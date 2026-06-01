Pád na existenční dno, nebo švindl? Významná část lékařů to má nahnuté

Nevyžijeme, stěžuje si čtvrtina gynekologů. Jde o lékaře soukromých – většinou venkovských – ambulancí, které navštěvuje méně než dva tisíce pacientů. Poté, co jim letos začaly pojišťovny posílat paušální platbu místo úhrady za každý jednotlivý výkon, se prý jejich příjmy scvrkly pod únosnou mez. „Zvažujeme proto, že skončíme,“ říkají. Podle šéfa odborné společnosti ale jen přestali švindlovat.
Už si mohla dávno užívat důchodu. Místo toho se gynekoložka Eva Klimovičová stará už o třetí generaci žen. Dělá jim preventivní prohlídky, léčí záněty, připravuje je na porod.
„Nemám žádnou velkou praxi, chodí ke mně jen asi dva tisíce pacientek. O to víc se jim ale můžu věnovat,“ tvrdí lékařka z Lednice na Moravě. Doposud ji prý práce bavila.
Jenomže to se nyní mění. Lékařka poprvé v kariéře zvažuje, že svou ordinaci zavře. Pojišťovny totiž letos změnily způsob úhrady – místo dosavadní platby za výkon začaly gynekologům posílat takzvanou agregovanou úhradu. Tedy fixní částku 118 korun za každou ženu v evidenci.
Podle vysvětlení ministerstva zdravotnictví by tento krok měl konečně odbourat nelegální poplatky za registraci.
„Za odchozí lékaře nebude náhrada“
Klimovičová ale namítá, že to způsobí i zánik některých ambulancí. „Problémy začali mít všichni lékaři, kteří mají menší venkovské praxe. Podobně jako já. Takovým gynekologům agregovaná platba náklady na provoz rozhodně nepokryje,“ říká.
Podobně to vidí i šéf České lékařské komory Milan Kubek. Když si dělal průzkum mezi gynekology, jak jsou s novým typem platby spokojení, zjistil velké nesrovnalosti.
„Zatímco tři čtvrtiny ambulancí si polepšily, zbylá čtvrtina hlásí obrovský pokles příjmů. Všechno jsou to menší venkovské praxe, které registrují méně než dva tisíce pacientek. Začínají mít existenční problémy,“ shrnul.
To podle něj může způsobit velký problém – péče v oboru totiž může začít být nedostupná. „Pocítí to nejvíce právě ženy na venkově. Za tyto lékaře totiž neexistuje náhrada,“ je přesvědčen Kubek.
Úhrada alespoň za preventivky
Komora se proto obrátila na ministerstvo zdravotnictví, aby novou úhradu upravilo. Jednala i s pojišťovnami. Část výkonů by se podle Kubka měla z fixní částky vyjmout a hradit zvlášť. „Měly by to být například preventivní prohlídky,“ přiblížil.
Argumentuje přitom vyjádřením samotného vedení resortu. To se objevilo v důvodové zprávě k úhradové vyhlášce, která nový typ fixní platby zaváděla. Ministerstvo v ní přiznávalo, že bude mít nová platba na některé lékaře „zdrcující dopad“.
„S některými poskytovateli proto budou muset pojišťovny uzavřít individuální úhradové dodatky pro krátkodobé zajištění kontinuity péče,“ píše se přímo v dokumentu.
Podle lékařky Klimovičové ale pojišťovny s krachujícími gynekology žádné dodatky neuzavíraly. „Nechaly nás v tom,“ stěžuje si.
„Dřív vykazovali účelově“
Klimovičová také upozorňuje na to, že tím pojišťovny ztratily přehled o provedené péči. „Zatímco dřív přesně věděly, jaká vyšetření žena absolvovala, kdy to bylo a proč, teď nic z toho nevidí. Zaplatí za péči, o jejíž kvalitě vůbec nic netuší,“ říká o nové paušální úhradě.
S tím však nesouhlasí šéf České gynekologicko-porodnické společnosti Vladimír Dvořák. Protestující lékaře totiž podezírá z nekalostí. „Nespokojená je jen menšina lékařů, která předtím vydělávala bez většího nasazení – mohla například účelově vykazovat péči, kterou ve skutečnosti neprovedla,“ je přesvědčen Dvořák.
Nová paušální platba podle něj tyto praktiky odbourává. „Je také mnohem spravedlivější a motivuje lékaře k práci. Řada kolegů najedou začala registrovat nové pacientky. Začala je také zvát na prevenci, což se dřív nedělo,“ říká. Dostupnost péče podle něj ohrožená není.
Vedení resortu zdravotnictví se proto rozhodlo paušální platbu zachovat. „Jelikož ministerstvo zdravotnictví loni neshledalo tento úhradový mechanismus v rozporu s veřejným zájmem a právními předpisy, nepředpokládáme, že do něj budeme zasahovat ani tento rok,“ napsala Renata Povolná z tiskového odboru úřadu.
Zároveň ale dodala, že chce resort ve spolupráci s pojišťovnami dopady změny sledovat. A to včetně důsledků, které má agregovaná platba pro jednotlivé poskytovatele.
Platba bude vyšší
Podobný postoj zaujaly i pojišťovny. Slíbily ale, že gynekologům platbu alespoň navýší. Podle mluvčí největší Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívové budou od příštího roku dostávat až 152 korun měsíčně za každou pacientku v kartotéce. A to bez ohledu na to, jestli žena lékaře v daném měsíci vyhledá, nebo ne.
Platba bude podmíněná jen tím, že pacientka absolvuje jednou ročně preventivní vyšetření. „Tento model prosazovali i samotní gynekologové a souhlasili i s navrženou výší platby,“ napsala Aktuálně.cz.
Paušál by měl být podle ní výhodný, měl by také motivovat lékaře k přijímání většího počtu pacientek. „Pozitivní vliv to může mít i na kritizované poplatky u gynekologů,“ připomenula. Ostatně dostupná data podle ní ukázala, že si většina lékařů díky agregované platbě polepšila. Pojišťovna na jejich péči meziročně vydala až o desetinu víc peněz.
