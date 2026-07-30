Klíčový lék na rakovinu prsu dochází. „Ženy si ho půjčují jedna od druhé“

Mezi pacientkami s rakovinou prsu vypukla panika. Může za ni nedostatek léku Tamoxifen. Přestože je pro část z nich nepostradatelný, na trhu už několik měsíců chybí. Podle ministerstva zdravotnictví se teď sice podařilo sehnat tisíc nových balení, roční spotřeba tohoto léku je ale 43,5 tisíce balení. „Ženy si ho tak musí předávat mezi sebou,“ říká Nikol Pazderová z pacientské organizace Bellis.
Problémy s Tamoxinem trvají. Vedení resortu zdravotnictví sice včera oznámilo, že konečně sehnalo alespoň tisíc krabiček tohoto léku, spotřeba je ale v Česku mnohonásobně vyšší. Podle dat Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) si lidé loni z lékáren vyzvedli přes 43,5 tisíce balení.
„Distributoři jsou navíc na suchu. Když jsem je obvolával, všichni mi shodně řekli, že nic nemají,“ popisuje šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel. Okolní státy si podle něj také začínají hlídat své zásoby. „Zapouzdřily si je. Vývoz léku už zakázalo například Rakousko,“ dodává Hampel. Přivezená balení tak podle něj moc dlouho nevydrží.
Mezi pacientkami s rakovinou prsu už proto vypukla panika. Řeší, jak svou terapii dokončit. „Hromadně se na nás obracejí. Už tři týdny nám volají desítky žen a ptají se, co mají dělat. Doma jim totiž zbývá jen několik posledních tabletek a sehnat další je těžké. Některým už dokonce lék došel,“ potvrzuje Nikol Pazderová z pacientské organizace Bellis, která se stará právě o ženy s rakovinou prsu.
Část žen už je podle ní tak zoufalá, že si léky „půjčují“ od jiných pacientek. „Zásobují se navzájem a doufají, že se situace brzy vyřeší,“ dodává.
„Už v březnu jsme věděli, že je třeba konat“
Další lidé si pro lék jezdí Polska. Tam je ho totiž stále dostatek – nejméně jedno balení má kolem 80 procent tamních apatyk. „Takže je tam posílám. Z Vrbna pod Pradědem, kde mám lékárnu, to naštěstí není daleko. Pro lidi s rakovinou sice není cestování žádný med, ale je to pořád lepší, než nemít vůbec nic,“ říká Hampel.
Mluvčí Oborové zdravotní pojišťovny František Tlapák ale upozorňuje, že v takovém případě si musí pacientka zaplatit medikament sama. Později jen může požádat o refundaci nákladů. „Po předložení účtenky jí uhradíme takovou částku, kterou by v dané zemi za stejný lék zaplatila zdravotní pojišťovna za domácího pojištěnce,“ řekl Aktuálně.cz.
Podle lékárníka Hampela se přitom dalo nedostatku včas zabránit. „Už v březnu jsme věděli, že tady začíná být problém. Bylo to zřejmé z hlášení, které jsme spolu s distributory posílali do lékového ústavu,“ podotýká. Úřady proto měly podle něj konat. „Tamoxifen je totiž kriticky důležitý lék na smrtelné onemocnění. Nahradit se ničím nedá. To je kombinace, kterou má stát řešit,“ vysvětluje své rozladění.
Jako problematický vidí nedostatek léku i člen výboru onkologické společnosti Luboš Petruželka. „Ten lék tvoří základ adjuvantní hormonální léčby, má potlačit zbytkové nádorové buňky po chirurgickém zákroku. U části pacientek ho přitom opravdu nejde nahradit, jde konkrétně o ženy před menopauzou,“ říká.
Pokud tedy nastane výpadek, je to i podle něj obrovská potíž. „Bez tohoto přípravku se zkrátka neobejdeme,“ dodal pro Aktuálně.cz Petruželka.
Ministerstvo zdravotnictví se ale brání, že se situaci věnuje. Zatímco ještě v úterý bylo na českém trhu jen 48 posledních krabiček, ve středu večer už šéf resortu Adam Vojtěch (ANO) hlásil nové dodávky. Na síti X avizoval, že se úřadu podařilo sehnat alespoň tisíc balení. „Pacientky si mohou v aplikaci eRecept ověřit, ve které lékárně je dostupný,“ napsal.
Resort ale současně přiznal, že musel omezit předepisování Tamoxifenu. Každý ošetřující lékař smí pacientovi na recept napsat jen jedno balení tohoto přípravku. „Každé další balení může předepsat nejdříve 21 kalendářních dnů od jeho posledního předepsání,“ uvedlo ministerstvo v úředním dokumentu.
Maximální cena a úhrada Tamoxifenu v Česku
Tamoxifen Ebewe 20MG TBL NOB 100
- maximální cena v lékárně byla stanovena na 587,94 koruny
- maximální úhrada ze zdravotního pojištění činí 511,4 koruny
- maximální doplatek pacienta v lékárně je 76,5 koruny
Tamoxifen Orifarm 20MG TBL NOB 100
- maximální cena v lékárně byla stanovena na 587,9 koruny
- maximální úhrada ze zdravotního pojištění činí 511,4 koruny
- maximální doplatek pacienta v lékárně je 76,5 koruny
(Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv)
Podle Hampela je to známka toho, že se jakýkoliv větší dovoz domluvit nedaří. „Je to systémové selhání. Podobné případy už přitom měly dávno skončit, vyřešit je měla novela zákona o léčivech,“ říká a dodává: „Když začínala před dvěma lety platit, sliboval tehdejší ministr Vlastimil Válek, že to výpadky omezí. Tento efekt ale norma nepřinesla. Jak vidíme na tomto konkrétním příkladu, výrobce stále nic neplánuje a nikdo s tím nedokáže nic udělat.“
Tamoxifen se používá k léčbě některých typů rakoviny prsu u žen i u mužů. Podle České onkologické společnosti ho lze podat i pacientkám s tumory dělohy a vaječníků. Lékaři ho ročně nasadí tisícům lidí. Třeba loni lékárny vydaly 43 546 krabiček tohoto léku, což zahrnuje celkem 4 184 500 definovaných denních dávek. Uvádí to Státní ústav pro kontrolu léčiv.
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