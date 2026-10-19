Sestry v roli doktora: Vojtěchův plán vyděsil šéfa lékařů. Řekl, koho to ohrozí

Nesvěřujme sestrám příliš velké pravomoci, ve Švédsku to nedopadlo dobře. Takto se k návrhu ministerstva zdravotnictví, který je právě v připomínkovém řízení, vymezil šéf České lékařské komory Milan Kubek. Citoval přitom čerstvý průzkum švédské lékařské asociace, podle kterého se přesun části lékařských kompetencí na sestry podepsal na bezpečnosti pacientů. Vedení resortu s ním ale nesouhlasí.
„Padesát procent dotázaných lékařů shledalo, že se bezpečnost pacientů snížila,“ řekl Kubek.
Sestry totiž sice procházejí specializovanými kurzy, které jim mají zajistit dostatečnou erudici k řešení problémů, to ale podle šéfa komory nestačí.
„Potvrzuje se, že medicínské znalosti a dovednosti žádný takový kurz nenahradí. Propast mezi absolventy lékařských fakult a sestrami je zkrátka nepřekonatelná,“ uvedl Kubek.
Takový systém navíc podle něj dopadá i na mladé lékaře. Učí se pomaleji, jednodušší úkoly se totiž předávají sestrám. „Oslabeno je tak nakonec i lékařské vzdělání,“ varoval Kubek.
Pacient jde z ruky do ruky
Nové rozdělení rolí podle šéfa České lékařské komory nepřineslo ve Švédsku ani kýžené úspory.
„Naopak. Většina lékařů si nově stěžuje na zvýšení pracovní zátěže, protože se úkoly delegované na sestry vracejí. Sestry si s nimi neporadí, takže všechno znovu skončí u lékařů,“ popsal na Konferenci zdravotnického práva.
Takto zdvojená péče se podle něj nakonec nikomu nevyplatí – časově ani finančně. „Kromě toho se snižuje kontinuita péče – zdravotníci si pacienta častěji předávají,“ doplnil.
Pokud chce jít tedy vedení resortu podobnou cestou jako Švédsko, které pravomoci sestrám navýšilo před deseti lety, mělo by si podle Kubka počínat obezřetně.
„Jediný, komu z toho poplynou zisky, budou totiž majitelé některých klinik, kteří budou chtít využívat místo dražších lékařů levnějších sester a bezpečnost pacientů jim bude jedno,“ opřel se do novinky Kubek. A označil návrh z dílny ministerstva zdravotnictví za „nebezpečný“.
„Záleží na tom, koho se zeptáte“
Jenomže vedení resortu nesouhlasí. Podle náměstka Ladislava Švece, který je garantem legislativní změny, vzniklo ve Švédsku několik podobných analýz a jejich výsledky jsou různorodé. „Nevychází vždy negativně. Závisí to totiž na tom, koho se zeptáte,“ oponoval Kubkovi.
Švédsko navíc podle něj není jedinou zemí, která se cestou větších pravomocí sester vydala. Podobně péči o pacienta nastavila i Velká Británie.
„A tam se to naopak ukázalo jako výhodné. Spočítali, že jedna zdravotní sestra s pokročilou praxí v primární péči ušetří praktickému lékaři obrovské množství času. Má díky ní prostor na dalších 1560 konzultací ročně, které by bez ní neudělal,“ přiblížil tamní dopady Švec.
Právě to si podle něj od změny slibuje české ministerstvo zdravotnictví. „Chceme zvýšit efektivitu systému, a to hlavně časovou. Lékař musí mít prostor na práci s pacientem,“ řekl.
Větší pravomoci doplní i vyšší odpovědnost
Stejně reagovala i poslankyně za ANO Ivana Mádlová, která na návrhu s ministerstvem spolupracuje. „V řadě zemí přineslo navýšení kompetencí sester přínos,“ řekla.
Současně ale podotkla, že kromě větších pravomocí musí být sestry zatížené i daleko silnější odpovědností za svá rozhodnutí. „Jinak by to nemuselo fungoval. Budeme se proto snažit vložit do zákona i přesnou hranici odpovědnosti,“ uvedla.
Sestry pak podle ní lékařům uleví. „Budou moct například pečovat o pacienty s chronickým srdečním selháním, aby měli kardiologové čas na složitější případy. Nebo vydávat recepty na léky, které už lidé berou,“ řekla.
Podle dalšího náměstka ministra Pavla Scholze už se to ostatně v řadě míst děje, jenom to není legální. „Což je špatně. My svým návrhem tento stav narovnáváme,“ uvedl.
Vedení resortu svůj plán navýšit kompetence sester oznámilo už loni v prosinci. Jedním z důvodů je podle ministra Adama Vojtěcha (ANO) to, že lidé v řadě regionů neseženou lékaře. Stěžují si na to tisíce lidí.
Například bez praktika už je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) až pět procent Čechů – zhruba půl milionu dospělých a přes 30 tisíc dětí. Vůbec největší problém mají lidé na periferiích.
Část kompetencí, kterou dnes mají lékaři, chce proto Vojtěch přenechat sestrám.
Jenomže příprava zákona vázne, podle poslankyně Mádlové je norma příliš složitá. „Má upravit podmínky pro 43 různých profesí, což je extrémně náročné,“ vysvětlila.
Místo původně plánovaného červnového termínu se proto počítá s tím, že by návrh zamířil na vládu až v listopadu, případně na konci tohoto roku.
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