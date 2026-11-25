Třetina porodnic skončí. Nemají dostatek práce, vysvětlují zástupci odborné společnosti. Ministr Adam Vojtěch už proto ohlásil restrukturalizaci sítě. Jak moc síť porodnic v Česku prořídne? Přinášíme mapu.
„Neberte nám porodnici,“ protestují lidé z Valašského Meziříčí. Vyrazili kvůli tomu i do ulic. Porodnice je podle nich potřeba, do jiných zařízení to mají to daleko.
„Třeba pokud někdo bydlí na Horní Bečvě, měl to teď do porodnice dvacet kilometrů. Napříště ale pojede čtyřicet, navíc horským terénem,“ vysvětluje nevoli starosta Robert Stržínek (ANO). U překotného porodu už to podle něj může zavánět průšvihem.
„Názorně jsme to viděli u jedné maminky, kterou sem přivezli doslova za minutu dvanáct. Ani nechci domyslet, jak by to s ní dopadlo, kdybychom tady porodníky neměli,“ říká. Službu si proto ve městě nadále přeje.
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