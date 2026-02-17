Ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Kostka rezignuje

Generální ředitel Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (ZPMV) David Kostka odejde na konci dubna z funkce. Uvedl to v úterý server Seznam Zprávy na základě vyjádření pojišťovny. Podle mluvčí pojišťovny Jany Schillerové končí Kostka z osobních důvodů.
ZPMV spadající pod vnitro je s počtem více než 1,3 milionu klientů druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi.
Mluvčí pojišťovny serveru sdělila, že předseda správní rady pojišťovny a policejní prezident Martin Vondrášek v reakci na odchod Kostky svolal na příští týden mimořádné jednání. Jeho cílem bude co nejdříve stanovit a zveřejnit podmínky výběrového řízení na nového ředitele, uvedla mluvčí Schillerová.
Kostka ZPMV vedl od roku 2015. Proč se rozhodl skončit, pojišťovna blíže neupřesnila. Loni v červnu správní rada pojišťovny v prohlášení pro média vyjádřila nespokojenost s komunikací ředitele Kostky a snížila mu odměny. S řízením pojišťovny výtky nesouvisí, sdělila tehdy rada.
Server iROZHLAS.cz loni uvedl, že se dozorčí a správní rada pojišťovny zabývaly spornými zakázkami na marketing za desítky milionů korun zadané podnikateli Davidu Trávníčkovi, který čelí obžalobě z manipulace zakázek. Zadávání zakázek v ZPMV kritizoval na základě svých prověrek také Nejvyšší kontrolní úřad.
Čeští hokejisté nejsou na olympiádě v Miláně v pohodě. Zápas předkola play off proti Dánsku to akorát potvrdil. Jen díky několika výjimečným momentům vydřeli výhru 3:2, ale výhled na čtvrtfinále s nadupanou Kanadou po pouhých 20 hodinách odpočinku nevěstí nic dobrého.
„Polsko by se mělo vydat cestou rozvoje vlastního jaderného potenciálu,“ řekl prezident Karol Nawrocki překvapenému redaktorovi televize PolSat. „Je to cesta, kterou musíme jít. Za hranicí probíhá ozbrojený konflikt a agresivní, imperiální postoj Ruska k Polsku je dobře znám.“
Z Ruska a Ruskem okupovaných částí Ukrajiny se do vlasti od začátku války vrátilo dva tisíce ukrajinských dětí. V úterý to podle agentury AFP řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Kyjev obviňuje Rusko, že od začátku invaze na Ukrajinu odvezlo okolo dvacet tisíc ukrajinských dětí.
Prezident Petr Pavel se plánuje ve čtvrtek setkat s kandidátem Motoristů na ministra životního prostředí Igorem Červeným, následně počítá s tím, že v pondělí proběhne i jmenování. Žádné „zdržení“ podle svých slov není v plánu, uvedl novinářům na tiskovém brífinku během jeho návštěvy několika míst v Praze. Spor se šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou označil za uzavřený.
Dobré zprávy v boji s rakovinou: „Žluťák“ nabídce pacientům něco, co ještě nezažili
Masarykovým onkologickým ústavem v Brně prošly už desítky tisíc lidí. Jak se Aktuálně.cz přesvědčilo přímo na místě, ústav už velmi brzy otevře nový, k pacientům přívětivější vstupní pavilon, stejně jako špičkové centrum onkologické prevence.