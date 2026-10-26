Kdo bude mít pod kontrolou miliardy na léčení? Kritici varují před vlivem Agrofertu

Konec časů, kdy o dění ve Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP) rozhodovali politici. Šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) představil novelu, podle které si mají zástupce do dozorčích orgánů pojišťovny volit pojištěnci napřímo. Ve speciálních volbách. Podle kritiků ale novela otevírá dveře oligarchům. Kvůli nerovnému způsobu hlasování získají ve VZP zásadní vliv. Ministr kritiku odmítá.
Celý svůj život pracovali a poctivě odváděli pojistné. Přesto by senioři neměli mluvit do toho, jak Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) naloží s penězi na jejich léčení. Jejich hlas totiž nebude v dozorčích orgánech zastoupen. Přesně tak hodnotí novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která nyní prošla připomínkovým řízením, šéf České lékařské komory Milan Kubek.
Návrh totiž mění způsob, jakým se obsadí dozorčí orgány pojišťovny. Zatímco doposud v nich seděli především zástupci státu a poslanci, nově radní vzejdou ze speciálních voleb. Ty se budou konat každé čtyři roky.
„Hlasovat v nich ale bude smět jen někdo,“ upozorňuje Kubek. Rozhodovat budou jen zaměstnavatelé, zaměstnanci a osoby bez zdanitelných příjmů. „Naopak několik milionů státních pojištěnců bude volebního práva zbaveno,“ říká.
Půjde podle něj hlavně o seniory, invalidy nebo matky na rodičovské dovolené. Za všechny tyto skupiny totiž odvádí pojištění stát. „Všechny jsou přitom obzvlášť zranitelné a zdravotní péči potřebují,“ připomíná Kubek a dodává: „O jejich potřebách ale najednou budou rozhodovat jen zdraví – jedině oni budou moct složení dozorčích orgánů ovlivnit.“
Funkce dozorčích orgánů je přitom podle Kubka zásadní – měly by dohlížet na to, jak se s vybranými penězi na léčení zachází. Například jaký balík peněz půjde v daném roce nemocnicím nebo jakou péči pojišťovna lidem zaplatí a jakou už ne.
Hlasy s různou váhou
Šéfovi lékařské komory ale vadí ještě jedna věc: všechny hlasy si nebudou rovné. Mnohem větší váhu budou mít ty, které odevzdají nejvýznamnější zaměstnavatelé. Faktická síla hlasů bude záviset na objemu pojistného, které firmy do pojišťovny odvádějí.
„I to je strašně špatně. Obyčejný pojištěnec bude ztracen, novela nahrává hlavně velkým oligarchům a podnikům, jako jsou Agrofert, Penta nebo Agel. Ty o nás budou rozhodovat,“ říká Kubek.
Vzhledem k tomu, že tyto firmy současně podnikají i ve zdravotnictví, se tím podle něj vytvoří obří střet zájmů. „Tyto firmy budou rozhodovat hlavně ve svůj prospěch, nikoliv v prospěch zdravotníků nebo samotných pacientů,“ vysvětluje Kubek. Novelu proto označil za nebezpečnou. „Úplně to rozvrátí stávající systém,“ je přesvědčen Kubek.
Ten je přitom podle něj funkční – politici zastoupení v dozorčích radách jsou totiž odpovědní svým voličům. „Jako politici jsou pod neustálou veřejnou kontrolou a když nepracují dobře, voliči je mohou vytrestat a příště už je nezvolit,“ říká.
V orgánech VZP se navíc potkávají lidé z různých politických stran, takže se podle Kubka navzájem hlídají. „Což považuju za správné,“ uvádí šéf komory a dodává: „Nový systém bude naopak naprosto neprůhledný, veřejný tlak pomine. Celé to povede jen k privatizaci veřejného zdravotního pojištění.“
Ústavní soud už jednou zasáhl
S tím souhlasí i europoslanec Ondřej Dostál (Stačilo), který podobný systém napadal už v roce 2018.
Tehdy byl totiž právníkem, jenž zastupoval skupinu devatenácti senátorů, kteří se kvůli podobně nerovným podmínkám při volbách do dozorčích orgánů zaměstnaneckých pojišťoven obrátili na Ústavní soud. A uspěli: soud vyhlášku, která stanovila pravidla pro volby do dozorčích orgánů resortních pojišťoven, zrušil.
Podle mluvčí soudu Miroslavy Sedláčkové byla totiž diskriminační – i ona povolovala účast při volbách jen vybraným skupinám pojištěnců a plátců. „Správa veřejných prostředků se ovšem musí opírat o demokratické principy, které nebudou vybrané skupiny pojištěnců a plátců bezdůvodně znevýhodňovat,“ vysvětlila tehdy.
Ani Dostálovi se proto současný návrh na zavedení voleb s nerovnoměrnou váhou hlasů nelíbí. „Pokud se dnes podobný návrh vrací, je to podle mě jen další snaha o zprivatizování pojišťoven. Tentokrát už to ale nemíří jen na zaměstnanecké pojišťovny, nýbrž i na VZP,“ řekl.
Adam Vojtěch chce podle Dostála vyvést zdravotní pojištění z veřejné kontroly. „Lidé už tam budou jen posílat peníze, aniž by měli na cokoliv vliv. Minimálně šedesát procent lidí, kteří jsou státními pojištěnci, totiž nebude mít na pojišťovny vůbec žádnou páku.“
Za seniory rozhodne stát
Šéf resortu Adam Vojtěch ale návrh hájí. Volební právo podle něj mají mít jen ti, kteří odvádějí pojistné. To znamená zaměstnavatelé, zaměstnanci a osoby výdělečně činné.
„Pokud jde o státní pojištěnce, za něž odvádí pojistné stát, tak za ty by měl rozhodovat stát,“ řekl. Ten bude mít podle novely v devítičlenné správní radě VZP třetinové zastoupení. Zbylé dvě třetiny budou tvořit velcí zaměstnavatelé a pojištěnci.
„Tvrzení o údajném ovládnutí zdravotnictví velkými řetězci ale odmítám,“ ohradil se Vojtěch. Navrhované změny mají podle něj přinést naopak větší transparentnost, efektivnější hospodaření a kvalitnější péči pro pacienty. Nový systém také podle něj posílí odpovědnost zdravotních pojišťoven a umožní účinnější kontrolu kvality poskytované péče.
„Cílem je nastavit systém, který bude fungovat efektivněji a ve prospěch pacientů,“ dodal.
Vojtěch také v minulosti přiznal, že si podobný návrh přál premiér Andrej Babiš (ANO). „Tento návrh mi uložila připravit vláda. Pan premiér se totiž na tomto znění dohodl s Hospodářskou komorou,“ řekl během jednání sněmovního zdravotního výboru začátkem roku 2020, když byl Babiš premiérem poprvé a když Vojtěch tento sytém prosazoval v zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách.
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