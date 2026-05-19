Američan s rizikem nákazy ebolou skončí na Bulovce. Je bez symptomů, ujišťuje ministr

Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na nákazu virem ebola. Bude převezen do Fakultní nemocnice Bulovka v Praze. ČTK to dnes sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Naďa Chattová. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko, postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl České televizi, že muž je bez symptomů a do Česka by měl dorazit ve středu vpodvečer.
"Pacient bude převezen do Fakultní nemocnice Bulovka ve speciálním izolačním transportním boxu za jasně daných bezpečnostních a protiepidemických opatření," uvedla mluvčí.
Podle Vojtěcha je pacientem americký lékař, který působil v Ugandě. Byl v kontaktu s nakaženým. "Byli jsme požádáni americkou stranou o pomoc s tím, že tento lékař je bez symptomů," řekl ministr ČT. Muž by měl být na Bulovce na pozorování zhruba tři týdny.
Bulovka patří mezi specializovaná pracoviště pro vysoce nebezpečné nákazy. "Má připravené specializované izolační prostory včetně pokojů s podtlakovým režimem, biobox pro bezpečný transport pacientů, ochranné technologie i zkušený a vyškolený zdravotnický tým, který při péči o pacienty s podezřením na infekční onemocnění, jako je např. i ebola, postupuje podle přísných mezinárodních protokolů," sdělilo ministerstvo na síti X.
Německo na žádost Spojených států přijme do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Tento pacient je podle CDC již na cestě do Německa. Dřívější zprávy médií rovněž uváděly, že Německo se postará i o šest dalších lidí, s nimiž nakažený Američan přišel do styku.
Satish Pillai, který má v CDC na starosti kroky proti šíření eboly, v úterý podle Reuters novinářům sdělil, že zmíněných šest rizikových kontaktů se připravuje na cestu do Evropy. CDC následně informovala o převozu jedné takové osoby do Česka.
Německé ministerstvo zdravotnictví v úterý odpoledne informovalo, že berlínská klinika Charité převezme péči o nakaženého Američana, který bude umístěn na speciálním izolačním oddělení. To je vybaveno samostatnou vzduchotechnikou i vlastní čističkou odpadních vod. Toto vysoce specializované oddělení pro mimořádně nakažlivé choroby uvádí, že je schopné zvládat i situace s nejasnou biologickou, chemickou či radiologickou kontaminací.
