České nemocnice a ambulance mezi sebou nekomunikují. Každá funguje úplně jinak – s odlišným systémem. Výsledkem je to, že pacient čeká. K léčbě se nemusí dostat včas. Platí to i pro smrtelné diagnózy, jako je rakovina. Řešením by mohlo být zavedení nástrojů umělé inteligence, shodli se odborníci na debatě Aktuálně.cz „Nemocnice zítřka“.
Vyslechl si jednu z nejfatálnějších diagnóz: doktoři mu řekli, že má rakovinu slinivky břišní. Léčit se proto musel začít hned. Jenomže to se nestalo.
„Než se dostal od diagnózy k terapii, trvalo to šest měsíců,“ popisuje osud jednoho z pacientů přednosta Onkologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Luboš Petruželka. Podobných případů je podle něj víc.
„Mezi českými nemocnicemi a ambulancemi totiž neexistuje propojení. Každé zařízení má jiný informační systém. Když tedy lékař potřebuje pacientovy záznamy, dlouho to trvá,“ vysvětluje jednu z příčin Petruželka.
V posledních měsících sice podle něj pomohlo zavedení onkologických koordinátorů, kteří pacienta nasměrují a objednají na konkrétním pracovišti, podle Petruželky má přesto systém rezervy.
„Změnit by to mohla telemedicínská služba, která umožní komunikaci mezi všemi nemocnicemi a praktickými lékaři. Cestu pacienta k léčbě by to zkrátilo,“ řekl na debatě Aktuálně.cz s názvem „Nemocnice zítřka“.
Největší Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) souhlasí. Spustila už kvůli tomu výzvu, v rámci níž podobné inovace hledá. „Chceme získat nástroje, které nám s včasnou diagnostikou a koordinací péče pomohou,“ potvrdil náměstek ředitele pojišťovny Antonín Hlavinka. I podle něj se pacient ve spletitém systému mnoha odborností ztrácí. Lékaři spolu totiž nekomunikují.
Žádné průtahy
Nové technologie chce navíc dostávat do praxe hned, nikoliv až za mnoho let. „Aby to bylo možné, rozhodli jsme se je sami testovat v pilotních projektech – místo abychom celá léta čekali na verdikt regulátorů, kteří pomůckám stanoví úhradu, ověříme si účinnost technologií sami. A pokud se osvědčí, začneme je lidem proplácet. Tím to celé zrychlíme,“ uvedl.
VZP se podle něj inspirovala v Německu a Francii, kde už podobné programy mají. Na první testování novinek v příštím roce vyčlenila zhruba tři sta milionů korun.
Podle jednoho z inovátorů Jiřího Peciny, který před lety založil telemedicínskou společnost MEDDI hub, už bylo načase. V jiných zemích už se podle něj digitalizace zdravotnictví dávno rozběhla. „V Česku to ale pořád drhne,“ řekl na debatě Aktuálně.cz „Nemocnice zítřka“.
Důvod je podle něj paradoxní: české zdravotnictví stále funguje. „Není na tom tak špatně jako okolní země,“ domnívá se.
Například v Německu sice podle něj pojišťovny utratí za každého obyvatele až sedmkrát víc peněz, přesto lidé v Bavorsku čekají na lékaře měsíce. „Třeba k dermatologovi se dostanou až za tři čtvrtě roku,“ upozornil Pecina. Ještě hůř jsou na tom podle něj Spojené státy, kde pacienti běžně tráví na urgentním příjmu i osm hodin.
„V Česku prozatím nic takového nemáme, systém stále běží. Nikdo proto doposud necítil potřebu cokoliv upravovat a inovace zavádět,“ řekl. To se ale podle něj bude měnit – bobtnající počet onkologických pacientů a rostoucí náklady na jejich péči nemocnice k zavádění nových technologií přimějí.
„Už nyní se objevuje řada firem, které telemedicínské služby na bázi umělé inteligence nabízejí. Bohužel často nemají příslušné certifikace a mohou jim unikat citlivá data,“ uvedl Pecina.
Která aplikace je bezpečná? Stát chystá seznam
Překotný vstup nástrojů umělé inteligence už se proto rozhodlo řešit i ministerstvo zdravotnictví. Podle vrchní ředitelky sekce zdravotnických technologií Markéty Foldyny Hellové sepsalo vůbec první oficiální zásady, jak k umělé inteligenci přistupovat.
V nejbližší době počítá také s úpravou legislativy a výuky mediků nebo tvorbou doporučených lékařských postupů. Vzniknout by měla i databáze bezpečných a ověřených nástrojů. Ministerstvo se chce rovněž zabývat tím, které technologie by lidem mohly platit pojišťovny.
„Pokud půjde o nástroje, které přinášejí razantní klinický přínos – zpřesňují výsledek nebo zrychlují interpretaci vyšetření –, tam o tom budeme uvažovat. Otevřeme diskusi s odbornými společnostmi, pacienty i pojišťovnami a budeme k úhradám hledat cesty,“ uvedla Hellová.
Naopak na nástroje, které lékařům pomohou zefektivnit provoz jejich ordinací, vedení resortu přispívat nechce. „Takové inovace patří – podobně jako objednávkové systémy – do režie samotného zdravotnického zařízení. Poskytovatel z nich sám benefituje,“ vysvětlila na debatě Aktuálně.cz.
Řada vylepšení už se navíc podle ní dostává do běžných ambulantních softwarů. „Jsou tak mnohem dostupnější,“ dodala Hellová. Obavy menších ordinací, že si moderní nástroje nebudou moci dovolit, odmítla.
Dostupnější zdravotní péče
Stejně to vidí i chirurg a zakladatel think-tanku Ministr zdraví Tomáš Šebek. „Nemyslím si, že by se kvůli nástrojům umělé inteligence rozevřely nůžky mezi lékaři a regiony. Naopak, podle mě bude díky nim zdravotní péče daleko dostupnější,“ řekl.
Třetině zdravotnického personálu, kterou dnes pohlcuje hlavně špatně nastavená organizace práce, se podle něj uvolní ruce. „Zavedení AI se tedy vyplatí, a to i bez nutnosti složité státní podpory,“ zdůraznil Šebek.
Současně ale podotkl, že matematický algoritmus lékaře nikdy úplně nenahradí. „K medicíně totiž patří i dotek a vřelé slovo,“ vysvětlil a dodal: „Přál bych si proto, aby nám stroje jenom pomáhaly odbavit administrativu. A abychom díky tomu vrátili medicíně to, co jí dnes často chybí – lidskost.“
Na živých doktorech podle něj vždycky zůstane i právní odpovědnost za výsledek léčby. „Z té se lékař nikdy nevymaní. Až jednou lékaře stoprocentně nahradí, už nebudeme Homo sapiens,“ uzavřel.