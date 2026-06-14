Jak rakovina přelstí naše tělo: Špičkový lékař odhaluje tajnou řeč nádorových buněk

Rakovinné buňky jsou nesmírně mazané. Dokážou přesvědčit své okolí, aby jim dodávalo živiny a stavební materiál k růstu. Ochočí si dokonce i imunitní systém. „Mají k tomu jakýsi speciální jazyk, který jen místo slov používá chemické signály a molekuly,“ popisuje šéf Národního ústavu pro výzkum rakoviny Aleksi Šedo.
V rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje, jak taková „konverzace“ vypadá. A přibližuje, jak poznatky využít při léčbě. Objasňuje také důvody, proč přibývá rakoviny mezi mladými lidmi.
Jak se spolu baví rakovinné buňky?
Velmi čile. Mají k tomu jakýsi speciální „jazyk“, který ale místo slov používá chemické signály a molekuly. Nádorové buňky tak dokážou koordinovat společný růst, zajistit si dostatečný přísun živin, odolat imunitnímu systému a rozšířit se do těla. Ovlivňují i chování vzdálenějších buněk.
Přiblížil byste to na konkrétním příkladu?
Rakovinné buňky jsou pověstné tím, že se chtějí neustále dělit a růst. Nechce se jim umírat. K tomu ale potřebují dobré podmínky. Aby jim nic nechybělo, přesvědčí zdravé buňky ve svém okolí, aby jim dodávaly vše potřebné. Například některé nástroje, které samy nemají a díky kterým mohou pronikat dále do tkáně.
Samy si umí nastavit i metabolismus – a to tak, aby měly dost energie. Nechají si dokonce přivést cévy, pomocí kterých pak získají živiny k dalšímu bujení.
Dokážou taky zmanipulovat imunitní buňky, aby nefungovaly tak, jak mají. Některé uspí a některé si doslova ochočí, aby pracovaly v jejich prospěch.
Nádor se chová jako samostatný orgán
Čím to je, že jsou rakovinné buňky tak mazané a úspěšné?
To prozatím stoprocentně nevíme. Víme ale, že zhoubný nádor má opravdu velkou schopnost přetrvávat. Známe taky některé způsoby, jak toho dosahuje. Jedním z nich je to, že se chová jako samostatný orgán – nikdy v něm nejsou jenom „špatné“ rakovinné buňky, on obsahuje i zdravou tkáň.
Problém je v tom, že i tato tkáň se pod vlivem rakovinných buněk chová jinak a nestandardně. Na rozdíl od ostatních orgánů, které pracují ve prospěch celého organismu, si zhoubný nádor dělá, co chce. Na hostitele vůbec nebere ohled.
To se projevuje i v komunikaci s okolím. Rakovinné buňky sice s ostatními „mluví“, používají k tomu i podobný jazyk, současně si ho ale upravují. Dalo by se říct, že si vytvářejí jakýsi svůj „pouliční dialekt“. A prosadí si ho. Původní způsob komunikace bez rozpaků přetvoří – nastolí si ten svůj.
Vypadá ta „buněčná řeč“ u všech tumorů stejně? Nebo mluví nádory slinivky a prsu jinak?
Všechny tumory mají hodně podobná „slova“, odlišnosti přesto jsou. Vždy totiž záleží na tom, co je pro konkrétní nádor výhodné.
Pokud si vezmeme rakovinné buňky v prsu nebo prostatě, tak ty často využívají jako signál k růstu hormony. Na povrchu proto pro ně mají receptory. Když se na ně hormon naváže, buňka tím obdrží pokyn, aby se začala dělit a šířit.
Některé nádory to ale mají jinak. Své „prorůstové“ receptory mají pozměněné – mutované. Ztratí proto potřebu dostat signál pro růst, přesto do svého buněčného nitra stále posílají informaci: „Buňko, množ se!“
Aleksi Šedo
Český lékař, biochemik a patobiochemik.
Působí jako přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK v Praze a ředitel Národního ústavu pro výzkum rakoviny.
Od června 2025 do ledna 2026 byl prorektorem Univerzity Karlovy, v letech 2012 až 2020 zastával funkci děkana 1. lékařské fakulty téže univerzity.
Od září 2020 do ledna 2021 byl náměstkem ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.
Každý tumor je jiný
Nakolik vám tato zjištění pomáhají v léčbě?
Hodně. Biomedicína dnes tlačí celou onkologii dopředu. Uvedu příklad: Víme třeba, že tumor potřebuje ke svému růstu vlastní cévní zásobení, takže se ho snaží vytvořit.
Tušíme taky, jaké signály rakovinné buňky vysílají do svého okolí, aby toho dosáhly. Toho můžeme využít – můžeme jim to zakázat. Pokud se nám to podaří, tak nádor vyhladovíme. Zastavíme jeho růst.
Vždy ale záleží na konkrétním nádoru a konkrétním pacientovi. Nádorové buňky totiž dále mutují, což evolučně mění jejich vlastnosti. Těch mutací, které jsou pro nádor výhodné, navíc může být obrovské množství. U každého pacienta tak může být situace trochu jiná.
Proto dnes mluvíme o takzvané precizní medicíně nebo precizní onkologii – to, co u jednoho pacienta zabírá, u druhého nemusí. A naopak.
Co všechno může mutace způsobovat?
Za některé mohou vlivy vnějšího prostředí. Další vznikají zkrátka „jen“ proto, že nastane chyba při normálním dělení buněk. Buňky se totiž během života mnohokrát dělí a před každým takovým dělením si vytváří kopii své DNA.
Tento proces je sice nesmírně přesný, stoprocentně bezchybný ale není. Při kopírování miliard písmen genetického kódu občas k nějakému překlepu dojde. Ostatně proto se zhoubné nádory objevují hlavně u starších lidí – čím je člověk déle na světě, tím větší je pravděpodobnost, že tato chyba a „špatná mutace“ nastane.
Během života se navíc mění schopnost buněk tyto chyby opravovat. Náš organismus je sice touto schopností vybavený, s věkem to ale klesá. Matka příroda to zjevně vymyslela tak, že jakmile si splníme svou reprodukční povinnost, tak už náš význam na planetě klesá. Příroda už se s opravami tolik neobtěžuje – jinak by nás tady bylo moc.
Zmiňujete vlivy vnějšího prostředí. Které jsou to nejčastěji?
Jsou to třeba některé chemické látky v životním prostředí nebo ve stravě. Vliv může mít i UV záření. Nebo některé viry.
Opět uvedu příklad: Pokud to někdo přehání s alkoholem, může si „vypěstovat“ rakovinu trávicího traktu nebo jater. Zvlášť pokud pije destiláty. Alkohol totiž poškozuje sliznice, které se kvůli tomu musí neustále obnovovat – buňky se musí rychleji dělit.
V játrech navíc alkohol způsobuje zánětlivou reakci. Kancerogenní jsou také jeho metabolity, které působí mutace přímo. Tím vším se zvyšuje riziko, že se některá z buněk utrhne ze řetězu.
Říkáte, že se tumory objevují hlavně u starších lidí. V poslední době se ale něco změnilo – mluví se o tom, že přibývá rakoviny i u mladých. Proč?
To je otázka za milion dolarů. Nikdo to neví. Patrně to bude souviset s environmentálními vlivy, možná mikroplasty. Vliv může mít změna životosprávy, mnohem častější obezita a zneužívání toxických látek. Roli může hrát i to, že lidi užívají stále větší množství léků. Ale to jsou jen domněnky, je to otevřená věc.
Stále navíc platí, že je statisticky největší počet zhoubných nádorů u starších lidí. Dnes už však není výjimkou, že člověk onemocní jedním nádorovým onemocněním, ale později i druhým nebo třetím. Tím, jak jsme postoupili v diagnostice a léčbě, se totiž řada lidí z první rakoviny vyléčí, takže má pak šanci onemocnět později i další.
Rakovina slinivky už není problém jen starších lidí
Které druhy rakoviny se vyskytují u mladých lidí?
Typicky jsou to například některá krevní onkologická onemocnění, nádory děložního čípku, varlat, mozku nebo kůže. V poslední době k nim ale přibývají i takové, které se dřív objevovaly spíš ve starším věku. Jde hlavně o nádory trávicího traktu, slinivky břišní, prsu nebo ledvin.
Blýská se u některého typu rakoviny na lepší časy? Jsou vědci na prahu nějakého převratného objevu?
Blýská. A to hlavně díky velkému pokroku v takzvané precizní medicíně – tedy léčbě, která je šitá konkrétnímu člověku na míru. Skvělá je imunoterapie. To je zase druh léčby, který umožňuje nastartovat vlastní imunitní systém, který nádorové buňky umí cíleně vypínat. Už to umíme odhalit a umíme do toho v řadě případů i zasahovat.
Stále víc nám bude v diagnostice pomáhat i metoda zvaná „tekutá biopsie“. Jde při ní v podstatě o to, že pacientovi odebereme krev a sledujeme v ní cirkulující nádorové buňky nebo jejich části. Tedy i DNA toho nádoru. Jako samostatná diagnostická metoda to sice stále ještě nestačí, ale v souběhu s dalšími nám to hodně pomůže.
Jak přesně?
Můžeme díky tomu třeba určit, kde je skryté ložisko nádoru. Můžeme taky sledovat průběh léčby – podle toho, jestli cirkulujících nádorových buněk přibývá, nebo ubývá, zjistíme, jestli léčba na pacienta zabírá. Na základě toho ji pak upravujeme.
Zaznamenala jsem, že už se k léčbě některých tumorů používají i viry. Koho to napadlo a jak taková věc funguje?
Základní myšlenka, že by viry mohly vyvolávat rozpad nádorových buněk, už je celkem stará. Sahá už do zlomu devatenáctého a dvacátého století. Už tehdy si lékaři všímali, že pokud dostane pacient s nádorem určité virové onemocnění, tak se mu nádor zmenší. Virus totiž napadne nádorové buňky a nastartuje imunitní systém. Ten pak zasáhne, kde má.
Teprve rozvoj genetického inženýrství na přelomu tisíciletí ale umožnil tuto metodu bezpečně použít – tedy upravit vybrané viry tak, aby ničily pouze rakovinné buňky a zdravé tkáně nechaly nepoškozené. Funguje to velmi dobře – rakovinná buňka, do které se dostane upravený virus, zemře. Praskne a rozpadne se. Její obsah pak nabudí imunitní systém, který všechno špatné zlikviduje.
Jaké typy virů se k tomu používají?
Znovu raději připomenu, že jsou to viry upravené. Nejčastěji se používají herpesviry a adenoviry, které slaví úspěchy při léčbě nádorů hlavy a krku. Pomáhají i při rakovině kůže nebo tlustého střeva a konečníku.
U dalších tumorů nacházejí uplatnění retroviry – například původní virus HIV se geneticky upraví do takové podoby, že je použitelný pro léčbu rakoviny krve. Viry se ale neuzpůsobují na konkrétního člověka, nýbrž na konkrétní druh nádorového onemocnění.
Co můžou udělat sami lidé, aby se rakovině vyhnuli?
Ono to zní jako klišé, ale opravdu je strašně důležité dodržovat zdravý životní styl. Fakt to hraje obrovskou roli. Neměli bychom tedy pít alkohol, kouřit cigarety a tloustnout. Měli bychom se pravidelně hýbat. Měli bychom se zkrátka udržovat v kondici.