Přeskočit na obsah
Benative
9. 2. Apolena
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Sociální sítě pro starší 15 let? Babiš by chtěl jejich používání omezit po vzoru Francie

ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu na sítích dnes uvedl, že je pro zákaz používání sociálních sítí u dětí mladších 15 let po vzoru Francie. Někteří experti podle něj tvrdí, že jsou pro děti škodlivé. Řada zemí podobné opatření zvažuje.

Nejde o Babiše, ale princip. Obviněný premiér by poškozoval obraz České republiky, říká Tabery
Premiér Andrej Babiš.Foto: Björn Steinz
Reklama

Hnutí ANO ke komunikaci s občany často sociální sítě využívá, právě Babiš takřka denně natáčí videa s informacemi. V sobotu v televizi Nova k jejich sledování vybídl.

„Já jsem pro, protože odborníci, které já znám, říkají, že je to strašně škodlivé pro děti. My musíme ochránit naše děti,“ řekl Babiš. Vicepremiér a místopředseda ANO Karel Havlíček v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News dnes řekl, že vláda zákaz sítí pro děti do 15 let vážně zvažuje. Pokud se pro to definitivně rozhodne, chtěla by to tento rok navrhnout.

Související

Koalice podle Havlíčka nyní vyjednává s odborníky, i například operátory. Sociální sítě podle něj ničí život dětem. Europoslanec ODS Alexandr Vondra v debatě na Primě řekl, že nad opatřením přemýšlí delší dobu a zatím nemá jasný názor. „Na jednu stranu tomu fakt rozumím. Na druhou stranu, jak to udělat tak, aby nebylo kompromitováno základní právo na soukromí,“ uvedl.

Austrálie zakázala přístup dětí mladších 16 let na sociální sítě loni v prosinci. Podobné omezení zvažují nebo připravují také Dánsko, Španělsko, Slovinsko, Turecko, Řecko či Británie. Ve Francii zákon zakazující používání sociálních sítí dětem mladším 15 let schválila minulý měsíc dolní komora parlamentu. K omezení přístupu dětí a mladistvých vyzval i Evropský parlament.

Reklama
Reklama

Dětský fond OSN (UNICEF) nicméně loni v prosinci upozornil, že jen zákazy přístupu na sociální sítě děti neochrání a mohou být naopak kontraproduktivní. „Pro mnoho dětí, zejména těch, které jsou izolované nebo marginalizované, jsou sociální sítě zdrojem učení, navazování kontaktů a sebevyjádření,“ uvedl.

V dnešním videu se dále Babiš věnoval zejména zdravotnictví. Uvedl, že Centrum onkologické prevence v Brně se otevře 26. května. Centrum bude novou částí areálu Masarykova onkologického ústavu.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Jana Brejchová
Jana Brejchová
Jana Brejchová

Klempíř a Šťastný navrhli zorganizovat pro Brejchovou pohřeb se státními poctami

Ministři kultury Oto Klempíř (Motoristé sobě) a pro sport Boris Šťastný (Motoristé) navrhli dnes na vládě zorganizovat pro zesnulou herečku Janu Brejchovou pohřeb se státními poctami. V pondělí to sdělila mluvčí ministerstva kultury Barbora Šťastná. Ministři se podle ní chystají s tímto návrhem oslovit rodinu. Herečka zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama