Je neuvěřitelně rychlá, má vysokou smrtnost. Experti popisují nemoc, která se znovu objevila

Smrt mladé laborantky v sibiřském Irkutsku spustila rozsáhlou karanténu, uzavřela několik nemocnic a přitáhla pozornost Američanů. Téměř dvě stovky lidí jsou v izolaci a pod lékařským dohledem. Ruské úřady sice nákazu stále nepotvrdily, okolnosti úmrtí však vyvolaly velké obavy. Laborantka totiž pravděpodobně podlehla plicnímu moru.
Server Aktuálně.cz proto přináší přehled, co tuto chorobu způsobuje, jak se šíří a jak nebezpečná ve skutečnosti je.
Co to je za chorobu?
Plicní mor patří k nejzávažnějším formám této nemoci. Způsobuje ho bakterie Yersinia pestis – tedy patogen, který stál za středověkou pandemií známou jako „černá smrt“. Ve 14. století zabil v celé Evropě desítky milionů lidí. Jde o velmi zákeřnou bakterii, která může člověka bez rychlé léčby ohrozit během krátké doby na životě. „Na tuto nemoc může člověk zemřít během pár hodin, smrtnost je navíc v takovém případě až 90 procent,“ řekl Aktuálně.cz epidemiolog Roman Prymula. Na rozdíl od častějšího bubonického moru se navíc může přenášet přímo mezi lidmi, nikoliv jen prostřednictvím blech a hlodavců.
Jaké má příznaky?
Tato nemoc může postupovat velmi rychle. „Inkubační doba plicního moru bývá krátká, obvykle tří- až čtyřdenní, maximálně sedmidenní,“ popsal Prymula. Příznaky podle něj mohou nastoupit náhle a velmi radikálně se zhoršovat. Mezi typické projevy patří vysoká horečka doprovázená zimnicí, silná bolest hlavy, celková slabost, hlenovitý kašel, dušnost a rychle se rozvíjející těžký zápal plic. Bez léčby může být průběh dramatický a skončit smrtí.
Kde se vyskytuje?
Lokální ohniska moru se vyskytují v Brazílii, Bolívii, Peru nebo v západní polovině USA. Mor se trvale drží i na některých místech v Číně, Indii, Rusku, Kyrgyzstánu, Laosu, Mongolsku, Myanmaru, Vietnamu a Indonésii. „Setkat se s ním lze i v Kazachstánu, kde se mor úplně běžně vyskytuje na stepích mezi zvířaty,“ přidává další destinaci epidemiolog Prymula.
V Africe občas hlásí případy nákazy v Demokratické republice Kongo, Madagaskaru, Ugandě, Tanzanii, Keni, na Seychelách a v Alžírsku. Nejvíce postiženou zemí světa je v posledním desetiletí Madagaskar.
Je plicní mor léčitelný?
„Tento zápal plic už je dnes velmi dobře léčitelný,“ uklidňuje předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti a současně primář plicní kliniky ve Fakultní nemocnici Hradec Králové Vladimír Koblížek. K terapii se podle něj používají antibiotika. Ta jsou v Česku dobře dostupná. Podání léčby je ovšem nutné do 24 hodin od prvních příznaků onemocnění.
Lze se proti moru chránit očkováním?
Vakcína proti moru sice existuje, podle Romana Prymuly je ale určená jen pro armádní účely či pro laboratorní pracovníky. Tedy pro lidi ve vysokém riziku nákazy. Jako komerční produkt pro běžné obyvatelstvo není dostupná. „Pokud vím, vždycky byla jen v jakémsi polooficiálním režimu, víceméně experimentální,“ vysvětlil.
Nakolik velké je riziko nákazy morem v Česku?
Podle pneumologa Koblížka je riziko nízké, a to i díky tomu, že k nám v současné době neexistuje přímé letecké spojení s Ruskem. Totéž uvedla i Světová zdravotnická organizace (WHO). „Počáteční posouzení rizik provedené WHO na základě dostupných informací naznačuje, že riziko je pro ruský Irkutsk střední až nízké, pro Ruskou federaci jako celek nízké a pro evropský region velmi nízké,“ řekl v úterý podle agentury AFP mluvčí WHO Christian Lindmeier.
Mohlo by vás zajímat: Zatímco ruské úřady mlčí, online se šíří panika o „moru“ ze Sibiře. Přiživují ji i sporná videa, jako je toto
"Jeden z nejodpornějších útoků," zuří Zelenskyj. Obětí úderu na Kyjev je už skoro dvacet
Téměř dvacet mrtvých a desítky raněných si vyžádaly v ukrajinských městech ruské útoky podniknuté během noci a rána, uvedly ukrajinské úřady. Ruská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského "nadělila" svému vůdci Vladimiru Putinovi k jeho 74. narozeninám zničení obytného domu v Prylukách v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny, kde počet obětí mezitím stoupl ze čtyř na 13, včetně čtyř dětí.
Vyschlá přehrada zalarmovala Babiše. Svolal koalici pro boj se suchem
Premiér Andrej Babiš (ANO) ohlásil na příští pondělí další jednání Národní koalice pro boj se suchem. Oznámil to dnes na síti X. Učinil tak den po zprávě, že jihočeská vodní nádrž Husinec jako první česká přehrada téměř vyschla.
Nobelovu cenu získali Francouz s Japoncem. Řeší jednu z největších záhad chemie
Letošní Nobelovu cenu za chemii ve středu získali Francouz Henri Kagan a Japonec Kenso Soai za objev nelineárních efektů a autokatalýzy v asymetrické organické syntéze, oznámila švédská akademie věd.
Na prezidenta mám číslo. Hrad v jedné věci pochybil, naznačuje exporadce Petra Pavla
Oznámená neúčast prezidenta v nadcházejících komunálních volbách kvůli zahraniční dovolené vyvolala vlnu kritiky. Podle ekonomického poradce Petra Pavla a někdejšího guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmy by prezident v komunálních volbách svůj hlas odevzdat měl. „Netuším, jak to vzniklo, je to škoda. Já bych to neudělal,“ uvedl v rozhovoru pro pořad Spotlight Aktuálně.cz.
To musíte vysvětlit! Merze tepe rozladěný koaliční partner. Za podporu politika AfD
Němečtí sociální demokraté (SPD) chtějí, aby jim jejich koaliční partner ve spolkové vládě, křesťanští demokraté (CDU) kancléře Friedricha Merze, vysvětlil postup některých poslanců CDU při úterní volbě předsedy zemského sněmu Saska-Anhaltska. Protokolárně nejvyšší post v některé z německých spolkových zemí v Sasku-Anhaltsku poprvé obsadil zástupce protiimigrační Alternativy pro Německo (AfD).