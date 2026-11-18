Česko obchází nová hrozba – smrtící bakterie legionella. Počty nakažených trhají rekordy – jen loni lékaři napočítali 646 nemocných. Letos budou čísla podobná, ve statistikách jsou prozatím čtyři stovky pacientů. Úmrtnost je přitom vysoká, chorobě podlehne každý sedmý. Proč se patogen tak rychle šíří, ale nikdo neví. Jedním z vysvětlení jsou vysoké ceny energií, shodují se experti.
Ještě před patnácti lety ji skoro nikdo neznal. Takzvaná „legionářská nemoc“ byla v tuzemsku vzácností – lékaři se setkávali jen s jednotkami případů ročně.
Jenomže to se postupně mění. Podle dat, která zveřejnilo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), se řady lidí nakažených bakterií legionellou nebezpečně rozšiřují. Loni se s ní v Česku potýkalo dokonce 646 pacientů.
Celkem 92 pak nemoci podlehlo. Zemřel tedy každý sedmý, což je třetí nejhorší výsledek na celém kontinentu. Hůř už jsou na tom jen Bulharsko a Španělsko.
Letos je to podobné – jen do konce října hygienici napočítali čtyři stovky případů. Na svém webu to uvedl Státní zdravotní ústav (SZÚ). „Ten nárůst je opravdu enormní,“ zhodnotil vývoj posledních několika let epidemiolog Roman Prymula.
Třetí nejdražší ohřev vody
Proč se s těmito infekcemi „roztrhl pytel“, je ale podle něj záhada. Vysvětlení, že za tím stojí jen přibývající počet zranitelných seniorů a dokonalejší metody vyšetření, podle něj neobstojí. Četnější jsou totiž nejenom případy nakažených lidí, ale i bakterií. Hygienici jich ve vzorcích vody, kterou odebírají ze sprch a potrubí, nacházejí stále víc.
Třeba loni v Praze propadlo při náhodných prověrkách až 58 procent vodovodů. „Legionellu jsme v rámci preventivní činnosti našli ve 43 z 58 kontrolovaných ubytovacích zařízení,“ potvrdila mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batók.
Část expertů proto přišla s teorií, že může exploze nemocných souviset s cenami energií. Ty totiž v posledních letech rostou a nutí obyvatele šetřit.
Třeba za elektřinu dnes Češi vydají třetí největší část své výplaty z celé Evropy, jak v říjnu upozornil evropský statistický úřad Eurostat. Snaží se proto přiškrtit výdaje a omezit například ohřev vody. „Pokud to ale přeženou, vystaví se riziku nákazy legionellou. Této bakterii se totiž daří právě ve vlažné vodě,“ podotýká Prymula.
Laboratorní testy dokonce ukázaly, že pokud se jedna jediná bakterie dostane do vody o teplotě do 45 stupňů Celsia, dokáže se během čtyř dnů rozmnožit až na kolonii o 250 tisíci jedincích. Odborníci proto doporučují, aby si lidé ohřívali svou užitkovou vodu nejméně na 50 stupňů Celsia – takové podmínky totiž legionella nepřežije.
První pomoc pro vodovod: ohřát vodu na 80 stupňů
Podle primářky infekční kliniky Fakultní nemocnice Bulovka Hany Roháčové by se to mělo lidem připomínat – měli by vědět, jaká teplota vody je v bojleru optimální.
„U nemocnic, hotelů a dalších veřejných zařízení by se to mělo i důsledně kontrolovat. Pravidelně by se tam měly provádět takzvané termozásahy, při nichž se teplota vody v potrubí vyšplhá až k 80 stupňům Celsia, a to na určitý počet minut. Šíření bakterií se tím zabrání,“ vysvětlila. Voda se podle ní může i chemicky dočistit.
Bakterie legionelly jsou totiž extrémně agresivní. „Napadají lidem plíce a způsobují v nich těžký zápal. Postihnout mohou i další orgány – například srdce, mozek či ledviny,“ přiblížil Prymula. Léčba si podle něj často vyžádá i několikatýdenní pobyt v nemocnici, většinou na jednotce intenzivní péče. „Pacient musí užívat vysoké dávky antibiotik,“ dodal.
Zhruba u 15 procent případů přesto léčba nepomůže. Bakterie pacienta zabijí. „Většinou jde o pacienty s oslabenou imunitou nebo o křehké seniory,“ podotkl Prymula.
Na začátku byli váleční veteráni
Onemocnění přitom začíná jako běžná chřipka – lidi mívají horečku, třesavku nebo bolesti hlavy a svalů. Až polovinu nakažených trápí rovněž průjem, jsou zmatení a blouzní. Všechny tyto příznaky se obyčejně projeví asi dva až deset dní od nákazy legionellou, v ojedinělých případech to může být až dvacet dní poté.
Lidé se většinou chorobou nakazí tak, že se nadýchají aerosolu s příměsí legionelly. Může se to stát všude tam, kde je voda – například ve sprchách, vířivkách nebo na toaletách. Bakterie mají rády také místa, kde je voda stojatá – především koncové části potrubí, výměníky a sprchové hadice či růžice.
Vůbec poprvé si lidé legionelly všimli v roce 1976 – když v jednom z hotelů v pensylvánské Philadelphii propukla při shromáždění amerických válečných veteránů epidemie. Patogen tehdy postihl celkem 182 osob, z nichž 34 nakonec zemřelo. Právě po válečných veteránech byla nově objevená choroba pojmenovaná jako „legionářská nemoc“.
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