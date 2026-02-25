Janoušek žádá náhradu ušlého zisku v kauze Chambon. Soud to odmítl

Podnikatel Roman Janoušek neuspěl u Nejvyššího soudu (NS) s nárokem na náhradu ušlého zisku v kauze Chambon. Kvůli trestnímu stíhání, které skončilo osvobozením, měl Janoušek zabavený majetek a v žalobě pak od státu žádal zhruba 155 milionů korun.
Nejvyšší soud jeho dovolání v převážné části odmítl. Obvodnímu soudu pro Prahu 2 však nařídil, aby se ještě zabýval alespoň náhradou nákladů obhajoby. V této části sporu už jde spíše o desítky tisíc korun než o desítky milionů. ČTK to zjistila z úřední desky.
Ministerstvo spravedlnosti Janouškovi už dříve vyplatilo přes 736.000 korun a omluvilo se mu. Podnikatel pak ještě podal žalobu, ve které žádal náhradu kvůli nezákonnému trestnímu stíhání, dlouhodobému zajištění hotovosti a zlata, znehodnocení majetku inflací a ušlému zisku. Pražské soudy přiznaly Janouškovi jen dalších zhruba 4500 korun jako náhradu nákladů obhajoby, zbytek žaloby zamítly.
V dovolání k NS Janoušek uváděl, že zajištění majetku bylo nezákonné, že stát měl peníze investovat, aby mu inflací nevznikala škoda, domáhal se jiného posouzení ušlého zisku a tvrdil, že soudy měly jeho obhájci přiznat vyšší odměnu kvůli mimořádně náročným hlavním líčením. Uspěl jen v posledním bodě.
"Judikatura je dlouhodobě ustálena v závěru, že prostá ztráta hodnoty peněz v čase v důsledku inflace nepředstavuje skutečnou škodu ani ušlý zisk," stojí v rozhodnutí NS. Obvodní soud se musí znovu zabývat pouze náročností obhajoby v jednotlivých dnech hlavního líčení. Posouzení zůstalo neúplné, a tudíž nesprávné, konstatoval Nejvyšší soud. Jde zhruba o 178.000 korun.
Podnikatel byl spolu s dalšími lidmi souzen kvůli podezření, že vylákali od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun a dalších 77 milionů korun se získat snažili. Podle soudů se ale neprokázalo, že by společnost Chambon před pojišťovnami cokoli zakrývala. V únoru 2023 proto lobbistu i všechny ostatní odvolací senát pravomocně osvobodil. Všichni obžalovaní vinu od počátku odmítali.
Kvůli případu se odškodnění domáhá také Janouškův spoluobžalovaný Luboš Pašek. Dlouholetý obchodní partner lobbisty chce po státu přes 76 milionů korun. Ministerstvo mu přiznalo 805.000 korun.
Janoušek v prosinci 2022 opustil vězení, kde si odpykal zhruba polovinu z trestu 4,5 roku vězení za nehodu způsobenou úmyslně a pod vlivem alkoholu. Soud mu stanovil sedmiletou zkušební dobu.
ŽIVĚNudný, lživý projev, odtržený od reality milionů Američanů. Demokraté Trumpa strhali
Donald Trump přednesl dosud nejdelší projev o stavu unie. Někteří demokratičtí politici opustili předčasně projev republikánského prezidenta. Další ho bojkotovali. Nepřišla na něj zhruba polovina demokratů ze Sněmovny reprezentantů i Senátu. Demokraté posléze podrobili projev o stavu unie tvrdé kritice.
Naše země vítězí! V nejdelším projevu o stavu unie Trump pohrozil Íránu, tepal soudce
Spojené státy jsou zpět silnější, lepší a bohatší než kdy předtím, prohlásil prezident Donald Trump v tradičním projevu o stavu unie, který byl podle CNN nejdelší v dějinách a trval hodinu a 48 minut. USA podle něj zažily v posledním roce nevídané změny a mají nyní nejsilnější ekonomiku vůbec. Trump nedopustí, aby Írán vyvinul jadernou zbraň, preferuje ale diplomatické řešení sporu s Teheránem.
Převratný vynález českého rodáka změnil lyžování. Horu má i v Antarktidě
Ve světě je oslavován jako zakladatel alpského nebo sjezdového lyžování, v Česku přitom jméno zdejšího rodáka není až tak známé. Pozoruhodný život Matyáše Žďárského se začal odvíjet přesně před 170 lety.
V okolí Nového Boru se objevili vlci. Při setkání zachovejte klid, nabádají odborníci
V lesích kolem Nového Boru na Českolipsku, včetně oblastí Pihelu, Chotovic a Janova, byl potvrzen výskyt vlka obecného. Pohybuje se tam menší skupina asi tří zvířat, upozornil na webu Městský úřad v Novém Boru.
„Uřízl jsem si malíčky na obou nohou.“ O dění v kutnohorské sektě vzniká seriál
Případ uzavřeného společenství kolem kutnohorského léčitele otevřel otázku, kde končí osobní víra a kde začíná manipulace. Vyšetřování i následné soudní řízení ukázaly, jak silný vliv měl vůdce skupiny na své stoupence a jak zásadně zasahoval do jejich rozhodování. Kauza vyvolala celospolečenskou debatu a stala se i námětem nově připravovaného seriálu. Jak se celý případ odehrál?