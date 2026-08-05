Lékárníci budou místo tamoxifenu nemocným vydávat léky neregistrované v ČR

Kvůli nedostatku léku s účinnou látkou tamoxifen budou lékárníci nemocným s rakovinou prsu vydávat také léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale nejsou v Česku registrované. Serveru Novinky.cz to řekl ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Tomáš Boráň. Dodávky léku váznou od loňska, od června není k dispozici ani jeho náhrada.
Už v pondělí ministerstvo zdravotnictví informovalo, že pro překlenutí výpadku v dodávkách léčivého přípravku s tamoxifenem umožní lékárnám z neporušených blistrů sestavovat nová balení. Ta budou odpovídat předepsanému dávkování a síle dostačující na přibližně dvouměsíční léčbu pacientek, informovalo v tiskové zprávě.
Nově budou podle serveru lékárníci moci vydávat i takové léky s obsahem tamoxifenu, které běžně na tuzemský trh nesmějí, protože neprošly českou registrací. Podmínkou ale je, aby byly registrovány v některém ze členských států Evropské unie.
„Ministerstvo zdravotnictví stanovilo podmínky pro zvláštní léčebný program, který dočasně umožní přípravu individuálně připravovaných léčivých přípravků Tamoxifen 10 mg a Tamoxifen 20 mg z vybraných neregistrovaných léčivých přípravků,“ uvedl podle serveru v úterý SÚKL.
Podle Boráně není důvod k obavě, že by byly léky zdravotně závadné. Stále totiž podléhají přísným evropským standardům a dodávky budou výhradně z ověřených zdrojů. Vzhledem k tomu, že v Česku neregistrované léky mohou mít jiné balení a dávkování než tuzemští lékaři předepisují, budou lékárníci krabičky přebalovat do menších balení.
„Lékárníci budou moci originální balení otevřít, vyjmout z něj blistry a podle toho, jaké má pacientka předepsané dávkování a jakou má předepsanou sílu léku, jí sestaví do zvláštního obalu dávkování na dva měsíce,“ řekla Novinkám tisková mluvčí SÚKL léčiv Jitka Zinke. Zároveň budou lékárníci nemocné pečlivě informovat o tom, jak lék užívat.
Tamoxifen chybí po celé ČR. K úternímu ránu bylo podle Novinek k dispozici 81 balení přípravku s tamoxifenem. Prezident České lékárnické komory Aleš Krebs serveru řekl, že nejpalčivější jsou výpadky v lékárnách v blízkosti onkologických center, kde je spotřeba léku větší.
V polovině července ministerstvo zdravotnictví informovalo, že lék má být k dispozici do týdne. To se ale nestalo. V pondělí uvedlo, že intenzivně jedná s výrobci i evropskými partnery o dodávkách dalších tisíců balení tamoxifenu, které by měly být do České republiky dováženy v řádu dnů.
Každoročně v Česku onemocní rakovinou prsu asi 7900 žen, mnohem méně často se vyskytuje i u mužů. Tamoxifen podle informací na webu odborné společnosti užívají ženy po chirurgické léčbě či ozařování pro zničení mikroskopických zbytků choroby nebo i k léčbě pokročilého nádoru. Jde o syntetický nesteroidní antiestrogen. Váže se na receptory v buňce, a tím blokuje účinek estrogenních hormonů.
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