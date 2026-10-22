Nic podobného dlouho nezažil. Muž popsal aktuální covid, experti říkají, co nás čeká

Je sice milosrdnější, šíří se ale velmi rychle. Současná covidová varianta nazvaná Stratus začíná postupovat Českem. Podle infektologa Milana Trojánka se vyznačuje hlavně úpornou bolestí hlavy a extrémně silným chrapotem. V nemocnici ale kvůli ní skončí méně lidí. Očkovat se přesto podle něj stále vyplatí – a to hlavně seniorům a chronicky nemocným lidem.
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Nástup nemoci byl podle něj bleskový, už během prvního dne mu horečka vystoupala na čtyřicítku. Kromě toho ho přepadly silné nevolnosti a zvracení. „Drkotal jsem zuby, měl jsem zimnici,“ pokračuje.
Po dvou dnech ale potíže polevily. „Po třech už mi bylo v podstatě dobře. Zůstala jen únava,“ říká. Nic podobného prý dlouho nezažil.
Stejně Stratus popisují i odborníci. I podle nich je současný covid rychlý až překotný – pacienta sice náhle uvrhne na lůžko, pak ale najednou zmizí. „Současně se velmi snadno šíří, mnohem rychleji než jejich předchůdci,“ hodnotí letošní sezonu respiračních chorob epidemiolog Roman Prymula.
Většina lidí z něj vyvázne bez problémů, senioři a chronicky nemocní by se ale měli mít na pozoru. „U nich stále platí, že může i tato subvarianta covidu způsobit velmi závažný průběh,“ upozorňuje infektolog Trojánek. Doporučuje proto včasné očkování.
Co je vůbec subvarianta Stratus? Čím je zvláštní? A jak moc může lidem zkomplikovat život? Redakce Aktuálně.cz přináší přehled nejčastějších otázek spojených s covidem zvaným Stratus.
Nejde o žádného nováčka
Co je subvarianta XFG neboli Stratus?
O Stratusu se někdy mluví jako o nové variantě či „americkém covidu“. Jako první se totiž začala šířit právě v Americe.
Podle infektologa Milana Trojánka ale o žádného nováčka nejde. Covid s tímto názvem už mezi lidmi koluje od loňska – lékaři ho poprvé zachytili v lednu 2025. Od té doby se rozmohl po celém světě a stal se naprosto dominantní variantou. Odborníci předpokládají, že bude v populaci převažovat i v letošní sezóně.
Čím je Stratus specifický? Jak se liší od těch předchozích?
Stratus patří do skupiny omikronů. „Vznikl kombinací dvou již existujících virových linií, což je jeden z přirozených mechanismů vývoje koronaviru,“ přibližuje Trojánek.
Zvláštní je ale tím, jak dobře dokáže unikat všem vytvořeným protilátkám. Lidé se jím snadno nakazí i přesto, že už v minulosti covid prodělali nebo se proti němu nechali naočkovat. To je podle Trojánka dáno tím, že se na jeho povrchu odehrálo několik změn, díky kterým Stratus dokáže obejít imunitní systém. „V populaci se tak šíří velmi rychle,“ doplňuje.
Má Stratus nějaké neobvyklé příznaky?
„Příznaky jsou velmi podobné jako u ostatních současných variant covidu-19,“ říká Trojánek. Pacienty nejčastěji trápí rýma, kašel, chrapot a bolesti v krku. „Ty jsou velmi výrazné,“ uvádí infektolog. Objevuje se i únava, bolesti hlavy a horečka.
Podle epidemiologa Romana Prymuly bývá nástup této subvarianty bleskový, choroba současně netrvá moc dlouho. „Většinou tak čtyři až pět dní,“ popsal. U většiny lidí probíhá infekce mírně, senioři a pacienti s chronickými nemocemi by ale měli být ve střehu - u nich může i tato subvarianta způsobit závažný průběh.
Jak se Stratus léčí?
Léčba se nijak zásadně neliší od ostatních variant covidu-19. „U většiny pacientů postačuje symptomatická léčba – tedy klidový režim, dostatek tekutin a léky na zmírnění horečky,“ říká Milan Trojánek.
Pokud někomu hrozí, že se u něj choroba rozvine do závažnějšího průběhu, měl by lékař zvážit i terapii antivirotiky. „Tyto léky je ale potřeba podat v časné fázi onemocnění. Jejich použití současně musí zohlednit případné nežádoucí účinky a lékové interakce,“ podotýká infektolog. Antibiotika na samotnou virovou infekci neúčinkují.
Ptejte se po nejnovější látce
Fungují na Stratus současně dostupné vakcíny?
„Ano. Současné vakcíny poskytují ochranu i proti této subvariantě,“ říká Trojánek. Nákazu sice podle něj zcela nezastaví – i po očkování může člověk Stratus chytit -, zabrání ale závažnému průběhu onemocnění. „Lidé se vyhnou hospitalizaci a úmrtí,“ zdůrazňuje.
Epidemiolog a místopředseda České vakcinologické společnosti Roman Prymula současně doporučuje, aby se lidé nechali naočkovat poslední dostupnou vakcínou. „Aktuálně jsou na trhu dvě, lidé by se měli určitě ptát po té nejnovější,“ řekl.
Kdy se nechat naočkovat?
„Ideálně už nyní, tedy na podzim,“ shodují se Prymula i Trojánek. Lidé by to podle nich měli stihnout ještě před vypuknutím epidemie respiračních infekcí, očkování proti covidu mohou spojit i s vakcínou na chřipku.
„Naočkovat by se měly především osoby, kterým hrozí závažnější průběh. To jsou zejména senioři, lidé s cukrovkou a pacienti s chronickým onemocněním srdce, plic nebo ledvin,“ říká Trojánek. Vakcínu by měli zvážit i lidé s oslabenou imunitou a klienti domovů dlouhodobé péče.
Proč se této subvariantě říká právě Stratus?
„Toto neformální jméno pochází z meteorologie. Stratus je označení pro typ nízké oblačnosti,“ přibližuje Milan Trojánek. Vědci podle něj chtěli tímto přeneseným názvem přiblížit charakter nové subvarianty covidu – vrstevnatá oblačnost zvaná Stratus obyčejně zakryje téměř celou oblohu. Počasí je pak velmi ponuré a pochmurné.
„Pojmenování má současně usnadnit komunikaci s veřejností, protože odborné názvy jednotlivých virových linií nejsou pro běžného člověka příliš srozumitelné,“ podotkl pro Aktuálně.cz infektolog.
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