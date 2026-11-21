Jezte kimchi a budete zdravější, nabádají vědci. Tradiční korejská fermentovaná zelenina totiž podle nich obsahuje bakterie, které vylepšují trávení. A nejenom to. Jak ukázal nedávný výzkum korejských badatelů, některé bakterie na sebe vážou i nanoplasty. Dokážou je k sobě připoutat a zabránit tak jejich dalšímu šíření v těle. Usnadňují i jejich vyloučení přirozenou cestou.
Jsou prakticky všude: polykáme je s jídlem, pijeme s vodou, vdechujeme je. Řeč je o mikroplastech a nanoplastech – pouhým okem neviditelných úlomcích z plastových výrobků. Podle vědců jich každý týden vstřebáme i několik gramů.
Stojí přitom za nepřeberným množstvím onemocnění – poškozují imunitu a buňky, mohly by teoreticky spustit dokonce i rakovinu. „A to buďto tak, že jako nanočástice buňku zevnitř mechanicky naruší – poškodí například mitochondrie a DNA,“ popsal Aktuálně.cz Tomáš Cajthaml, environmentální chemik z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Druhou možností podle něj je, že rakovinné bujení nastartují chemikálie, které jsou na mikroplasty navázané.
Když se tedy objevila studie, podle níž působí určitý typ bakterie na nanoplasty jako „magnet“, vzbudilo to obrovský rozruch. Podle autorů výzkumu totiž na sebe dokáže mikroorganismus zvaný Leuconostoc mesenteroides CBA3656 navázat až 87 procent všech nanoplastů. A to během pouhých deseti minut až půl hodiny.
„Kmen bakterie vykazoval vynikající adsorpční výkon i za náročných podmínek – tedy v roztoku napodobujícím prostředí tenkého střeva,“ píšou přímo autoři studie, kterou zveřejnil časopis Bioresource Technology. Později se osvědčil i v živých organismech – u laboratorních myší. Vědci přímo popsali, že pokud v sobě měly myši probiotickou bakterii, vypudily ze svých střev až dvojnásobné množství nanoplastů oproti zvířatům bez této bakterie.
Hlavně neohřívat!
Jídlo jen nesmělo být moc horké – bakterie si svou „superschopnost“ uchovala jen při teplotách od čtyř do 55 stupňů Celsia. „Studie tedy ukazuje její velký potenciál,“ píšou korejští badatelé a dodávají: „Ačkoli jsou pro potvrzení těchto tezí nutné ještě další terénní studie spojené s výzkumem mikrobioty, naše zjištění mají velký potenciál.“
K podobným výsledkům už došli i čínští vědci – i podle nich umí některé probiotické bakterie na svůj povrch zachytávat částice mikroplastů, spojovat je do shluků a potenciálně usnadňovat jejich vyloučení stolicí. Myši, které dostávaly jogurt s těmito bakteriemi, podle nich vylučovaly až 12krát více mikroplastů. „Jejich střeva také vykazovala méně známek poškození střev,“ uvádějí badatelé v magazínu Frontiers in Microbiology.
Jenomže další odborníci nadšení krotí. Třeba podle profesora Tomáše Cajthamla je tento výzkum na samém počátku. Jestli bude mít skutečně i nějaké praktické využití, se teprve ukáže.
„Drobná naděje tam je. Je pravda, že studie doložila schopnost jednoho kmenu bakterie mléčného kvašení nabalit na sebe nanoplasty,“ řekl Aktuálně.cz. Vědci to ale prozatím ověřili jen ve sterilních laboratorních podmínkách – se zvířaty zbavenými jakýchkoliv dalších mikroorganismů.
Jak bude zmíněná bakterie reagovat ve střevě se spoustou dalších mikrobů, se ale podle něj stále neví. „Musíme si uvědomit, že člověk má v sobě zhruba jeden kilogram mikroorganismů. A všechny spolu nějak interagují,“ upozornil Cajthaml.
Jak to dělají, zatím nikdo neví
Problém je podle něj také v tom, že vědci použili k pokusu kulatý polystyrén. Navíc čerstvý. „Ve skutečném světě mimo laboratoř se ale takové nanočástice nevyskytují. Jsou naopak různě narušené – zoxidované a polorozpadlé. Vyloučit takové nanoplasty z těla bude určitě jiné,“ vysvětlil Cajthaml.
Objasněný prozatím není ani mechanismus, jakým k sobě bakterie nanočástice přivazují. „To taky nikdo neví. Může to souviset s nějakým jejich povrchovým nábojem, může to být ale i něco úplně jiného. Je třeba to prozkoumat,“ dodal.
Pojídat kimchi nebo jinou fermentovanou zeleninu přesto i on lidem doporučuje. „To, že tyto potraviny vylepšují střevní mikrobiom a blahodárně působí na zdraví, tvrdit můžeme. Je také pravda, že člověk se zdravým mikrobiomem je odolnější. Lépe si může poradit se záněty, které v něm nanoplasty a mikroplasty mohou vyvolat,“ zhodnotil Tomáš Cajthaml pro Aktuálně.cz.
Co je mikrobiom?
Jde o rozmanité společenství nejrůznějších mikroorganismů. Je velmi početné – například v každém gramu střevního obsahu žije zhruba bilion mikrobů. Je jich tam navíc asi tisíc druhů.
Každý tento druh přitom umí něco jiného – některé dokážou získávat živiny z potravy, další lidem poskytují vitaminy, které si tělo nedovede vyrobit samo. Jiné zase vyrábějí neuroaktivní látky, které mají vliv na naši pohodu a náladu.
Mikroorganismy osidlují i ostatní sliznice našeho těla – jsou například na sliznicích dýchacích nebo urogenitálních. Pod vlivem mikrobiomu je i kůže. Mikrobiom už se proto dnes bere jako součást lidského organismu či druhý genom.
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