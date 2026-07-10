Opozice tepe Vojtěcha: Mluví o splněných slibech, klíčová reforma ale chybí

Máme skoro splněno. Během prvního půlroku vládnutí se nám podařilo zhmotnit zhruba 80 procent našeho programu, řekl po bilanční schůzce s premiérem Andrejem Babišem šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (oba za ANO). Vzbudil tím vlnu nevole. „Třeba novelu, která měla zvýšit kompetence sestrám, sliboval ministr do června. Máme ale červenec a resort s ní teprve začíná,“ poukazují opoziční poslanci.
Neseženeme lékaře, stěžují si tisíce lidí. Bez praktika je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) až pět procent Čechů – zhruba půl milionu dospělých a přes 30 tisíc dětí. Vůbec největší problém mají lidé na periferiích, doktoři chybí i v řadě domovů pro seniory.
Šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch proto v únoru představil řešení. Část kompetencí, kterou dnes mají lékaři, chce předat sestrám.
Sestry by podle něj měly například předepisovat léky – respektive měly by vystavovat recepty pacientům, kteří berou medikamenty dlouhodobě. Měly by také očkovat a starat se o chronicky nemocné v dlouhodobé péči.
„Chceme, aby sestry dělaly to, co dělat mají a pro co jsou i vzdělány. Už na tom velmi intenzivně pracujeme, hotové bychom to měli mít do konce června,“ řekl Vojtěch v půlce května na tiskové konferenci na Úřadu vlády.
Jenomže uplynulo několik měsíců a novela stále není. Podle dokumentu, který má redakce Aktuálně.cz k dispozici, se resort teprve teď doptává svých podřízených, jak by měla norma vůbec vypadat. Tvorbu nových pravidel na ně v podstatě i deleguje.
„Žádáme o přípravu návrhu kariérního řádu, který bude provázán zejména s dosaženým vzděláváním, kompetenčním rámcem a rozsahem samostatně vykonávaných činností,“ uvádí se v úkolovém listu, který koncem června doputoval do Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (NCO NZO). Tedy do organizace, která má vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků na starosti.
Z dokumentu dokonce vyplývá, že si ministerstvo není jisté, nakolik jsou dnešní znalosti a kompetence sester v souladu s tím, jaký rozsah činností jim umožňuje platná právní úprava. Po ústavu proto poptává revizi. „Referovaný úkol jsme skutečně obdrželi,“ potvrdila Aktuálně.cz ředitelka NCO NZO Irena Maříková.
Bezradnost ministerstva
Opoziční poslance to zvedlo ze židle. Nešetří kritikou. Třeba podle člena sněmovního zdravotního výboru Štěpána Slováka (ODS) to ukazuje naprostou bezradnost ministerstva.
„Skutečnost, že si teprve musí u podřízené organizace zjišťovat, zda jsou dnes znalosti a kompetence sester vůbec v souladu s platnou právní úpravou, jasně ukazuje na nepřipravenost věcí, které přitom samo ministerstvo na začátku představilo jako své hlavní priority,“ komentuje dokument.
Vedení resortu už podle něj mělo mít dávno jasno. „Ostatně je to instituce, která uděluje akreditace vzdělávacím programům, podle nichž se sestry školí,“ upozorňuje.
Štěpán se pozastavuje i nad tím, že si vedení resortu nedokáže novelu sepsat samo. „Ministerstvo by mělo umět pravidla připravit svépomocí,“ podotkl. Ostatně náměstkyně Karla Maříková (nominovanou za SPD) je vystudovaná zdravotní sestra.
„To, co vidíme v zaslaném úkolovém listu, bohužel přesně zapadá do širšího obrázku fungování resortu – místo konkrétních a připravených řešení máme na stole často jen další seznam záměrů,“ dodal Štěpán.
Přípravy už běží
Kriticky reagoval i lidovecký poslanec Tom Philipp. „Je zvláštní, že takto velký úkol dostává NCO NZO až teď. Pokud chtěl mít pan ministr reformu hotovou do června, měl jim to poslat už dávno,“ řekl.
„Tak je to ale se všemi sliby. Ve sněmovně se pořád diskutuje novela, podle které by se měly navýšit příjmy zdravotních pojišťoven o 21 miliard korun. Už ale nikdo neříká, co bude dál. Ze slibovaných reforem, které měly přinést úspory, prozatím nic nevidíme,“ doplnil.
Podle ministerstva zdravotnictví jsou ovšem přípravy v běhu. Resort sice podle Renaty Povolné z tiskového odboru skutečně oslovil Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, to ale podle ní poskytuje jen odbornou expertizu.
„Úřad spolupracuje i s dalšími odbornými společnostmi a organizacemi, které zastupují nelékařské zdravotnické pracovníky. Shromáždili jsme díky tomu přibližně tisíc podnětů z praxe. Ty jsou nyní odborně vyhodnocovány,“ oponuje Povolná a dodává: „Cílem je připravit změny na základě širokého odborného konsenzu.“
„Nejde jen o sestry, reforma je rozsáhlá“
Náměstek ministra Ladislav Švec k tomu doplnil, že první legislativní rámec by měl být hotový letos v září. „Následně bude návrh předmětem odborné diskuse, meziresortního připomínkového řízení i standardního legislativního procesu,“ uvedl.
Ministerstvo si podle něj dává záležet, protože jde o rozsáhlou systémovou změnu. „Nejde pouze o reformu všeobecných sester, ale o širší modernizaci systému nelékařských zdravotnických povolání. Je proto důležité, aby byla připravena kvalitně a ve spolupráci s odbornou veřejností,“ podotkl.
Podle poslankyně Ivany Mádlové (ANO), která dřív pracovala jako všeobecná sestra, ale reforma zabere mnohem víc času. Do září se určitě nestihne. „Přece jen je to zákon, který zahrnuje 43 povolání,“ vysvětluje.
„My se navíc musíme naučit o sestrách přemýšlet úplně jinak. Zatímco teď je považujeme za techniky, do budoucna to budou samostatně rozhodující odbornice. Budou pečovat o chronické pacienty s vybranými diagnózami, například se srdečním selháním,“ řekla. Spolu s tím podle ní sestry nabydou i odpovědnost za toto rozhodování.
„Osobně proto předpokládám, že pokud ji nerozdělíme do několika fází, bude se norma schvalovat až někdy v průběhu příštího roku. Její účinnost by pak mohla být od roku 2028,“ řekla s tím, že sama už na strategii pracovala v minulém volebním období. Nyní ji proto ministerstvu nabízí.
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