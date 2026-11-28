V onkologii rozhoduje čas. Přesto pacienti bloudí po systému a na vyšetření často čekají i týdny. Další se sice léčí, jejich terapii ale zbytečně komplikují nežádoucí účinky a náhlé přesuny do nemocnice. To se změní, plánuje Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP).
Pomoci jí v tom mají nové technologie, nástroje umělé inteligence a telemedicína. Pojišťovna je chce do českého zdravotnictví přivádět mnohem rychleji.
„To se doposud nedařilo. Jejich vývoj je totiž příliš překotný a často předbíhá možnosti legislativního procesu. Mnohé z nich proto v Česku nejsou, ačkoliv jinde v zahraničí už se běžně používají,“ říká Antonín Hlavinka, který ve VZP vede Úsek zdravotní politiky a inovací.
Pojišťovna už kvůli tomu vypsala první výzvu, do které se mohou výrobci inovací hlásit. Vybrané technologie si pak ověří ve vlastním zkušebním provozu. Ten bude trvat zhruba rok až dva.
Pokud se inovace skutečně osvědčí, zajistí jí pojišťovna ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví stálou úhradu. „Začínáme právě onkologií, protože pacientů se zhoubnými nádory rychle přibývá,“ vysvětluje Hlavinka.
Jaký problém považujete v onkologii za nejpalčivější? Co chcete pomocí inovací vyřešit?
Chceme vyřešit dva problémy. První je ten, že v případě onkologie se hraje především o čas. Lidé by se měli dostávat v pravý okamžik na prevenci. A pokud u nich lékař odhalí něco podezřelého, měli by hned absolvovat správné vyšetření. Poté by se měli okamžitě začít i léčit – bez několikatýdenního bloudění systémem, což se dneska běžně děje.
Video: Náměstek VZP Antonín Hlavinka o empatii lékař versus AI.
Druhým slabým místem jsou komplikace, které se u pacienta dostavují během léčby v domácím prostředí. Dnes už je totiž naprosto běžné, že se lidé léčí tabletami doma, nemusí trávit hodiny na kapačkách nemocnici.
Problém je v tom, že se někdy mezi kontrolami objeví nejrůznější obtíže. Pokud se včas neřeší, hrozí často zbytečná hospitalizace. To přinese zbytečné náklady navíc.
Takže byste byli rádi za technologii, která by to pomohla vyřešit?
Ano. Velmi bychom ocenili promyšlenou službu pro domácí hlídání onkologických pacientů. Nechceme ale jen další „chytrý deníček v mobilu“, kam by si pacient zapisoval své potíže, které nikdo nečte. Přáli bychom si kompletní službu.
Zkusím to popsat na modelovém příkladu: Představme si šedesátiletou paní Marii z menšího města, která se léčí s nádorovým onemocněním a užívá protinádorové tablety doma. Do onkologického centra jezdí jednou za měsíc. Týden po kontrole se ale objeví nevolnosti, k tomu se přidá i průjem a velká slabost.
Říká si to, co spousta pacientů: „Nechci obtěžovat, k onkologické léčbě to asi patří, vydržím do příští kontroly.“ Jenomže bez včasného zásahu hrozí, že o pár dní později skončí v noci těžce dehydratovaná v nemocnici a její klíčová protinádorová léčba se bude muset přerušit.
Vhodná telemedicínská služba tomu ale zabrání. Paní Marie dvakrát týdně odpoví na krátký dotazník v mobilu – nebo s ní situaci projde asistovaná telefonická linka.
Systém okamžitě rozpozná varovné zhoršení a pošle upozornění určené onkologické sestře. Ta Marii zavolá, podle protokolu schváleného lékařem upraví podpůrné léky, poradí další postup a za dva dny stav zkontroluje. Marie díky tomu do nemocnice nemusí.
Nejen úspory, ale i čekací doby
Existuje něco takového v zahraničí?
Ano. Ve Francii například skvěle zafungoval projekt CAPRI, kde spojili mobilní aplikaci pro onkologické pacienty s prací specializovaných sester navigátorek – a prokazatelně tím snížili počet těžkých komplikací i dnů strávených na nemocničním lůžku. Právě takto dotaženou službu, nikoliv jen samotný software v krabici, chceme umět ověřit a zaplatit i u nás.
Jaké úspory to může přinést? Máte představu?
Třeba zmíněná studie CAPRI, která sledovala 559 pacientů s pokročilou rakovinou, snížila výskyt závažných nežádoucích účinků z 36,9 procenta na 27,6 procenta. Tedy skoro o desetinu. Lidé díky tomu strávili v nemocnici místo průměrných 4,44 dne jenom 2,82 dne.
Následná ekonomická analýza pak ukázala, že tím francouzské veřejné zdravotní pojištění ušetřilo v průměru 377 eur (tedy zhruba 9500 korun) na pacienta za průměrnou dobu sledování 4,58 měsíce.
Pozitivním efektem ale nemusí být jen nižší náklady. Může to znamenat i kratší čekací doby, protože když v české nemocnici ušetříte dva dny na lůžku, oddělení se nezavře – na uvolněné lůžko si okamžitě lehne jiný čekající pacient. Dostupnost péče se tedy zlepší.
Říkáte, že se pacient sleduje pomocí aplikace v mobilu. Co když ale chytrý telefon nemá?
I toto máme ošetřené. Platí zásada, že dostupnost kvalitní péče nesmí záviset na tom, jestli má pacient nejnovější chytrý telefon. U domácího sledování proto chceme vidět i telefonickou nebo jinak asistovanou variantu – aby moderní medicína nezůstala jen pro digitálně zdatné.
Právě proto v řízeném vstupu nehodnotíme jen samotný software, ale celou zorganizovanou službu.
Mluvil jste i o lepší diagnostice rakoviny. Jaký nástroj byste ocenili v tomto případě?
Pokud jde o včasné odhalení nádorů, tak tam nám největší starosti dělají statisticky nejčastější tumory. Třeba za rok 2025 vzaly nejvíce životů novotvary plic a průdušek – šlo o 4939 úmrtí za rok. Po nich následovaly nádory tlustého střeva a konečníku s 3276 úmrtími a pak rakovina slinivky břišní s 2580 úmrtími. Oceníme proto inovace zaměřené na včasný záchyt těchto nádorů.
Hlásí se vám s něčím podobným inovátoři? Jaké nabídky už máte na stole a kolik jich je?
Výzva ještě není uzavřená, takže uvidíme. Prozatím ale mohu říct, že je zájem trhu od prvních týdnů velmi živý – v polovině listopadu jsme evidovali asi 25 registrovaných firem, zhruba dvacítku rozpracovaných projektů a sedm oficiálně podaných žádosti.
A ano, hlásí se přesně ten typ řešení, pro který jsme program stavěli. Máme nabídku na umělou inteligenci pro čtení snímků a podporu klinického rozhodování.
Taky tam máme certifikovaný medicínský software – například pro hodnocení podezřelých kožních útvarů či endoskopických nálezů – a platformy pro telemedicínu a vzdálený dohled nad pacienty.
„Druhý pár očí“
Přiblížil byste to? Uvedl byste nějaký konkrétní příklad smysluplné inovace, která se hlásí o účast v pilotním projektu a o úhradu?
Jako srozumitelný příklad z českého prostředí mohu uvést software Carebot AI CXR, který slouží lékařům jako „druhý pár očí“ při čtení rentgenů hrudníku.
Hned na úvod ale zdůrazňuji, že ho zmiňuji čistě jako ilustraci principu, nikoliv jako oznámení schváleného projektu VZP – každý uchazeč musí projít naprosto stejným sítem.
Co tento software umí?
Představte si člověka, který přijde do nemocnice na běžný rentgen hrudníku třeba kvůli předoperačnímu vyšetření, úrazu nebo kašli. Umělá inteligence snímek zkontroluje a upozorní radiologa či klinika na drobný podezřelý stín, který by v záplavě stovek snímků mohl přehlédnout.
Je to zajímavé řešení, i když specializované nízkodávkové CT v preventivním screeningu rakoviny plic to rozhodně nenahradí.
A přesně na tomto příkladu je vidět, co VZP zajímá: nestačí nám vědět, že algoritmus technicky správně zakroužkuje místo na snímku. Chceme v praxi změřit, kolik skutečně závažných nálezů se díky tomu zachytí navíc, zda se pacient včas dostane na navazující vyšetření a kolik naopak přibude falešných poplachů, které by zbytečně vyděsily zdravé lidi a zahltily CT pracoviště.
Říkáte, že všichni inovátoři musí projít naprosto stejným sítem. Co všechno budete hodnotit?
Stanovili jsme osm naprosto nepodkročitelných vstupních podmínek. Budeme se dívat na to, jestli má daná inovace platnou zdravotnickou certifikaci. Budeme samozřejmě zkoumat její kybernetickou bezpečnost – od ochrany osobních údajů až po jasné určení, který zdravotník ponese klinickou odpovědnost. Bude nás zajímat, jestli inovátor dokáže vyčíslit přínos.
Inovace zkrátka musí být užitečná. Pacient musí změnu pocítit ve svém běžném životě – buď tím, že se na jeho nemoc přijde dřív, nebo tím, že léčbou projde bezpečněji a bez zbytečného cestování.
U diagnostických technologií očekáváme rychlejší nasměrování na správné vyšetření ve chvíli, kdy je nádor ještě dobře operovatelný. U telemedicíny to zase znamená méně hodin strávených v čekárnách, méně těžkých komplikací a jistotu, že i doma je člověk pod odborným dohledem.
No a pro lékaře platí jednoduché pravidlo: dobrá inovace mu musí zapadnout do každodenní práce a šetřit čas, ne ho nutit přepisovat údaje do dalšího nespolupracujícího systému.
Kdo pak nad inovacemi vyřkne konečný ortel?
Návrhy, které tímto vstupním sítem projdou, posoudí nejprve interní odborná komise VZP a po ní i nezávislá externí hodnoticí komise. V ní vedle špičkových lékařů z odborných společností, akademiků a zástupců ministerstva zdravotnictví zasednou i zástupci pacientských organizací.
Společně pak poměříme pět klíčových věcí: Jak velkou medicínskou potřebu řešení pokrývá, o kolik zlepší péči oproti dnešku, jak spolehlivé má důkazy, zda na něj nemocnice mají personální kapacity a kolik to celé bude stát.
„Novinka nesmí uvíznout ve vakuu“
Co budete dělat, když budou atraktivní a prospěšné všechny přihlášené inovace? Podle jakého klíče si budete vybírat?
Pokud by se něco takového opravdu stalo, asi bych se na to pokusil najít víc peněz. V tuto chvíli máme pro rok 2027 vyčleněných 300 milionů korun.
Inovace, kterou VZP vybere, dostane prozatímní úhradu. Pak ji budete rok nebo dva testovat a zkoumat, jestli skutečně dokáže naplnit očekávání. Co bude pak?
Pokud skutečně přinese vylepšení oproti dnešnímu postupu a pokud ji zvládnou používat i další pracoviště mimo původní pilotní nemocnici, stane se běžnou součástí hrazené péče.
Abychom předešli tomu, že ověřená novinka uvízne v úředním vakuu, podepsali jsme začátkem listopadu společné memorandum s ministerstvem zdravotnictví, Svazem zdravotních pojišťoven a Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně.
Smyslem je, aby na sebe pilotní ověření, odborná doporučení lékařů a příprava trvalé systémové úhrady plynule navazovaly a inovátoři nemuseli stejná data dokládat několika institucím znovu od nuly.
V jakých dalších oborech chcete pokračovat po onkologii?
Půjdeme systematicky po největších civilizačních hrozbách moderní medicíny. Po onkologii počítáme s výzvami pro kardiologií, kde obrovskou zátěž představuje hlavně srdeční selhání. Dále budeme pracovat s diabetem a souvisejícími metabolickými onemocněními nebo s neurodegenerativními chorobami, jako je Alzheimerova nemoc.
Do budoucna vnímáme velký potenciál i v oblasti duševního zdraví. V každém oboru přitom nejprve pojmenujeme konkrétní slabé místo péče, a teprve pak na něj vypíšeme výzvu.
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