První zářez nového šéfa VZP: totálně překope síť filiálek. Dotkne se to i klientů

Nový šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov chystá radikální řez: škrtne většinu krajských poboček. Místo dosavadních šesti kamenných filiálek už zbudou jen dvě. Jedna bude stát v Praze a obslouží celé Čechy, druhá se sídlem v Brně zabezpečí Moravu.
Svět se změnil. Většina klientů už nemíří na pobočku, ale zařizuje věci online. „Pokud chtějí proplatit nepovinné očkování, nahlásit změnu bydliště nebo zaregistrovat novorozence, použijí mobilní aplikaci,“ řekl novopečený ředitel pojišťovny Ivan Duškov. Tento nástroj už si podle něj v mobilu aktivovalo téměř 2,4 milionu lidí - tedy zhruba třetina všech klientů. S podobným trendem Duškov počítá i v následujících letech.
Šest kamenných poboček po celé zemi už proto podle něj není potřeba. Bohatě stačí dvě – jedna pro Čechy a druhá pro Moravu. „Příští měsíc zahájíme restrukturalizaci celé sítě a dokončíme ji v červenci,“ oznámil dnes podle informací Aktuálně.cz na poradě s regionálními řediteli.
Výsledkem budou podle zjištění Aktuálně.cz milionové úspory – jen na platech šéfů poboček pojišťovna ušetří zhruba 18 milionů korun. Každý z nich totiž bral okolo 350 tisíc korun měsíčně.
„Pružnější bude i rozhodování,“ podotkl novopečený ředitel. Smluvní politiku si totiž mohli šéfové regionálních poboček doposud určovat sami. Podle Duškova přitom ne vždycky postupovali jednotně. „Někde bez problémů nasmlouvali porodní asistentky, jinde ne. To už není možné. Musíme být jednotní a transparentní pro poskytovatele i pojištěnce,“ řekl Duškov. Složité podle něj bylo i zavádění nových služeb, programů či příprava nového informačního systému
Duškov ale současně ujistil, že kromě škrtů ve vedoucích pozicích neplánuje na filiálkách žádné další propouštění. „Cílem této změny rozhodně není snižování počtu pracovních míst. Jde nám jen o jednodušší řízení,“ uvedl. O změnách už se podle něj uvažovalo za předchozího vedení pojišťovny.
Změny už se tento týden odehrály i v samotné centrále Všeobecné zdravotní pojišťovny – Ivan Duškov se rozloučil s dosavadním náměstkem pro zdravotní péči Janem Bodnárem. Ten se v minulosti „proslavil“ například tím, že zatímco čile obchodoval s pražskými nemovitostmi, sám žil sedm let v levném bytě Nadace Bona. Byt měl přitom podle serveru Seznam Zprávy sloužit především ohroženým psychiatrickým pacientům.
Ivan Duškov převzal vedení nad Všeobecnou zdravotní pojišťovnou minulý týden, když členové správní rady odvolali předchozího ředitele Zdeňka Kabátka. Ten VZP vedl celkem třináct let, Ivan Duškov byl jeho náměstkem pro služby klientům. Nový ředitel po svém zvolení řekl, že by se VZP měla víc zaměřit na placení za výsledek zdravotní péče, nikoliv za samotný výkon. „Je to změna paradigmatu,“ uvedl.
Na přání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) také zadal forenzní audit – tedy důkladnou kontrolu hospodaření pojišťovny s cílem odhalit možné zpronevěry, podvody či korupci.
VZP je nejvlivnější institucí v českém zdravotnictví – rozhoduje nejenom o tocích miliard, ale také o bytí či nebytí lékařských ordinací a nemocnic. Stará se o šedesát procent klientů v Česku a hospodaří s více než 340 miliardami korun ročně.
