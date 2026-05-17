Kurtování a násilné injekce. Lidé by se divili, co se děje v psychiatrických nemocnicích

„Co se někdy děje za zdmi psychiatrických léčeben, je neuvěřitelné. Vůbec to nepatří do 21. století,“ říká advokát Vítězslav Dohnal. Zdravotníci podle něj pacienty kurtují a k léčbě je nutí pod pohrůžkou protahování hospitalizace. „V zákoně je přitom takové nakládání s pacienty zakázáno,“ připomíná.
Sporné jsou podle něj i některé nedobrovolné hospitalizace. Soudci o nich často rozhodují na základě nepřezkoumatelných posudků, advokáti pak svého klienta v nemocnici ani nenavštíví. „Jednou jsem měl dokonce případ, kdy pacienta posuzovali lékaři bez atestace,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Dohnal.
Otázku nedobrovolných hospitalizací by chtěl proto zvednout jako nový ombudsman. Na tento post ho navrhl prezident Petr Pavel.
Jaký případ jste řešil naposledy?
Byl to případ muže, který je omezený ve svéprávnosti. Nedávno se kvůli vypjaté emocionální situaci v rodině dostal do nedobrovolné hospitalizace a rád by ji ukončil. Chtěl by domů. To se mu ale nedaří, protože odmítá injekčně podávané léky. Tvrdí, že mu nedělají dobře. To potvrzuje i jeho maminka, která je současně jeho opatrovnicí. Oba také shodně říkají, že jsou v jeho zdravotnické dokumentaci chyby. Má tam prý dlouhodobě uvedené nesprávné diagnózy. Chce to opravit, prozatím s tím ale neuspěl.
Opravdu tam má chyby?
To nevím, je to velmi čerstvý případ. S klientem jsem byl v kontaktu jen krátce a podklady k případu prozatím nemám. Vycházím jen z tvrzení samotného klienta a jeho matky.
A dějí se takové věci?
Ano. Opakovaně jsem se s nesprávnými, někdy dokonce až nepravdivými informacemi ve zdravotnické dokumentaci setkal. V jedné jsem se dokonce dočetl, že se snažím podvodně získat majetek své klientky, pro kterou jsem zdarma pracoval.
Jak se stane, že se někomu dostane do zdravotnické dokumentace chyba? Dokonce tak velká, že pak člověka nechtějí propustit z psychiatrického oddělení?
Jednoduše. Člověk se po nějakém incidentu ocitne v nedobrovolné hospitalizaci, začne tam ale vyvádět: zvyšuje hlas, nadává, snaží se odejít. Pobytu v nemocnicí se brání a chce podepsat revers. Lékaři bohužel mohou takové chování vyhodnotit tak, že pacient nemá zdravý náhled na svůj stav. Nebo že je jeho vzdor důkazem další možné agresivity a nebezpečnosti. Do zdravotnické dokumentace mu pak napíšou, že to potvrzuje jeho duševní nemoc a labilitu. Situace daného člověka se tím velmi komplikuje.
Vzhledem k tomu, že se prvotní zápisy ve zdravotnické dokumentaci často jen recyklují, se to s ním navíc táhne. Na začátku se něco rychle posoudí a je to. Přitom to nemusí být ani odborně správně – jednou jsem měl dokonce příklad, kdy pacienta posuzovali lékaři bez atestace. Ti také opakovaně rozhodovali o jeho nucené hospitalizaci.
Vážně?
Ano. A na základě tohoto vyšetření drželi pacienta nedobrovolně v nemocnici dva měsíce a podávali mu nuceně kombinaci silných antipsychotik.
Tři měsíce bez oprávnění
S čím dalším jste se setkal?
Ty příběhy jsou velmi různorodé, každý je trochu jiný. Co se ale opakuje celkem často, je právě příliš dlouhé držení v nemocnici. Lidé mnohdy zůstávají v nedobrovolné hospitalizaci i přesto, že už důvody dávno pominuly. To je nepřijatelné. Nedobrovolné držení v nemocnici je totiž omezováním osobní svobody, což je velmi vážná věc.
O jak dlouhých pobytech v nemocnici mluvíme?
Většinou jde o velmi krátké pobyty v řádech několika dní či týdnů. Někdy to ale mohou být i měsíce. Třeba právě teď řeším případ, kdy byl klient držený v nemocnici sedm dlouhých měsíců, přitom ve třech už to bylo v rozporu se zákonem.
Abych to přiblížil – v říjnu ho přivezli na oddělení s akutním problémem, který se ale podařilo celkem rychle zvládnout. Lékaři pacientovi pomohli a on se začal cítit dobře. To se promítalo i do zápisů ve zdravotnické dokumentaci – poslední tři měsíce se tam uvádí jen to, že pacient není agresivní, spolupracuje a je klidný. Nebo že jsou kontrolní testy na riziko problematického chování v pořádku. Přesto ho nemocnice nepropustila, držela ho až do dubna. Přitom ze zákona i z rozhodnutí soudu jasně vyplývá, že pokud důvody k nedobrovolné hospitalizaci pominou, musí lékaři nechat daného člověka jít. Ve skutečnosti musí nemocnice každý den znovu posoudit, jestli ze strany daného člověka stále hrozí vážné a bezprostřední ohrožení.
Znáte vysvětlení, proč ho nepustili?
Odmítal depotní injekce s antipsychotiky. Jeho hospitalizace ale nebyla ochranným léčením, on se nemusel podrobit všemu, co mu lékaři nařídili. Takže odmítání injekcí nemohlo být důvodem dalšího držení, pokud už byl jinak stabilizovaný. Měli ho pustit. Už k tomu máme i pravomocné rozhodnutí soudu – i ten potvrdil, že byl tento můj klient tři měsíce držený v nemocnici protiprávně. Teď se proto zkusíme domoci i nějakého odškodného. Uvidíme, jestli uspějeme.
Už se to někomu povedlo?
Ano. Časté to ale není, prozatím jsem našel jen jediné rozhodnutí Nejvyššího soudu, který něco podobného řešil. Podle mě může být problém v tom, že jde o civilní spor. V případě neúspěchu tak hrozí, že bude klient platit soudní náklady protistraně. Lidé tak častou couvnou – po obrovském boji o propuštění už nemají další psychickou sílu na další bitvu o odškodnění.
Bezprostřední ohrožení
Za jakých okolností vůbec může nemocnice psychiatrického pacienta držet?
Zákon mluví zcela jasně. Říká, že daný člověk musí být bezprostředním a závažným ohrožením buď sobě samotnému, nebo svému okolí. Hrozí například, že spáchá sebevraždu nebo napadne někoho druhého. Navíc musí platit, že neexistuje jiná možnost, jak ohrožení čelit. Jakmile se naskytne jakékoliv mírnější řešení, jako je například domácí či komunitní péče, musí dostat přednost. Tento aspekt se ale bohužel pomíjí. Soudy rozhodují formálně a často vycházejí jen z medicínského pohledu lékařů.
Co je na pohledu lékařů špatně?
Lékaři podle mého názoru vnímají člověka jen jako pacienta, nikoliv jako občana obdařeného osobními a ústavně zaručenými právy. Svou roli přirozeně chápou tak, že jsou tu od toho, aby člověku něco diagnostikovali a předepsali. Chtějí lidi léčit a o jejich práva dostatečně nedbají. Rozsudky by ale vynášet neměli.
O omezení či zbavení osobní svobody může rozhodnout jen jediná instituce a tou je soud. Ten by si k tomu měl sesbírat i další podklady. Rozhodovat by měl až poté, co si soudce osobně zajede do psychiatrické nemocnice a daného člověka vyslechne. A jakmile zjistí, že nehrozí bezprostřední nebezpečí nebo že je někdo ochotný se o daného člověka postarat doma, měl by od nucené hospitalizace upustit. Zákon preventivní zadržování člověka nepřipouští. Vždy musí jít o řešení akutního ohrožení.
Někteří soudci možná nechtějí mít „na triku“ to, že by mohl propuštěný pacient přece jenom někoho napadnout...
To do jisté míry chápu. Ale pokud bychom uvažovali takovým způsobem, tak bychom museli třeba všem lidem, kteří pijí alkohol, preventivně vzít řidičáky. Protože i oni mohou někoho pod vlivem alkoholu teoreticky přejet. Život je s nimi zkrátka hrozně nebezpečný. Bylo by proto lepší jejich svobodu omezit. Nebo ne?
Říkáte, že by měli soudci jezdit osobně do léčeben. Dělají to?
Teď už snad ano, zlepšilo se to. Ale ještě v roce 2020, když se ke mně dostal první podobný případ, to nedělali. Třeba na Obvodním soudu pro Prahu 8, kam spadá i Psychiatrická nemocnice Bohnice, měla tuto agendu na starosti jedna soudkyně. Nikdy v léčebně nebyla, vždycky místo sebe poslala jen vyšší soudní úřednici. O všech případech proto rozhodovala zcela nezúčastněně – jen na základě zprostředkované informace. Každý rok přitom vydávala zhruba 3 tisíce rozhodnutí.
Lhostejný přístup advokátů
Jak je to s advokáty? Zaznamenala jsem, že i jejich přístup často kritizujete…
Ano, někteří kolegové se k těmto případům staví dost lhostejně. Klienta vůbec nenavštíví, někteří ho za celou dobu ani nekontaktují. Nepokusí se oslovit ani rodinné příslušníky, vůbec tomu nevěnují pozornost. Odpovídá to výše uvedenému přístupu – velká část kolegů má pocit, že je to medicínská otázka, takže by měli rozhodovat lékaři.
Podle mě je to ale chybný přístup. My jsme advokáti a ti lidé jsou naši klienti. Ne pacienti. Máme hájit jejich práva. Neměl by nás zajímat jejich zdravotní stav, nýbrž to, jestli se všechno v daném procesu skutečně odehrává podle zákona. Pokud to tak někdo z kolegů nedělá, tak neplní svou roli v systému.
Řeší to někdo? Kdo advokáty kontroluje a postihuje?
V těchto typech řízení by to měl dělat soud. On případ danému advokátovi přidělil. Už k tomu existuje i judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Ta říká, že pokud soud pověří nějakého advokáta poskytováním právní pomoci určitému klientovi, měl by také dohlédnout na efektivitu takového zastoupení. Je to tedy i zodpovědnost státu. V podobném duchu už rozhodoval i Ústavní soud. Bohužel se to v české praxi ještě moc neprojevilo. Neznám případ, kdy by soud takovou kontrolu dělal.
Zasáhnout může i Česká advokátní komora, která na základě podnětu nespokojeného klienta může práci jeho advokáta prověřit a případně mu uložit i nějakou sankci. Zatím ale nevím, že by to někdy v podobných případech udělala.
Rozhodně ale nechci říct, že jsou takoví všichni advokáti. Znám i spoustu těch, kteří svou práci berou velmi zodpovědně, i když zastupují tuto klientelu. Vím třeba o kolegovi, který se na tuto problematiku přímo specializuje a chtěl by své služby nabízet ve více krajích republiky. Bohužel ale naráží na nevoli. Řada soudců jeho služby odmítla s tím, že nesplňuje podmínku místní příslušnosti. Žádná taková podmínka přitom ze zákona nevyplývá. Ti soudci ale raději svěří klienta někomu z místních advokátů, kterým se ta práce dělat pořádně nechce.
V poslední době se řešila i kvalita posudků soudních znalců. Třeba nedávno v reportáži České televize zaznělo, že někteří experti dokážou vyrobit i dva posudky denně...
Bohužel je to tak. I někteří soudní znalci už navíc přiznávají, že řada psychiatrických posudků je naprosto nepřezkoumatelných. To znamená, že z nich není zřejmé, jakým způsobem daný odborník ke svému závěru dospěl. Například proč říká, že u konkrétního člověka hrozila bezprostředně agrese. Samotná diagnóza totiž k omezení svobody nestačí. To, že lékaři odhalili u někoho určitou nemoc, ještě neznamená, že je ten člověk nebezpečný. Pokud by něco takového platilo, tak by byly psychiatrické léčebny narvané lidmi až k prasknutí.
Jak je tedy možné, že české soudy podle těchto posudků rozhodují?
To je smutná česká realita. Správně by měl soudce takový posudek odmítnout a nezaplatit ho. Měl by říct: Nebudu na základě takového dokumentu rozhodovat, protože nesplňuje zákonné náležitosti. Bohužel to tak často není a soudce posudek použije.
Další problém je v tom, že soudce mnohdy předtím posudek sám špatně zadá. Zeptá se znalce na věci, které má ve skutečnosti rozhodnout on sám. Znalec má soudu jen dodat jeden z podkladů pro rozhodnutí.
Co by podle vás pomohlo, aby se tato praxe změnila?
Podle mě se musí změnit především chápání těchto klientů. My všichni, co se na rozhodování o jejich životě podílíme, musíme opustit předsudky, které vůči nim máme. Musíme je začít brát jako plnohodnotné lidi a účastníky řízení. To dneska často neplatí. Řada advokátů a soudců bere tyto lidi s velkou rezervou či dokonce despektem, protože jsou to přece psychiatricky nemocní – alespoň to tvrdí lékaři. Dovolíme si k nim proto i takové věci, které bychom si k jakémukoliv jinému účastníkovi řízení nebo klientovi nedovolili.
To ostatně platí i v nemocnicích. To, co se s těmi lidmi za zdmi psychiatrických léčeben děje, často vůbec nepatří do 21. století.
Nepochopitelné kurtování
Přiblížil byste to? Co se s nimi děje?
Například nedobrovolná medikace. Klienti mi opakovaně líčili, že když odmítli brát prášky, nemocniční zřízenci je chytli, aby jim mohli zdravotníci vpíchnout do těla injekci. Dělali to i za situace, kdy už ti lidé nebyli agresivní a nikoho neohrožovali. Zkrátka jen nesouhlasili s medikací. Klienti často hovoří také o výhrůžkách. Nemocniční personál na ně tlačil, že když se medikaci nepodvolí, budou v nemocnici déle. Nebo že je přeloží na oddělení s přísnějším režimem.
Další klienty zdravotníci kvůli odmítání léčby kurtovali. Nepochopitelné. V zákoně je takové nakládání s pacienty zakázáno, přesto se to stále děje. Někteří lékaři si navíc myslí, že to je správné. Mám dokonce znalecký posudek, který to popisuje. Přiznává, že pokud pacient neakceptuje určitou léčbu, použijí se omezovací prostředky. To je zcela v rozporu se zákonem.
Jak časté to je?
Nemám po ruce žádnou statistiku. Mohu jen odhadovat. Vzhledem k tomu, že u nás máme nějakých osm až deset velkých psychiatrických nemocnic, bude u nás každoročně hospitalizovaných asi deset tisíc lidí. Kolika z nich se týká nucená medikace, si ale netroufám ani odhadovat. Ale mí klienti o tom hovořili v podstatě všichni.
Ucházíte se o místo ombudsmana. Jsou za tím i tyto vaše zkušenosti?
Mezi kandidáty na nového ombudsmana mě navrhl prezident Petr Pavel. Bylo to pro mě příjemné překvapení, protože sám jsem o nominaci neusiloval. Ale protože se právní pomoci lidem v různých problémech věnuji už více než dvacet let, tak jsem nominaci velmi rád přijal. Pokud bych uspěl, chtěl bych se samozřejmě nedobrovolným hospitalizacím věnovat i nadále. Rád bych přispěl ke zlepšení situace těchto i dalších lidí se zdravotním znevýhodněním. Za problematickou považuji také dostupnost některých sociálních služeb. Hodně se ve své praxi věnuji i správnímu právu a komunikaci lidí s úřady, což je další z důležitých působností ombudsmana. Zkušenosti mám také s problémy lidí v oblasti přiznávání invalidních důchodů. Myslím si proto, že bych měl pro výkon funkce veřejného ochránce práv co nabídnout.
