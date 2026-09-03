„Šmírovali jste zaměstnance, navíc nezákonně.“ Poslanci grilovali Vojtěcha. Co jim neřekl?

Tajně sledoval zaměstnance. Zaplatil za to skoro milion korun, navíc bez platné smlouvy. Šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) se dostal na středečním jednání zdravotního výboru pod ostrou palbu kritiky. Opoziční poslanci mu vytýkali nejen „šmírování“ vlastních lidí, ale i protizákonný postup při zadávání zakázky. Ministr se hájil bezpečnostními riziky, poslance ale nepřesvědčil.
„Jsme dlouholetí zaměstnanci ministerstva a obdobné praktiky nepamatujeme.“ Přesně tak začíná dopis, který zhruba před měsícem dorazil do několika redakcí. Pracovníci úřadu si v něm stěžovali na bezprecedentní sledování notebooků.
Externě najatá firma se podle nich měla pídit po tom, co na nich dělají. A to i mimo pracovní dobu. Vedení resortu si tak podle nich mohlo vytvářet kompromitující materiály proti každému, kdo není politicky konformní s aktuálním vedením. „Obáváme se možných odvetných opatření,“ stojí přímo v dopise.
Krátce nato navíc vyšlo najevo, že ministerstvo tuto svou aktivitu tajilo. Kontrakt s najatou firmou Ryant nezveřejnilo v registru smluv. To mu přitom ukládá zákon. Učinilo tak až po třech dlouhých měsících, když se na smlouvu začala doptávat média.
Ani tehdy se přitom na světlo nedostal původní originál dokumentu – úřad do registru vložil jen náhradní „dohodu o vypořádání s dodavatelem“. Z ní je zřejmé, že plnění proběhlo bez platné smlouvy. Vyplývá z ní rovněž, že firma dostala za „monitoring“ 911 300 korun.
„Nachytaní na švestkách“
O případ už se proto začaly zajímat protikorupční organizace. Například Hlídač státu podal na ministerstvo trestní oznámení. „Resort si objednal sledování zaměstnanců za téměř milion korun. Úmyslně přitom porušil zákon. Nezveřejnil totiž smlouvu v registru smluv, takže je tento kontrakt neplatný. Veškeré jeho plnění či vyplacení peněz dodavatelům nemá právní podklad,“ vysvětlil šéf organizace Michal Bláha.
Ministerstvo podle něj „nemůže rozdávat peníze daňových poplatníků protizákonně a pak hledat účelově právní kličky, když ho někdo nachytá na švestkách“.
Špehování zaměstnanců vzbudilo rozruch i mezi poslanci. I ti ministrovi vytýkají hlavně protizákonné jednání. „Nejenom že jste šmírovali zaměstnance, protože jinak se to nazvat nedá, vy jste navíc postupovali v rozporu se zákonem,“ předhodil Vojtěchovi lidovecký poslanec Tom Philipp.
I podle něj byla smlouva s externí firmou od počátku neplatná, a sběr dat se tedy odehrál mimo zákonný rámec. „To musíš moc dobře vědět, vždyť jsi právník,“ vmetl Vojtěchovi do obličeje při středečním jednání sněmovního zdravotního výboru.
Podobně se vyjádřila i Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS). „Nezpochybňujeme právo zadat jakýkoliv audit, který by zkontroloval činnost zaměstnanců. Ale nelze ho zadat firmě bez platné smlouvy. Zvlášť pokud se ta firma dostane k osobním datům, možná i velmi citlivým,“ řekla.
Bezpečnostní riziko pro stát
Jenomže podle Vojtěcha se nic špatného nestalo. O žádné šmírování podle něj nešlo, nikdo totiž nesledoval konkrétní počínání zaměstnanců. „Zajímalo mě jen to, jak využívají pracovní techniku. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost se totiž opakovaně vyjádřil tak, že největším bezpečnostním rizikem pro tento stát je používání pracovních počítačů pro osobní účely,“ řekl.
Zaměstnanci si totiž podle něj nedávají pozor a do notebooků stahují i škodlivé soubory. Jednoduše tím mohou kompromitovat celý úřad. „Naše ministerstvo je přitom jedno z nejcitlivějších,“ podotkl.
Chybu Vojtěch nevidí ani v nezveřejnění smlouvy. „My jsme ji do registru vložili, bylo to jenom o něco později. To zákon umožňuje,“ hájil se před poslanci a dodal: „Udělala se dohoda o narovnání, čímž se to vyřešilo. Teprve potom proběhlo finanční vyrovnání.“
Na opakované dotazy opozičníků, kdo přesně pokyn ke sledování vydal nebo proč úřad „šmíroval“ zaměstnance tajně, ale neodpověděl.
Poslancům proto jeho vysvětlení nestačilo. „Jak máme věřit tomu, že jste chtěli smlouvu opravdu zveřejnit? Nemohlo to být tak, že jste to plánovali nechat v tichosti odeznít – stejně jako v minulém volebním období?“ vyjádřila své pochybnosti Němečková Crkvenjaš.
Narážela přitom na podobnou událost z roku 2019, kdy ministerstvo rovněž smlouvu do registru nevložilo. Vrchní ředitel sekce centrálních agend Petr Jarema tehdy uvedl, že se tak stalo záměrně – vedení resortu podle něj chtělo, aby se zaměstnanci o kontrole nedozvěděli.
Stačí zablokovat některé weby
Podle Toma Philippa jde navíc notebooky zabezpečit i jinak. „Ukazují to příklady dalších ministerstev, která žádné podobné šmírování nedělají. Místo toho své zaměstnance upozorní na to, aby se ke svým počítačům chovali s řádnou péčí a podle předepsaných pravidel,“ řekl.
Další možností je podle něj zablokovat některé weby. „Zamezit lidem, aby používali pracovní techniku k soukromým účelům, je celkem snadné. Prostě se jim notebooky přeinstalují tak, aby to nešlo,“ řekl. Úřad se tak podle něj ochrání před riziky a současně ušetří peníze za zakázku.
Pirátská poslankyně Eva Šrámková doplnila, že proplacení milionové faktury za služby poskytnuté bez platné smlouvy lze považovat za porušení rozpočtové kázně. „Už kvůli tomu ale padlo i trestní oznámení, takže se brzy dozvíme, jestli byl porušen zákon,“ uzavřela.
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