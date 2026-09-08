Milionová zakázka pro exministra Němce se prodražila. Audit řeší vazby na partnerku Zdeňka Kabátka

Advokátní kancelář exministra spravedlnosti Pavla Němce měla pro dceřinou společnost Všeobecné zdravotní pojišťovny vymáhat milionové pohledávky. Nakonec se ale tato služba pojišťovně prodražila – firma inkasovala víc, než kolik se jí podařilo vymoct. Forenzní audit navíc upozornil na možné propojení kanceláře s životní partnerkou exšéfa VZP Zdeňka Kabátka.
Měla za úkol vymoci pohledávky za miliony korun. Nakonec se ale služby advokátní kanceláře exministra spravedlnosti Pavla Němce dceřiné společnosti Všeobecné zdravotní pojišťovny nevyplatily. Spolupráce skončila pro Pojišťovnu VZP statisícovou ztrátou.
Z forenzního auditu, který si nechal zpracovat nový šéf Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov, přitom vyplývá, že si bývalé vedení nevybralo exministra Němce náhodou.
Advokátní kancelář byla provázaná s Barborou Schattauerovou – životní partnerkou tehdejšího ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny a současně předsedy dozorčí rady Pojišťovny VZP Zdeňka Kabátka.
„Barbora Schattauerová byla do 31. 1. 2023 jediným vlastníkem Consult – PK. Podíl v této firmě od ní pak převzal Jaromír Bláha, jednatel a společník advokátní kanceláře Němec, Bláha & Navrátilová,“ píše se přímo v souhrnu auditní zprávy, kterou má redakce Aktuálně.cz k dispozici. Kancelář exministra Němce také dostala od pojišťovnu zakázku.
Vymoci měla celkem 10,2 milionu korun, z dlužníků ale nakonec dostala jen 6,6 milionu korun. Dalších 7,1 milionu následně pojišťovně naúčtovala jako své náklady za službu.
Auditoři z nadnárodní společnosti Deloitte proto upozorňují na neefektivitu a možný střet zájmů. Bývalá zaměstnankyně Pojišťovny VZP a současně dlouholetá životní partnerka Zdeňka Kabátka měla podle nich „na hlavního dodavatele právních služeb nepřímou vazbu“.
„Neměla jsem na rozhodování vliv“
Barbora Schattauerová se ale brání. Informace o střetu zájmů jsou podle ní nepravdivé a účelové – jako asistentka někdejšího ředitele Pojišťovny VZP Roberta Kareše se na rozhodování o zakázkách nepodílela.
K tomu, zda nemohla při podpisu kontraktu s exministrem Němcem sehrát roli její osobní vazba na tehdejšího šéfa dozorčí rady PVZP Zdeňka Kabátka, už se ale nevyjádřila.
K samotnému převodu firmy Consult – PK na jednoho ze společníků advokátní kanceláře Němec, Bláha & Navrátilová pak uvedla: „Je pravdou, že jsem panu doktorovi Bláhovi, se kterým se znám, prodala společnost, která řadu let nevykazovala žádnou činnost a nevlastnila žádný majetek. Neměla jsem pro ni využití.“ Za to podle svých slov dostala jen částku odpovídající nákladům na převod.
„Je to normální holka“
Podobně reagoval i Zdeněk Kabátek. „Moje partnerka měla kdysi malou firmičku, v rámci které dělala poradenství a engineering. Ta firma ale neměla žádný obrat a pak ji koupil pan doktor Bláha, kterého znám osobně. Nemá to ale žádnou konsekvenci k práci mojí partnerky – ta byla v PVZP jen asistentkou ředitele Kareše. Žádná manažerka. Je to normální holka,“ řekl Aktuálně.cz.
I on popřel, že by měla jejich společná domácnost z podpisu uvedené smlouvy zisk. „Je to účelové a je to absurdní. Není v tom vůbec nic, co by bylo špatně,“ řekl.
Samotná advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová se k možnému střetu zájmů a neúspěchu při vymáhání zakázek nevyjádřila – na zaslané dotazy ani po několika dnech neodpověděla.
„Vyvodíme odpovědnost“
Nové vedení Všeobecné zdravotní pojišťovny i její dceřiné společnosti Pojišťovny VZP už ale plánuje – a to nejenom v souvislosti s tímto možným střetem zájmů – vyvození odpovědnosti.
Například šéf PVZP Martin Daneš redakci Aktuálně.cz napsal: „Nové vedení pojišťovny už provedlo rychlé a razantní kroky k tomu, aby ekonomicky nevýhodné smlouvy s dodavateli dále nepokračovaly.“
„Můžeme také konstatovat, že osoba, na kterou se ptáte, už není v současné době zaměstnankyní PVZP a model spolupráce k vymáhání pohledávek prochází intenzivní změnou,“ doplnil.
Další vyvození odpovědnosti předchozího vedení je podle něj nyní předmětem forenzního šetření.
Dorovnávání ztrát
Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov uvedl, že bude muset jako zástupce majoritního vlastníka nejprve o všech výsledcích auditu a souvisejících právních krocích informovat členy správní rady VZP. Do té doby nechtěl zjištění komentovat.
O dění v dceřiné Pojišťovně VZP se ale podle svých slov intenzivně zajímá. Všeobecná zdravotní pojišťovna totiž může od letošního roku dorovnávat své komerční dceřiné společnosti PVZP ztráty. Z peněz na léčení. Umožnila to novela zákona o veřejném zdravotním pojištění.
Tuto novinku si loni ve sněmovně prosadil právě Zdeněk Kabátek. Do té doby platilo, že si musela dceřiná pojišťovna vystačit jen s penězi, které si sama vydělala svou podnikatelskou činností.
Podle kritiků novely už kvůli tomu nelze toky peněz uhlídat. Třeba někdejší pirátský radní VZP Michal Bláha připomenul, že dceřiné společnosti zdravotních pojišťoven nejsou povinné zveřejňovat smlouvy v registru smluv. „Tuto povinnost se nikdy nepodařilo zavést, což je teď kvůli propojení jejich hospodaření o to větší problém,“ podotkl.
Drahé vymáhání pohledávek
Advokátní kancelář exministra spravedlnosti Pavla Němce nečelí kritice za neefektivní vymáhání pohledávek poprvé. Na podobný problém upozornil v roce 2013 i Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Tehdy šlo o pohledávky Ředitelství silnic a dálnic.
I jejich tehdejší šéf Alfred Brunclík uzavřel podle NKÚ nevýhodné smlouvy, a to s Němcovou kanceláří. Ta měla pohledávky vymáhat v konsorciu společně s kanceláří BSP Lawyer Partners.
Státu se ale tato spolupráce absolutně nevyplatila. Na dlužném mýtném se mu totiž sice vrátilo 18,3 milionu korun, jako odměnu advokátům ale musel vydat 56,8 milionu korun. Tedy třikrát víc. Jinými slovy: z jedné koruny vyplacené za služby konsorcia advokátních kanceláří BSP Lawyer Partners a Němec, Bláha a Navrátilová byl výnos 32 haléřů.
„Přitom obdobnou agendu, jakou je vymáhání uniklého mýtného, si jiné správní orgány zabezpečují vlastními silami,“ podotkla tehdy pro Hospodářské noviny mluvčí NKÚ Olga Málková.
Míň humoru, víc Kmotra. To je pokračování seriálového hitu Guye Ritchieho Gentlemani
V roce 2024 převedl britský režisér Ritchie svou filmovou gangsterku Gentlemani do seriálové podoby. Spojení starobylé aristokracie, opečovávaných trávníků a ilegální pěstírny marihuany nabídlo osvěžující žánrovou nadsázku, která seriálu na Netflixu zajistila milionovou sledovanost. Druhá řada se fungující koncept snaží překročit.
ŽIVĚ Rusko varuje před americkými raketami v Evropě. Mohou zničit podmínky pro jednání, tvrdí
V současnosti nepanují podmínky pro věcný dialog s USA o strategické stabilitě, uvedlo v pondělí podle agentury Reuters ruské ministerstvo zahraničí. Moskva tvrdí, že rozmístění amerických raketových systémů v Evropě včetně Norska by mohlo zničit všechny zbývající podmínky pro takové jednání.
Tuhle Lindu Sabalenková ještě nezná, věří Lojda Noskové. Wimbledon přinesl změnu
"Asi není potřeba si nalhávat, že Linda Nosková hraje v New Yorku aktuálně nejlepší tenis. Přesto zvládá těžké okamžiky a já věřím, že jí to ještě může hodně pomoct - třeba už ve čtvrtfinále proti Aryně Sabalenkové," hodnotí v komentáři českou jedničku na US Open tenisový expert Aktuálně.cz Dušan Lojda.
„AfD může volit kdokoliv.“ Teď to ale bude mít strana složité, říká diplomat
Alternativa pro Německo získala v zemských volbách rekordní výsledek a Sasko-Anhaltsko může být první spolkovou zemí s premiérem z AfD. Výsledek také otevřel otázku, zda se udrží politická izolace AfD zavedenými německými stranami. Podle českého diplomata a znalce Německa Tomáše Kafky je tato izolace nyní neudržitelná. Zároveň ale dodává, že krajně pravicová strana to nebude mít jednoduché.