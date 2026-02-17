Přeskočit na obsah
17. 2. Miloslava
Ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Kostka rezignuje

ČTK

Generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (ZPMV) David Kostka odejde na konci dubna z funkce. Uvedl to v úterý server Seznam Zprávy na základě vyjádření pojišťovny. Podle mluvčí pojišťovny Jany Schillerové končí Kostka z osobních důvodů.

Zdravotnictví, lékař, ilustrační foto
Ilustrační foto. Foto: DVTV
ZPMV spadající pod vnitro je s počtem více než 1,3 milionu klientů druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi.

Mluvčí pojišťovny serveru sdělila, že předseda správní rady pojišťovny a policejní prezident Martin Vondrášek v reakci na odchod Kostky svolal na příští týden mimořádné jednání. Jeho cílem bude co nejdříve stanovit a zveřejnit podmínky výběrového řízení na nového ředitele, uvedla mluvčí Schillerová.

Kostka ZPMV vedl od roku 2015. Proč se rozhodl skončit, pojišťovna blíže neupřesnila. Loni v červnu správní rada pojišťovny v prohlášení pro média vyjádřila nespokojenost s komunikací ředitele Kostky a snížila mu odměny. S řízením pojišťovny výtky nesouvisí, sdělila tehdy rada.

Server iROZHLAS.cz loni uvedl, že se dozorčí a správní rada pojišťovny zabývaly spornými zakázkami na marketing za desítky milionů korun zadané podnikateli Davidu Trávníčkovi, který čelí obžalobě z manipulace zakázek. Zadávání zakázek v ZPMV kritizoval na základě svých prověrek také Nejvyšší kontrolní úřad.

