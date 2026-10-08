„Je to šílenost.“ Lékaři prudce reagují na Vojtěchovy pojízdné ordinace

Žádné cestování za lékařem, lidé se budou moct nechat ošetřit i na návsi. Vedení resortu zdravotnictví totiž plánuje povolit pojízdné ambulance. Do terénu by měly vyjet už za tři roky. Ministr Adam Vojtěch (ANO) si od novinky slibuje lepší dostupnost péče. A to hlavně v místech, kde dnes ordinace chybí. Lékaři ale před „potulnými praxemi“ varují. „Naruší se návaznost péče,“ namítají.
„Je to šílenost. Nepochopím, jak to někoho mohlo napadnout,“ kroutí hlavou nad novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.
Vadí mu konkrétně paragraf čtyři, který do praxe zavádí pojízdné ambulance. Ty by mohly do terénu vyrážet už za tři roky.
Podle vedení resortu zdravotnictví, které novelu sepsalo, se tím posílí dostupnost péče. „Obzvlášť v regionech, kde doposud chyběla,“ uvádí ministerstvo v důvodové zprávě. Na čtyřech kolech podle něj budou moci ordinovat nejenom praktici, ale i ambulantní specialisté. Inspiraci úředníci viděli v zahraničí. „Tam lze nalézt mobilní zdravotnická zařízení jakožto součást poskytování ambulantní zdravotní péče,“ uvádějí přímo.
Jenomže lékařům se novinka ani trochu nelíbí. „V zahraničí to sice skutečně funguje, viděl jsem to například v Latinské Americe, všude od toho ale postupně upouštějí,“ vysvětluje Šonka. Pojízdné ambulance jsou totiž podle něj „polotovarem“, který se běžné kamenné ordinaci nevyrovná. „Je to v rozporu se vším, co jsme doposud budovali,“ říká.
Lékař by měl pacienta znát
Sdružení praktiků dráždí také formulace, podle které nebudou mít pojízdné ordinace limity. Budou moci jezdit naprosto kamkoliv. „Otázkou dojezdové vzdálenosti není třeba se zabývat,“ píše se v důvodové zprávě. Ministerstvo totiž předpokládá, že budou chtít lékaři jezdit jen tak daleko od svých stálých působišť, jak to pro ně bude únosné a přijatelné.
Podle Šonky je to ale špatně. Poruší se tím návaznost péče. „Někdo někoho jen tak vyšetří a nechá ho svému osudu. To je nezodpovědné,“ říká. Pokud už chce ministerstvo podobnou službu zavádět, mělo by podle něj stanovit přesná pravidla. „Mělo by například říct, že jde jen o rozšíření služeb pro lékaře se zavedenou kamennou ordinací, kteří chtějí jednou či dvakrát za týden nasednout do mobilní ordinace a objet s ní své pacienty. Tedy ty, které mají v kartotéce,“ popsal své výhrady Aktuálně.cz.
Jinak podle něj tato služba nepřinese kýžený efekt.
Podobně to vidí i prezident České lékařské komory Milan Kubek. „I nás tento záměr poněkud zaskočil. Ta vize potulných praxí je hodně zvláštní, v Česku to žádnou tradici nemá,“ řekl Aktuálně.cz.
I podle něj by se dalo pochopit, pokud by si pojízdnou ordinaci pořídilo etablované zdravotnické zařízení, které by tak chtělo doplnit své služby. „Na venkově, kde je problém s dostupností lékařské péče, by to možná fungovat mohlo,“ zhodnotil.
Poskytovat lékařskou péči bez jakéhokoliv místního omezení a bez znalosti pacientů je ale i podle něj neuvážené. „Mnohem jednodušší a schůdnější cestou by bylo podpořit levné převozy či taxislužbu pro pacienty, kteří ve svém bydlišti péči nemají. Některé obce už to nyní dělají, využívají to hlavně senioři,“ uvedl.
Také komora se proto podle něj vůči tomuto návrhu vymezí.
„Poskytne alespoň základní prevenci“
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) si ale stojí na svém. „Chceme tu možnost v zákoně zakotvit. Jsou totiž místa, kam dneska lékaře nedostaneme,“ řekl při interpelacích ve sněmovně a dodal: „Mobilní zdravotnické zařízení může region objíždět a poskytovat alespoň základní preventivní prohlídky.“
Doposud přitom nic podobného možné nebylo, zákon totiž mobilní ambulance neznal.
Vojtěch současně připomenul, že stejný model už se dnes testuje ve stomatologii, kde to zavedl ještě jeho předchůdce Vlastimil Válek (TOP 09). Ten si od mobilních ambulancí sliboval především pravidelnější péči o seniory v domovech důchodců. „Zubař tam přijede a udělá prohlídky. Řekne, které pacienty je schopen ošetřit hned, udělá jim třeba odlitky, a které si pozve do ordinace kvůli zákroku,“ popsal svou představu exministr loni na podzim.
Ani tehdy z toho ale lékaři nebyli nadšení. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler nápad okomentoval jako neúčelný a drahý. „Mobilní ordinace stomatologa, to je stejně reálné jako mobilní rentgen nebo magnetická rezonance. Ve světě to sice existuje, zavádět něco takového ve střední Evropě je ale podle mě zbytečné. Považuju to za neúčelný a drahý pokus, jakkoli je pro pacienty fajn, když jim stomatolog nebo rentgen přijede až na náves,“ uvedl.
Současná novela je prozatím v připomínkovém řízení, teprve po vypořádání všech námitek zamíří na projednání vlády. Doprovodit by ji měly také vyhlášky, které stanoví výčet oborů vhodných pro mobilní ambulance nebo požadavky na jejich věcné a technické vybavení. Platit by měla nejdřívě 1. ledna roku 2029.
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