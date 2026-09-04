Souboj Čižinských. „Bratr mohl počkat,“ míní Jan. „Nešlo to,“ reaguje Pavel

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský by se rád v říjnu dostal do Senátu poté, co už má za sebou opakovaná vítězství v komunálních volbách i ve volbách do Poslanecké sněmovny. Jeho možnému zvolení ale bude stát v cestě několik protikandidátů, mezi kterými bude i jeden, kterého opravdu nečekal - jeho vlastní bratr Pavel. „Nejvíc by mi pomohlo, kdyby bratr svou kandidaturu odložil,“ řekl Aktuálně.cz.
Že existují v pražské politice dva bratři Čižinští, to není pro mnoho pražských voličů žádná novinka. Známější z nich je bezpochyby Jan Čižinský, který dělá už od roku 2014 starostu sedmé městské části. Kromě toho má za sebou i poslancování v letech 2017 až 2021 a k tomu ještě i založení hnutí Praha sobě, které je už pevně ukotveno na pražské politické mapě.
Není proto divu, že jde s velkými očekáváními i do letošních senátních voleb v obvodu číslo 27, kde mu nahrálo i rozhodnutí známé političky ODS Miroslavy Němcové. Ta se totiž rozhodla neobhajovat svůj mandát, který jí tady voliči dosti přesvědčivým způsobem dali před šesti lety. Janu Čižinskému tak odpadla vážná soupeřka, i když vyhráno nemá, ODS totiž místo ní nominovala známého spisovatele a zároveň ředitele nakladatelství Academia Jiřího Padevěta, který má ještě navíc podporu STAN, Pirátů a TOP 09.
Ve volbách, v nichž bude mít kromě Padevěta ještě dalších sedm soupeřů, tak může jít v konečném výsledku doslova o každý hlas. A za této situace se rozhodl ve stejném obvodu kandidovat také jeho bratr Pavel Čižinský, který byl starostou Prahy 1 od konce roku 2018 do začátku roku 2020. Aktuálně.cz se proto Jana Čižinského zeptalo na jeho bratra a na to, jak vnímá tento „rodinný“ souboj.
„Mám Pavla moc rád, máme se rádi jako bratři, ale já mám své názory a on má své názory a nemáme na ně vzájemně vliv. Rozhodl se, jak se rozhodl, a kandidujeme proti sobě,“ byla Janova první slova. Na otázku, zda mu bratr svůj úmysl sdělil a jak se s tím vyrovnává, odpověděl, že mu to oznámil. „A já vlastně pokládám za poměrně správné, že lidé takto zjistí, že jsou dva Čižinští, že mají úplně rozdílné názory, že jsou v úplně jiných politických subjektech, takže to bude nasvíceno a voliči se prostě rozhodnou,“ pokračoval.
Z dalšího povídání ale vyplynulo, že i přes blízké osobní vztahy by byl nejraději, kdyby bratr nekandidoval. Tedy nekandidoval zrovna teď a ve stejném senátním obvodu.
„V kampani by mi samozřejmě nejvíc pomohlo, kdyby bratr senátní kandidaturu odložil o dva roky a kandidoval jinde, ale pokud chtěl a chce a nejde to jinak, tak je možná lepší, aby si nás lidé nepletli, že jsme v jednom obvodu,“ řekl Jan Čižinský, který připomněl, že v minulosti proti sobě kandidovali do Senátu bratři Smoljakovi. „Takže věřím, že Pražané jsou schopni rozlišit bratry,“ podotkl.
„Máme se rádi,“ tvrdí shodně. V politických názorech jsou ale každý úplně jinde
Přestože je zřejmé, že pro Jana Čižinského jde o komplikaci, vůči bratrovi nedal najevo žádnou zášť. „Pavel má právo kandidovat, je to úplně v pořádku. Je evidentní, že má svoji hlavu. Má stejná práva jako kdokoliv jiný. Nejsem na něho naštvaný, určitě to nedělá proto, aby mě poškodil, jeho motivace je skutečně čistě idealistická, chce prostě šířit svoje názory,“ prohlásil mladší (o jeden rok) z bratrů.
Když se zmiňoval o odlišných názorech svého bratra a jeho „idealismu“, narážel na to, že Pavel vystupuje jako politik, který je naprosto přesvědčený, že v politickém spektru je nutné stát nalevo. Však je také členem širšího vedení strany Levice, do kterého „doputoval“ poté, co byl dříve členem bratrova hnutí Praha sobě. Dokonce vedl jeho kandidátku v Praze 1. Později se ale v názorech na politiku hodně rozešli.
Aktuálně.cz mluvilo po telefonu také s Pavlem Čižinským. Z tohoto rozhovoru bylo zřejmé, že je pro něj ze všeho nejpodstatnější právě šíření levicových myšlenek. „Považuji za velmi důležité, aby tyto myšlenky zněly a aby zněly teď,“ uvedl rozhodným hlasem - mimochodem podobným tomu Janovu.
Na otázku, zda se ohlížel na to, že by mohl bratrovi zkomplikovat zvolení, a co říká Janovu přání, že měl kandidovat třeba za dva roky, Pavel Čižinský vysvětloval, že nemohl s kandidaturou čekat.
„Já ho chápu. Máme se rádi, máme dobré vztahy, ale v politice jsme se v zásadě rozešli. Musím dělat levicovou politiku nyní, nemůžu čekat dva roky, až americký prezident Donald Trump možná zruší volby nebo izraelský premiér Benjamin Netanjahu všechny vyvraždí,“ řekl Pavel, který například velmi ostře kritizuje Netanjahuovu politiku vůči Palestincům.
To Jan Čižinský je politicky jinde. Nejblíže ze všeho má ke křesťanskodemokratické straně, řadu let byl v KDU-ČSL a má k ní stále blízko. O čemž svědčí i fakt, že do Senátu kandiduje s její podporou a v tomto týdnu se objevil na pódiu při startu lidovecké kampaně do komunálních a senátních voleb vedle dalších jejich kandidátů. Nedávno také vystoupil v Praze na besedě po boku předsedy lidovců Jana Grolicha.