklady na léčbu infekcí. Přesto částečně připustil, že je ochotný o určitých změnách v dokumentu jednat. Premiér Andrej Babiš se totiž nakonec překvapivě přiklonil spíš k argumentům Okamurova hnutí. A požádal Vojtěcha, aby miliardové výdaje na vakcíny skutečně revidoval.
Ministerstvo pak vzdalo i své původní plány, podle kterých chtělo zkusit prosadit i bonusy za očkování zdravotníků. Podle odborníků ze Společnosti pro infekční lékařství by se tím přitom zabránilo stovkám případů nemocničních nákaz.
K pacientovi s podezřením na ebolu ale Babiš mlčí. Rozhodnutí přijmout tohoto muže oficiálně nekomentoval. K otázkám, kdy se o americkém občanovi jednalo a kdo z ministrů s jeho hospitalizací souhlasil, se nevyjádřila ani mluvčí vlády Karla Mráčková.
Adam Vojtěch pak jen avizoval, že Česko vyhovělo žádosti velvyslance Spojených států. Přijetí amerického pacienta je podle něj velkou ctí – jde o důkaz důvěry v úroveň české medicíny. Vojtěch také zdůraznil, že českému obyvatelstvu nehrozí žádné nebezpečí. „Američan totiž bude po celou dobu převozu i hospitalizace maximálně izolován. Nepřijde do kontaktu s nikým kromě speciálně vyškolených zdravotníků,“ řekl. Muž navíc podle něj nemá žádné příznaky, takže se možná ebolou vůbec nenakazil.
Okamurovi nezbylo nic
Podle politoložky Vladimíry Dvořákové se vztahy v koalici skutečně tříští. Okamurovo hnutí totiž u voličů ztrácí, všechna jeho témata si přivlastnil Babiš. „Okamurovi tak nezbyla žádná agenda, strana se zjevně nedokáže profilovat,“ hodnotí vzniklou situaci. Šéf hnutí SPD si podle ní navíc neumí vůbec nic prosadit.
Nejviditelněji se to ukázalo na sporu o nového šéfa armády – Babiš zkraje týdne totálně přetlačil ministra obrany Jaromíra Zůnu (SPD) a prosadil si svého kandidáta. Vůbec ho nezajímalo, že s ním Zůna nesouhlasil a hrozil dokonce rezignací. I tak Babiš coby nástupce Karla Řehky vybral na post náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. „To byla pro Okamuru hodně hořká pilulka. Babiš mu jasně ukázal, že si prosadí všechno, co chce. Koaliční partneři ho zjevně moc nezajímají,“ řekla.
Právě proto teď podle ní Okamura hledá jakoukoliv příležitost, jak vládu co nejostřeji zkritizovat. „Podle mě tady nejde ani tak o cizince s ebolou, i když tohle téma je pro voliče SPD velmi vděčné a rezonující. Jde spíš o to, že to chce Okamura Babišovi vrátit. Hledá jakoukoliv zástupnou věc, jak ho za něco pokárat,“ domnívá se Dvořáková. Nic jiného už podle ní Okamurovi nezbylo.
Sporů bude přibývat
Ostatně Okamura na začátku do vlády s Babišem vůbec nechtěl. Bylo to v rozporu s jeho předvolební rétorikou, podle které Babiš nasekal v předchozích obdobích jenom dluhy. SPD navíc kritizovala „covidovou diktaturu“ – především restrikce při očkování a uzavřené školy. Okamura proto původně avizoval, že je sice po říjnových volbách připravený případnou vládu ANO podpořit, ale nesmí v ní zasednout Adam Vojtěch a Robert Plaga.
I to ale nakonec padlo. „Okamura ve finále udělal všechno, co mu Babiš nařídil nebo podsunul. Neprosadil si ani vlastní lidi, prakticky všechny ministry jmenované oficiálně za SPD v podstatě vybral Babiš,“ připomíná politoložka Dvořáková. Do budoucna je proto podle ní možné očekávat stále častější kritiku a spory.
