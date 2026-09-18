Šéf největší pojišťovny volá policii. Prověrka mu ukázala nepříjemná podezření

Děly se tady věci, které nemůžeme pominout. Podáváme kvůli tomu trestní oznámení, avizovalo nové vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny spolu s managementem své dceřiné společnosti Pojišťovna VZP. Forenzní audit, který zpracovala nadnárodní společnost Deloitte, podle nich ukázal závažná porušení práv a povinností při správě cizího majetku. Podnět poslali na Městské státní zastupitelství v Praze.
Nové vedení pojišťovny si audit zadalo v květnu tohoto roku – poté, co Česká národní banka (ČNB) zahájila s její dceřinou Pojišťovnou VZP (PVZP) správní řízení.
Učinila tak kvůli porušení pravidel volného trhu. Oznámila také, že komerční dceřince VZP hrozí i mnohamilionová pokuta. „Nařídil jsem proto v této firmě forenzní audit,“ řekl tehdy Aktuálně.cz šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov a dodal: „Chceme prozkoumat, co se v dceřiné společnosti dělo a jaký dopad to mělo na její hospodaření.“
Výsledky auditu ho ale nepříjemně překvapily. „Audit potvrdil celou řadu podezření, která už předtím vyřkla její dozorčí rada. Představenstvo Pojišťovny VZP se proto rozhodlo podat trestní oznámení a informovalo mě o tom. Já s tímto postupem souhlasím,“ řekl nyní Duškov.
Podrobnosti uvést nechtěl, podle informací Aktuálně.cz ale audit zjistil závažná porušení práv a povinností při správě cizího majetku. Poukázal také na možné střety zájmů mezi členy předchozího vedení pojišťovny a firmami, které od ní dostávaly zakázky.
Jak už Aktuálně.cz před týdnem upozornilo, do jednoho takového střetu zájmů se mohl dostat i někdejší ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny a současně šéf dozorčí rady Pojištovny VZP Zdeněk Kabátek spolu se svou životní partnerkou Barborou Schattauerovou. A to kvůli možnému propojení Barbory Schattauerové s Advokátní kanceláří exministra spravedlnosti Pavla Němce, která měla pro dceřinou společnost VZP vymáhat milionové pohledávky. Tato služba se následně pojišťovně prodražila – firma inkasovala víc, než kolik se jí podařilo vymoct.
Statisícové ztráty
„Barbora Schattauerová byla do 31. 1. 2023 jediným vlastníkem Consult – PK. Podíl v této firmě od ní pak převzal Jaromír Bláha, jednatel a společník advokátní kanceláře Němec, Bláha & Navrátilová,“ vysvětlují problematické propojení auditoři v souhrnné zprávě, kterou má redakce Aktuálně.cz k dispozici. Kancelář exministra Němce současně dostala od pojišťovny zakázku. Ta nakonec PVZP přinesla jen statisícové ztráty.
Schattauerová se brání, že neměla na rozhodování vliv. Redakci Aktuálně.cz napsala, že byla pouhou asistentkou někdejšího ředitele Pojišťovny VZP Roberta Kareše, takže se na rozdělování zakázek nepodílela. „Tvrzení je nepravdivé a účelové,“ uvedla. Stejně se vyjádřil i Zdeněk Kabátek, podle kterého byla Schattauerová „jen normální holka, žádná manažerka“.
Auditoři ovšem zmiňují, že Schattauerová měla ve své pracovní smlouvě sjednanou konkurenční doložku – tedy úmluvu, která se obyčejně podepisuje jen s lidmi nejvyššího managementu. Například s generálním nebo finančním ředitelem. Díky konkurenční doložce také při odchodu dostala štědré finanční vyrovnání. Jeho přesnou výši auditoři ve zprávě neuvádějí. Ujednání nicméně označují tak, že se „s ohledem na charakter vykonávané práce jeví jako nestandardní“.
Audit se věnuje i odměnám vyplaceným dalším vybraným zaměstnancům PVZP. Některým z nich podle auditorů plynuly milionové částky, a to ještě dlouho po jejich odchodu ze společnosti. „Uvedené osoby obdržely přibližně 81 procent všech mimořádných odměn,“ podotýká zpráva.
Kontrolory z Deloittu zaujaly i milionové dary pro neprůhledné spolky s vazbou na politiky či firmám patřícím dodavatelům pojišťovny. Podezřelé finanční operace audit odhalil hlavně u příspěvků z nadačního fondu, jehož fungování upravuje zákon.
Nový šéf Pojišťovny VZP Martin Daneš už proto před týdnem Aktuálně.cz napsal, že v souvislosti se zjištěními vyplývajícími z forenzního auditu plánuje vyvození odpovědnosti. Nyní k dotazu na trestní oznámení dodal: „Vedení společnosti průběžně činí v jednotlivých případech právní kroky.“
Redakce Aktuálně.cz oslovila i Městské státní zastupitelství v Praze, kam mělo podle vedení pojišťovny trestní oznámení dorazit. Mluvčí zastupitelství Aleš Cimbala ale jeho přijetí prozatím nepotvrdil.
Dorovnávání ztrát z peněz na léčení
Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivana Duškova je dění v dceřiné PVZP důležité. A to mimo jiné proto, že VZP může od letošního roku dorovnávat své komerční dceřiné společnosti PVZP ztráty. Z peněz na léčení. Umožnila to novela zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Tuto novinku si loni ve sněmovně prosadil právě bývalý ředitel VZP Zdeněk Kabátek. Do té doby platilo, že si musela dceřiná pojišťovna vystačit jen s penězi, které si sama vydělala svou podnikatelskou činností.
Podle kritiků novely už kvůli tomu nelze toky peněz uhlídat. Třeba někdejší pirátský radní VZP Michal Bláha připomenul, že dceřiné společnosti zdravotních pojišťoven nejsou povinné zveřejňovat smlouvy v registru smluv. „Tuto povinnost se nikdy nepodařilo zavést, což je teď kvůli propojení jejich hospodaření o to větší problém,“ podotkl.
Nová šlechta chce vládnout Rusku. Zkušenosti nabrala krvavým způsobem
Z lidí, kteří se účastnili války proti Ukrajině, se v Rusku stávají budoucí politici, úředníci i veřejné tváře režimu. Nadcházející víkendové volby do Státní dumy mají být dalším krokem v procesu, který Kreml představuje jako nástup „skutečné elity“ země. Do parlamentu se tak můžou dostat lidé, kteří své zkušenosti nasbírali bojem proti Ukrajincům přímo na frontě.
Prostata není jediný viník. Časté noční močení může souviset s vážnější nemocí, říká urolog
Jednou, dvakrát nebo třikrát za noc na toaletu? Mnoho lidí bere noční vstávání kvůli močení jako nevyhnutelnou součást stárnutí. Podle lékařů jde ale o mýtus. Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.
ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah
Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.
ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé
Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.
Válka s Íránem má údajně víc amerických obětí, než uvádí Pentagon
Od začátku konfliktu s Íránem na Blízkém východě zemřelo více amerických vojáků, než oficiálně uvedlo americké ministerstvo obrany, napsal v pátek deník The Washington Post (WP) s odkazem na šest informovaných zdrojů.