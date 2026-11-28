ODS v rámci své zdravotní reformy představila „volbu pacienta“. Jde o to, že by si lidé měli možnost zaplatit péči navíc – oproti té základní hrazené zdravotní pojišťovnou. Občanští demokraté tvrdí, že nejde o závan minulosti v podobě nadstandardů. Podle nich plán reaguje na poptávku ve střední třídě.
Jednu ze základních změn představil stínový ministr a poslanec ODS Štěpán Slovák. „Je to rozdíl mezi hrazenou variantou z veřejného zdravotního pojištění a tím, co si pacient následně uhradí,“ popsal hlavní princip novely Slovák.
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Jako příklad uvedl takzvanou lehkou sádru, kdy si člověk musí zaplatit nejen samotnou sádru, ale i výkon. Pokud by Slovákova novela prošla, pacient by si zaplatil navíc pouze za to, co nehradí zdravotní pojišťovna – zjednodušeně řečeno tedy rozdíl mezi lehkou a klasickou sádrou.
„Bude se to týkat třeba i možnosti připlatit si za to, jestli operace bude prováděna chirurgem, nebo robotem. Případně třeba za lepší kloub, ať už kyčelní kloub, nebo kolenní,“ popsal stínový ministr.
Podle politiků ODS je novinka určena hlavně pro střední třídu. „Vnímáme, že je tady část lidí, kterým nevadí, že si péči zaplatí celou. Ale pak je tu poptávka lidí po tom, aby si mohli zaplatit jenom rozdíl mezi hrazenou variantou a tím navíc,“ řekl Slovák, který by chtěl paragrafové znění v nejbližší době poslat do sněmovny.
Mladý poslanec také shání pro svůj návrh podporu mezi ostatními opozičními stranami a diskutovat o něm bude i s vládní koalicí.
Kupka: systém není fér
Na dotaz Aktuálně.cz, jestli je představovaná novinka nadstandardem, předseda ODS Martin Kupka i Slovák tvrdí, že ne.
„Je historicky zatížené a my to opravdu nechceme převést do starých ideologických sporů. Jsem přesvědčený, že současný systém není správný a spravedlivý. Není spravedlivý především vůči lidem, aby neměli možnost si opravdu zaplatit jenom to, co je nad rámec běžné úhrady. Na tom nic není,“ míní šéf občanských demokratů.
Spojenec pro Vojtěcha
ODS chce také prosadit dobrovolné očkování v lékárnách. To chce i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), jeho návrh ale zablokovala SPD a proti je i ministr pro sport Boris Šťastný (Motoristé).
Občanští demokraté už načetli návrh do sněmovního legislativního systému. Navrhují možnost očkování v lékárnách na covid a chřipku od 18 do 65 let. Horní věkovou hranici zvolili podle Slováka na základě doporučení lékařů i proto, že nad 65 let je očkování hrazeno pojišťovnami. Do budoucna by se ale horní hranice mohla posunout.
V případě, že s obdobným návrhem očkování v lékárnách přijde vládní koalice, jsou podle Kupky poslanci ODS takovou předlohu připraveni podpořit.
Občanští demokraté se také brání, že by zavedením volby pacienta došlo ke snížení základní zdravotní péče.
„Jsou tam (v novele zákona) navýšené sankce. Je tam, že poskytovatel zdravotních služeb jako vždycky má nabídnout první hrazenou variantu z veřejného zdravotního pojištění a informovat pacienta, kdy je zaveden písemný informovaný souhlas,“ popsal pojistky Slovák.
„Nedojde k tomu, že by se snížila kvalita poskytovaných zdravotních služeb ani toho ‚základu‘ péče,“ ujišťuje stínový ministr.
Téma nadstandardů v české společnosti rezonuje dlouhodobě. S nápadem zaplatit si za lepší péči přišel ministr zdravotnictví za ODS Tomáš Julínek. Odpůrci změny ale tvrdili, že jde o asociální opatření, které jde proti solidárnímu principu ve zdravotnictví. Julínkovi se nakonec změny prosadit nepodařilo.
Nadstandardy se podařilo na chvíli prosadit ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi (TOP 09). Ty ale zrušil v roce 2013 Ústavní soud s odůvodněním, že tento pojem by měl plně popisovat a upřesňovat zákon, tehdy ale byly nadstandardy vymezeny pouze ve vyhlášce k zákonu.
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