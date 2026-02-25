Přeskočit na obsah
Benative
25. 2. Liliana
Janoušek žádá náhradu ušlého zisku v kauze Chambon. Soud to odmítl

ČTK

Podnikatel Roman Janoušek neuspěl u Nejvyššího soudu (NS) s nárokem na náhradu ušlého zisku v kauze Chambon. Kvůli trestnímu stíhání, které skončilo osvobozením, měl Janoušek zabavený majetek a v žalobě pak od státu žádal zhruba 155 milionů korun.

Roman Janoušek u soudu
Lobbista Janoušek v prosinci 2022 opustil vězení, kde si odpykal zhruba polovinu z trestu 4,5 roku vězení za nehodu způsobenou úmyslně a pod vlivem alkoholu. Soud mu stanovil sedmiletou zkušební dobu.Foto: Vojtěch Marek
Nejvyšší soud jeho dovolání v převážné části odmítl. Obvodnímu soudu pro Prahu 2 však nařídil, aby se ještě zabýval alespoň náhradou nákladů obhajoby. V této části sporu už jde spíše o desítky tisíc korun než o desítky milionů. ČTK to zjistila z úřední desky.

Ministerstvo spravedlnosti Janouškovi už dříve vyplatilo přes 736.000 korun a omluvilo se mu. Podnikatel pak ještě podal žalobu, ve které žádal náhradu kvůli nezákonnému trestnímu stíhání, dlouhodobému zajištění hotovosti a zlata, znehodnocení majetku inflací a ušlému zisku. Pražské soudy přiznaly Janouškovi jen dalších zhruba 4500 korun jako náhradu nákladů obhajoby, zbytek žaloby zamítly.

V dovolání k NS Janoušek uváděl, že zajištění majetku bylo nezákonné, že stát měl peníze investovat, aby mu inflací nevznikala škoda, domáhal se jiného posouzení ušlého zisku a tvrdil, že soudy měly jeho obhájci přiznat vyšší odměnu kvůli mimořádně náročným hlavním líčením. Uspěl jen v posledním bodě.

"Judikatura je dlouhodobě ustálena v závěru, že prostá ztráta hodnoty peněz v čase v důsledku inflace nepředstavuje skutečnou škodu ani ušlý zisk," stojí v rozhodnutí NS. Obvodní soud se musí znovu zabývat pouze náročností obhajoby v jednotlivých dnech hlavního líčení. Posouzení zůstalo neúplné, a tudíž nesprávné, konstatoval Nejvyšší soud. Jde zhruba o 178.000 korun.

Podnikatel byl spolu s dalšími lidmi souzen kvůli podezření, že vylákali od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun a dalších 77 milionů korun se získat snažili. Podle soudů se ale neprokázalo, že by společnost Chambon před pojišťovnami cokoli zakrývala. V únoru 2023 proto lobbistu i všechny ostatní odvolací senát pravomocně osvobodil. Všichni obžalovaní vinu od počátku odmítali.

Kvůli případu se odškodnění domáhá také Janouškův spoluobžalovaný Luboš Pašek. Dlouholetý obchodní partner lobbisty chce po státu přes 76 milionů korun. Ministerstvo mu přiznalo 805.000 korun.

