"Nový" covid řeže jako žiletka. Je úporný, odolný, od předchůdců se hodně liší

Je nakažlivější a odolává současným vakcínám. Oproti svým předchůdkyním napadá hlavně mladé lidi. To je nová verze covidu zvaná Cikáda. Doposud řádila hlavně ve Spojených státech, teď se ale dostala i do Evropy. Epidemiologové nabádají k obezřetnosti.
Cikáda je totiž nepříjemně překvapila: je vysoce zmutovaná. „Zatímco dosavadní kmeny měly na svém hrotovém proteinu zhruba 30 až 40 mutací, u Cikády jsme jich napočítali alarmujících 70 až 75,“ popisuje šéf americké Národní nadace pro infekční nemoci Robert Hopkins. To podle něj vyvolává obavy – všechny tyto odchylky totiž pomáhají viru proniknout do lidských buněk.
V praxi to podle něj znamená, že se může nákaza znovu začít masově šířit. „Nová varianta totiž snadno obejde imunitu – ať už ji člověk získal předchozím onemocněním, nebo stávajícím očkováním,“ vysvětluje Hopkins. To podle něj ukázaly i laboratorní testy.
„Do budoucna proto bude třeba vakcínu upravit. Ta současná totiž lidem poskytne znatelně slabší ochranu,“ podotýká Hopkins.
Jako byste měli v krku žiletky
Podle imunologa Jana Pačesa je tu ale i dobrá zpráva: Příznaky nové varianty se od předchozích výrazně neliší. „Opět převažuje bolest v krku, horečka a únava,“ řekl Aktuálně.cz. Některé symptomy jsou jen úpornější. „Třeba škrábání v krku pacienti přirovnávají k řezání žiletkami,“ přiblížil. Vyšší prozatím není ani úmrtnost.
„Pozitivní je i to, že se proti covidu používají vakcíny na bázi mRNA, což umožňuje jejich snadnou a rychlou úpravu,“ pokračuje vědecký pracovník Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR. Na podzim už by tak měly být k dispozici nové očkovací látky, které šíření Cikády přibrzdí.
„Do té doby bych chronicky nemocným lidem doporučil alespoň to, aby se nechali naočkovat stávající vakcínou. Nemusí je sice ochránit stoprocentně, stále ale může zabránit těžkým průběhům,“ řekl Pačes. Covid je totiž specifický v tom, že dokáže udeřit i mimo klasickou sezonu respiračních onemocnění. „Vlna epidemie se může nečekaně zvednout i v dubnu nebo v létě. Očkování proto není od věci,“ připomenul imunolog.
Pokud ale lidé chronickými chorobami netrpí, počkal by na podzimní vakcínu. „Ta už bude zohledňovat i nové varianty viru,“ vysvětlil Pačes.
Podobně to vidí člen výboru České vakcinologické společnosti Daniel Dražan. Také on by lidem, kteří uvažují o očkování, doporučil vyčkat spíš na poslední variantu vakcíny. „Je tady bohužel mnoho nejistot – nevíme, kdy přijde další vlna covidu ani jestli ji způsobí nová varianta zvaná Cikáda. Nevíme ani to, jak moc proti ní budou fungovat současné očkovací látky,“ vysvětlil.
Dražan by dokonce očkování odložil u některých seniorů a chronicky nemocných lidí. „Ovšem vždy po individuálním zvážení rizika,“ řekl Aktuálně.cz.
Šíří se mezi mladými
Nová varianta zvaná Cikáda se poprvé objevila v Jižní Africe v listopadu roku 2024. Od té doby ji virologové zaznamenali v 23 zemích celého světa. „V některých z nich už přitom převládá, například ve Spojených státech tvoří asi třicet procent všech případů,“ podotýká imunolog Pačes. Podobně jsou na tom i některé evropské státy – například Německo, Dánsko a Nizozemsko.
Cikáda je podle Pačese zajímavá i tím, že se často šíří mezi mladými lidmi. „Alespoň v New Yorku to tak bylo, počty nakažených se objevovaly hlavně v nižších věkových skupinách,“ řekl. To byl podle něj jeden z hlavních důvodů, proč tato varianta vzbudila tolik pozornosti. Mezi další důvody patřilo právě neobvyklé množství mutací a skrytý vývoj Cikády. „Formovala se totiž dlouhou dobu bez povšimnutí. Byla tak nenápadná, že jí nikdo nevěnoval pozornost,“ pokračuje Pačes.
V tuzemsku ji odborníci ze Státního zdravotního ústavu poprvé zachytili letos v lednu. „Počty potvrzených případů jsou ale stále poměrně nízké,“ zhodnotila Helena Jiřincová z Národní referenční laboratoře pro chřipky a nechřipková respirační onemocnění.
