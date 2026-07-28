„Kupte si ho v cizině.“ Nenahraditelný lék zmizel, lékárníci viní stát za selhání

Užívají ho tisíce lidí s rakovinou. Pro část z nich je nepostradatelný, nahradit se nedá. Přesto lék Tamoxifen v českých lékárnách chybí. Jeho výrobce ohlásil před 8 měsíci výpadek a přestal ho sem vozit. Dlouhodobě se nedaří zajistit ani náhradu. Úřady slibovaly mimořádné dodávky v půlce července, ty ale nepřišly. „V jiných zemích přitom lék je,“ říká lékárník Marek Hampel. Stát podle něj selhal.
„Farmacií už se zabývám třicet let, nic takového jsem ale ještě nezažil,“ kroutí hlavou šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel. Naráží na nedostatek životně důležitého přípravku Tamoxifen. Ten je určený pacientkám s rakovinou prsu a pro část z nich je nepostradatelný. Alternativa k němu neexistuje. Přesto už má několik měsíců výpadek.
„Jak je to možné, nechápu. Je to přece kriticky důležitý lék na smrtelné onemocnění. Nahradit se ničím nedá. To je kombinace, kterou by měl stát řešit,“ vysvětluje své rozladění Hampel. České úřady by podle něj měly přípravek okamžitě zajistit. Jenomže to se nedaří.
V okolních zemích je přitom Tamoxifen běžně k dostání. „Osobně jsem volal do Polska, celkem 81 procent tamních lékáren ho na skladě má. Kolegyně zase zjišťovala situaci v Německu, kde ho taky pohodlně seženete,“ pokračuje Hampel. Bez problémů jsou podle něj také dodávky do Španělska, Francie, Portugalska nebo Irska. Dostupnost Tamoxifenu v polských lékárnách potvrdil Aktuálně.cz i tiskový odbor tamního ministerstva zdravotnictví.
„Tady ale není nic. Zkoušel jsem oslovit všechny distributory, nikdo lék na skladě nemá. Nejsou přípravky ani od firmy Ebewe, která sem má Tamoxifen standardně dovážet, ani od žádné jiné firmy. Všichni mi shodně řekli, že lék zkrátka zajištěný není,“ dodává Hampel.
Pacientky s rakovinou prsu, které medikament nutně potřebují, proto posílá do zahraničí.
Náhrada měla přijít v půlce července, ale nepřišla
Problémy s dodávkami přiznává i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ten na svém webu uvádí, že má Tamoxifen od firmy Ebewe nahlášený výpadek nejméně od začátku prosince loňského roku.
Ústav sice podle své mluvčí Jitky Zinke zajistil náhradu od jiného výrobce, i ten ale nakonec selhal. „Bohužel i u tohoto léku došlo dne 8. 6. 2026 k přerušení uvádění na trh,“ napsala Aktuálně.cz.
Úředníci podle ní předpokládali, že se tento náhradní dovoz v polovině července obnoví, to se ale nakonec nestalo. Na přípravek se stále čeká. Proč ho výrobce v dohodnutém termínu neposkytl, ale nechce Zinke prozradit. „Konkrétní okolnosti týkající se dodávek léčivých přípravků a obchodních rozhodnutí jednotlivých společností jsou interní záležitostí příslušných farmaceutických společností,“ uvedla. Sám výrobce uvádí na webu lékového ústavu „kapacitní a distribuční důvody“.
Pacientkám ústav mezitím doporučil, aby si lék nechaly přivézt ze zahraničí. Podle Zinke se na tom mohou domluvit se svými ošetřujícími lékaři. „Pokud jim lékař předepíše přípravek, který se do Česka standardně nedováží, jsou jim distributoři schopni tento lék zajistit,“ sdělila Zinke. Podmínkou je ale to, že budou mít tento medikament k dispozici.
Podle Hampela jde ale o polovičaté řešení, které nemůže dlouho vydržet. Upozorňuje také na to, že si lidé musí za léky vyzvednuté v zahraničí připlatit ze svého. „Ačkoliv zákon stanoví, že musí mít pacient alespoň jeden lék na svou chorobu plně hrazený pojišťovnou, tady se toho nedočká. Pojišťovna mu buď nezaplatí nic, nebo mu přispěje jen na část přípravku,“ říká. V Německu je přitom podle něj cena Tamoxifenu až čtyřikrát vyšší než v Česku.
Maximální cena a úhrada Tamoxifenu v Česku
Tamoxifen Ebewe 20MG TBL NOB 100
- maximální cena v lékárně byla stanovena na 587,94 koruny
- maximální úhrada ze zdravotního pojištění činí 511,4 koruny
- maximální doplatek pacienta v lékárně je 76,5 koruny
Tamoxifen Orifarm 20MG TBL NOB 100
- maximální cena v lékárně byla stanovena na 587,9 koruny
- maximální úhrada ze zdravotního pojištění činí 511,4 koruny
- maximální doplatek pacienta v lékárně je 76,5 koruny
(Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv)
To potvrzuje i mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny František Tlapák. „Obecně platí, že se léky vyzvednuté v zahraničí proplácí jen v takové hodnotě, v jaké by se pořídily v Česku. Přípravek vyzvednutý v Německu by proto pojišťovna uhradila jen ze čtvrtiny německé ceny,“ řekl Aktuálně.cz.
„Je to systémové selhání“
Hampel proto celou situaci hodnotí jako systémové selhání. Podobné případy už přitom podle něj měly dávno skončit, vyřešit je měla novela zákona o léčivech. „Když začínala před dvěma lety platit, sliboval tehdejší ministr Vlastimil Válek, že to výpadky omezí. Tento efekt ale norma nepřinesla. Jak vidíme na tomto konkrétním příkladu, výrobce stále nic neplánuje a nikdo s tím nedokáže nic udělat,“ nešetří kritikou.
Podle viceprezidenta České lékárnické komory Martina Kopeckého proto teď lékárníci navrhují několik vylepšení. „Norma by se měla novelizovat, něco už máme sepsané. Jestli je to ale priorita ministerstva zdravotnictví, to nevíme. Prozatím zpětnou vazbu nemáme,“ řekl. Současně platná novela sice podle něj pomohla, stále má ale mezery.
Vedení resortu zdravotnictví Aktuálně.cz potvrdilo, že se bude novelou skutečně zabývat. „Připravujeme ji mimo jiné v návaznosti na programové prohlášení vlády, které počítá s dalšími kroky k zajištění dostupnosti léků, včetně vytvoření robustních rezervních zásob a tvrdšího postihu nedovolených reexportů,“ napsala Renata Povolná z tiskového odboru.
Tlak na cenu
Podle farmakoekonoma Josefa Suchopára by se ale mělo ministerstvo ubírat úplně jiným směrem. Dosavadní opatření, jako je tvorba větších zásob nebo nekonečná hlášení zbylých zásob v lékárnách, totiž podle něj nepomohou. Vedení resortu by mělo přehodnotit celý dosavadní systém.
„Česko by mělo postupovat podobně jako současný evropský parlament při tvorbě nové celoevropské legislativy – tedy ustoupit od tlaku na co nejnižší cenu,“ říká Suchopár. Řada výrobců už totiž podle něj není ochotná za takové ceny své léky dodávat. „To je jedna z hlavních příčin problému, kterou by mělo ministerstvo řešit. Pokud sem totiž firmy své přípravky nedodají, tak stát nenaplní potřeby pacientů. A přesně to je úkol politické reprezentace,“ dodává.
Tamoxifen se používá k léčbě některých typů rakoviny prsu u žen i u mužů. Podle České onkologické společnosti ho lze podat i pacientkám s tumory dělohy a vaječníků. Lékaři ho ročně nasadí tisícům lidí. Třeba loni lékárny vydaly 43 546 krabiček tohoto léku, což zahrnuje celkem 4 184 500 definovaných denních dávek. Uvádí to Státní ústav pro kontrolu léčiv.
Podle člena výboru onkologické společnosti Luboše Petruželky je to navíc lék, pro který není v některých případech náhrada. „Ten lék tvoří základ adjuvantní hormonální léčby, má potlačit zbytkové nádorové buňky po chirurgickém zákroku. U části pacientek ho přitom opravdu nejde nahradit, jde konkrétně o ženy před menopauzou,“ říká.
Pokud tedy nastane výpadek, je to podle něj obrovský problém. „Bez tohoto přípravku se zkrátka neobejdeme,“ dodal pro Aktuálně.cz Petruželka.
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