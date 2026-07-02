Případů svrabu je letos více než 7100. Je to o 40 procent víc než loni za pololetí

Případů svrabu je letos už více než 7100, o 40 procent víc než loni za první pololetí. Z krajů zachytili hygienici nejvíc nemocných v Moravskoslezském (16 procent případů), ve Středočeském (11,5 procenta) a v Jihomoravském kraji (10,8 procenta). Na sociální síti X o tom ve čtvrtek informovala Hygienická služba ČR, což je profil spravovaný ministerstvem zdravotnictví.
Svrab je kožní onemocnění, které se projevuje intenzivním svěděním celého těla, které se zhoršuje v teple a v noci, a červenými pupínky.
„Klíčové je včas rozpoznat příznaky, co nejdříve zahájit léčbu a důsledně dodržovat doporučení i hygienická opatření, aby se zabránilo dalšímu přenosu nákazy,“ uvedla hlavní hygienička Barbora Macková. Onemocnění svrabem silně svědí, nemocní se často škrábou a tím vznikají drobná poranění kůže. Přes ně mohou do těla proniknout bakterie či viry a způsobit závažnou infekci.
„Ve vzácných případech se tato bakteriální infekce může rozšířit do celého těla, vyvolat sepsi a následně i multiorgánové selhání,“ uvedl na webu Státní zdravotní ústav (SZÚ). Kvůli těžké infekci přestane správně fungovat více důležitých orgánů, například ledviny, plíce, srdce nebo játra.
„Takový stav vyžaduje často léčbu na jednotce intenzivní péče. Nejvíce jsou tímto rizikem ohroženi lidé s oslabenou imunitou, starší osoby nebo pacienti s rozsáhlým, neléčeným či krustózním svrabem,“ doplnil ústav.
Letos tyto komplikace vedly k úmrtí u čtyř lidí ve věku od 52 do 80 let. Loni a předloni lékaři zaznamenali po jednom úmrtí souvisejícím se svrabem, dvě byla v roce 2020 a tři v roce 2019.
Častěji se mohou potíže objevit také u pacientů s neurologickým onemocněním, jako je periferní neuropatie způsobená například cukrovkou, osob v onkologické léčbě, alkoholiků a drogově závislých nebo lidí pobývajících v nemocnicích či domovech sociálních péče. Ohnisek v takových institucích letos zaznamenali hygienici 16, onemocnělo v nich 258 osob. Byly mezi nimi podle SZÚ domovy pro seniory nebo zdravotnická zařízení, Alzheimer centrum, škola či věznice.
„K přenosu dochází obvykle přímo, například při těsném kontaktu s kůží nemocné osoby, zvláště při pohlavním styku, v teplém prostředí na lůžku, při spaní v jedné posteli, nebo nepřímo, zejména kontaktem s kontaminovaným ložním prádlem, ručníky nebo nošením oděvů, které používala nemocná osoba,“ popsali odborníci ze SZÚ.
Rizikové jsou podle nich zejména prostory, kde se často a rychle střídá velké množství lidí bez možnosti dostatečného úklidu a výměny ložního prádla. Doporučení je nesdílet cizí oblečení, ručníky, deky nebo ložní prádlo a nesedat si s odhalenou kůží zad, rukou a nohou na čalouněné povrchy ve veřejných prostorách.
Hygienická stanice Hlavního města Prahy ve středu uvedla, že riziko při nakažení například v MHD je nízké, potřeba je dlouhodobý kontakt.
Počty případů svrabu s předchozích letech:
Rok
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026*
Svrab
4590
3711
3483
3570
2382
3306
5276
9167
8991
11.701 (5009**)
7105
zdroj: ISIN. *do 26. 6. 2026 **do konce června
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