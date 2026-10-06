„S tím morem je to podivné,“ říká Prymula. Rusové možná tají únik jiného patogenu

„V Rusku je možné úplně všechno. Proto jsou tak nervózní Američani,“ komentuje dohady nad šířením moru na ruské Sibiři epidemiolog Roman Prymula. Podivné je podle něj to, že se mor zkoumal v tamní laboratoři – nemoc je totiž staletí známá a dobře popsaná. Otazníky vyvolává i to, že nebyla výzkumnice pracující s morem naočkovaná.
V Rusku propukla panika. Čtyřicetitisícové město Šelechov na Sibiři se ocitlo v karanténě poté, co tam zemřela výzkumná pracovnice. Ta předtím působila v ústavu pro boj s morem. Úřady sice informaci nepotvrdily, podle médií se ale žena před smrtí nakazila právě plicní formou moru. Žádné léky u ní nezabraly.
Do Irkutské oblasti proto z Moskvy urgentně dorazila šéfka nejvyššího ruského úřadu pro monitorování infekčních nemocí Anna Popovová. Osobně se zúčastnila zasedání oblastní protiepidemické komise. Nejméně tři městské a jedna dětská nemocnice jsou navíc v karanténě, stejně jako 200 lidí, kteří přišli se zemřelou výzkumnicí do kontaktu.
Co se podle vás v protimorovém výzkumném ústavu v Irkutské oblasti skutečně stalo?
To je těžké říct. Z informací, které víme, je nejpravděpodobnější ta, že výzkumnice rozbila zkumavku s morem v ruce. Vystavila se tím obrovské koncentraci tohoto patogenu – tak velké, že u ní nezabrala ani žádná léčba. Průběh byl proto velmi rychlý a dramatický. Jiné vysvětlení není, protože mor je za normálních okolností dobře léčitelný – kdyby jí rychle podali antibiotika, měla by to zvládnout. Teoreticky se mohla nakazit i v ohnisku u mongolských hranic.
Neměla být výzkumnice naočkovaná?
To samozřejmě měla, očkování proti moru existuje, i když ne pro běžnou veřejnost. Naše vojenské jednotky ho za onoho času absolvovaly, když jezdily střílet do Kazachstánu na velké raketové střelnice – v Kazachstánu se totiž mor úplně běžně vyskytuje na stepích mezi zvířaty. Pokud tedy výzkumnice s morem pracovala, měla být chráněná. A nebyla-li, je to hodně zvláštní.
Ale jak říkám, možná byla vystavena tak vysoké dávce koncentrovaného patogenu, že jí nepomohlo nic – ani léky, ani očkování. Vzpomínám si na podobný takový případ s antraxem. Výzkumnice pipetovala v laboratoři antrax, nepoužila k tomu přitom pipetovací balonek, ale nasávala suspenzi ústy. A napila se. Roztok patogenu byl tak silný, že žena přes veškerou péči zemřela.
„V Rusku je možné všechno“
Už se něco podobného, jako je nynější případ z Irkutské oblasti, v Rusku odehrálo?
Jeden velmi podobný případ už byl, a to někdy v roce 1979. Tehdy unikl z tajné armádní laboratoře mrak spor antraxu. Jedna směna totiž zapomněla vyměnit filtry a laboratoř tak začala prášit bojový antrax na město Sverdlovsk. Do ovzduší se dostalo až několik kilogramů patogenů. Počet obětí se tehdy počítal ve stovkách, zasažení byli hlavně dělníci z nedaleké keramické továrny.
I tehdy sovětské úřady incident tajily, epidemii oficiálně prohlašovaly za následek konzumace kontaminovaného masa na černém trhu. Pravda vyšla najevo až někdy v 90. letech minulého století po rozpadu Sovětského svazu.
V Sverdlovsku se masově vyvíjely biologické zbraně. Není tedy možné, že se totéž děje i ve výzkumném ústavu v Šelechovu? I mor byl v minulosti součástí sovětského programu biologických zbraní a historické zdroje uvádějí právě výzkum morové bakterie Yersinia pestis...
V Rusku je možné úplně všechno. Proto jsou tak nervózní Američani. Mor navíc není nic, co by se potřebovalo zkoumat v laboratoři – je to nemoc staletí známá a dobře popsaná. Nevidím tedy žádný důvod, proč by s ním měl někdo manipulovat ve výzkumném ústavu.
Zvláštní jsou také ruské snahy celou situaci zlehčit a zakamuflovat – úřady přítomnost moru v oblasti popřely, současně ale nařídily 21denní karanténu. Což je velmi podivné i z toho důvodu, že mor má inkubační dobu mnohem kratší – jen asi tří- až čtyřdenní, maximálně sedmidenní. Třítýdenní karanténa je tedy buď prostředek ke „zmatení nepřítele“, nebo známka toho, že unikl jiný patogen.
Pokud by Rusové biologickou zbraň z moru skutečně vyvíjeli, jak by vypadala? Jak by mohli patogen upravovat?
Mohli by ho upravovat tak, aby se snáze přenášel. Mor se totiž běžně přenáší s pomocí blech nebo krys, což už je v dnešním světě poměrně neefektivní. Pokud by tedy chtěl někdo z moru vytvořit biologickou zbraň, musel by patogen upravit tak, aby k tomu blechy nepotřeboval. Plicní mor se může přenášet kapénkovou nákazou. Pak by mor skutečně znamenal problém. Byl by i mnohem účinnější než antrax, který má rovněž „omezení“ v podobě šíření – antrax musíte někam nasypat, aby se lidi nadýchali jeho spor.
„Řada zemí leccos schovává“
Je něco takového možné?
Úprava patogenu reálná je. Druhá věc je, že je vývoj biologických zbraní už od března 1975, kdy byla podepsaná Mezinárodní doktrína týkající se biologických zbraní, zapovězený. Valná většina zemí se zavázala k tomu, že už na ničem podobném pracovat nebude. Ale mám takový dojem, že řada států má ještě leccos na svých územích poschováváno.
Dalo by se to prokázat?
Velmi těžko, protože mor se v přírodě běžně vyskytuje. Rusové ho na svém území mají. Vždycky to proto schovají za přírodní výskyt. Pokud by se ale zjistilo, že se daný patogen skutečně šíří jinak než s pomocí blech či krys nebo kapénkami, a má tedy jiné parametry než doposud známý přírodní patogen –, asi by se to prokázat dalo. Pak by to byl obrovský problém. Ale nechci spekulovat, protože o tom nevíme prakticky nic.
Připomenul byste, co je mor za nemoc a jaké má příznaky?
Mor je onemocnění, které se vyskytuje v řadě forem. My nejlépe známe takzvaný bubonický mor, který u nás propukl ve středověku. Člověka kousla infikovaná blecha, což se nejprve projevilo zhnědnutím daného kousance, po kterém následoval zánět lymfatické soustavy v oblasti mízních uzlin. Člověku se udělaly na těle tmavé boule.
Pak jsou ještě závažnější formy moru, z nichž nejproblematičtější je plicní. Ta totiž k přenosu žádného hlodavce či blechu nepotřebuje, šíří se kapénkami. Na tuto nemoc může člověk zemřít během pár hodin, smrtnost je navíc v takovém případě až 90 procent.
Jsou u nás dostupné vakcíny proti moru?
Podle mě ne. Jak jsem říkal, vakcíny dříve existovaly pro armádní účely či pro laboratorní pracovníky. Nikdy ale u nás nebyly dostupné jako komerční produkt. Mor je totiž celkem dobře léčitelný antibiotiky.
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