Doktorům slibují půl milionu, pokud se vrátí domů. Zájem překvapil i pojišťovnu

Ordinuj v rodné vsi a dáme ti půl milionu. Tak se dá shrnout plán Všeobecné zdravotní pojišťovny, jak do venkovských regionů přilákat mladého lékaře. Nedostatek praktiků a pediatrů hlásí hlavně příhraničí a další málo obydlené oblasti. Odtud pochází také nejméně studentů vysokých škol, včetně lékařských. Změnit to mají stipendia pro mladé doktory, kteří se zavážou, že se po atestaci vrátí domů.
Když se v Hulíně před dvěma lety otvírala nová ordinace, lidé na ni stáli hodinové fronty. Ti, kdo se do ní snažili objednat online, dokonce strhli rezervační systém.
Středomoravské město se totiž potýkalo s palčivým nedostatkem praktiků. Obyvatelé museli za péčí dojíždět. „Někdo to zkoušel v deset kilometrů vzdáleném Holešově, další musel ještě dál,“ popsala tehdy sedmašedesátiletá Jaroslava.
Část města neměla doktora žádného. Hulín je přitom spádovou oblastí pro osm tisíc pacientů.
Podobně neutěšená situace panuje i v jiných částech republiky. Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivana Duškova jsou na tom vůbec nejhůře příhraniční oblasti, okraje okresů nebo málo obydlené regiony. Tam totiž chybí nejenom praktici pro dospělé, ale také pediatři a zubaři.
Unavení stárnoucí lékaři
Problém se navíc bude během let ještě víc prohlubovat. „Lékaři totiž stárnou a jejich počet rychle klesá,“ uvádějí v analýze, kterou zpracovávali právě pro VZP, demografové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Doktoři v pokročilém věku už podle nich nebudou chtít pracovat na plný úvazek, nebo toho nebudou schopní. Začnou ordinovat třeba jen dva dny v týdnu. Čekací doby na ošetření se proto nebezpečně protáhnou.
„Pojišťovna je přitom za dostupnost lékařské péče pro své klienty zodpovědná,“ upozorňují demografové.
VZP proto dlouho řešila, co s tím. A nakonec jeden recept našla: mladým lékařům z venkovských oblastí, kteří se zavážou k návratu do rodné vsi, slibuje stipendia. Od listopadu jim začne vyplácet až půl milionu korun.
Za to ale bude chtít protislužbu: lékaři musí ve svém rodišti ordinovat alespoň pět let. Jinak by museli peníze vrátit.
68 neutěšených lokalit
První stipendia už jsou rozdělená – VZP je letos vyplatí celkem 83 absolventům medicíny. „Nejčastěji půjde o budoucí praktické lékaře pro dospělé, od kterých evidujeme 45 žádostí,“ přiblížila mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
O peníze si ale podle ní požádalo i 22 budoucích pediatrů a 16 psychiatrů. I ti je dostanou za předpokladu, že se uvolí jít do některého z problematických regionů.
Těch VZP vytipovala celkem 68, patří mezi ně například Hustopeče, Varnsdorf, Vodňany nebo pár obcí na Sokolovsku.
„Třeba já už mám jasno. Zrovna dnes mi přišel e-mail od pojišťovny, že mi stipendium přiřazuje. Musím už jenom podepsat smlouvu,“ řekla v úterý Aktuálně.cz čerstvá absolventka medicíny Adéla Hajná.
Vysokou školu dokončila letos, nyní se v rámci specializačního vzdělávání připravuje na kariéru praktické lékařky. „Celou dobu přitom uvažuju o tom, že bych se jednou chtěla vrátit na Sokolovsko, odkud pocházím. Je to můj domov a mám to tam ráda,“ přiznala.
Současně je si vědoma toho, že v této oblasti chybí lékaři. Nabídka stipendia od VZP ji proto v plánu jen utvrdila. „Je to velmi motivační prvek,“ dodala.
Podobně to vidí i šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. „Myslím, že je to hodně dobrá věc, která v regionech s méně dostupnou péčí pomůže,“ zhodnotil.
Mladý lékař podle něj dostane něco do začátku, první čtyři roky přitom ještě na žádné konkrétní místo vázaný není – své specializační vzdělání si může dodělat u kteréhokoliv školitele v republice.
„Teprve až se kompletně vyškolí a začne pracovat samostatně, musí splnit svůj závazek vůči pojišťovně a nastoupit do problematického regionu. Je to tedy nastaveno rozumně,“ dodal Šonka.
Do budoucna by se podle něj měly připojit k podpoře mladých lékařů i další pojišťovny.
Půl milionu je motivačních
S tím souhlasí i šéf Společnosti všeobecného lékařství Svatopluk Býma. „Mělo by to mít širší podporu pojišťoven,“ domnívá se. Mladí lékaři totiž podle něj budou těchto nabídek využívat.
„Pokud dostanou 75 tisíc korun jako příspěvek na rezidenční místo, aby si mohli u konkrétního školitele dokončit své specializační vzdělání, a k tomu jim pojišťovna přispěje ještě i tímto jednorázovým stipendiem, může to být pro řadu lidí opravdu zajímavé,“ řekl.
Podle ředitele VZP Ivana Duškova už se proto připravuje pokračování – stipendia se budou rozdávat i v dalších letech.
„Ten program evidentně zafungoval, osm desítek žádostí jsme ani nečekali,“ zhodnotil. Mladí lékaři totiž měli letos jen sedm týdnů na to, aby se o příspěvek přihlásili, protože se původně předpokládala spoluúčast i dalších pojišťoven. Čekalo se na ni.
„V příštím roce, když budou mít na podání žádostí daleko víc času, proto může být zájem ještě výrazně vyšší,“ řekl Duškov.
To je podle něj důležité zjištění. „Ukazuje se, že se z toho může stát skutečně účinný nástroj, jak posílit kapacity lékařů přesně tam, kde se vyčerpávají,“ uvedl. Dostupnost zdravotní péče se tím podle něj zvedne.
Milion lidí bez praktika
V Česku je v současnosti zhruba sedm tisíc ordinací praktických lékařů – pět tisíc z nich se stará o dospělé pacienty, dva tisíce ošetřují děti a dorost. Tento počet ale podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) nestačí, zhruba milion lidí je bez praktika.
„Což je špatně. Jejich zdravotní stav se tím může zbytečně komplikovat a péče prodražovat,“ upozorňuje praktický lékař Ondřej Sobotka.
„Třeba pokud mají pacienti cukrovku, která se nezachytí včas, skončí do pěti let v nemocnici. Většinou už s infarktem nebo jinou vážnou komplikací,“ pokračuje. Cena takové léčby je potom podle něj mnohonásobně vyšší. A následky pro pacienta trvalejší.
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