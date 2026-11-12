Jak mění medicínu umělá inteligence? Konference o budoucnosti českých nemocnic se blíží

Odhaluje skryté zárodky rakoviny. Z hlasu pozná Parkinsonovu chorobu roky předtím, než naplno propuknou příznaky. Dramaticky zrychluje i vývoj léků – medikamenty tak mohou být nejenom daleko účinnější, ale i levnější. Do medicíny vstoupila umělá inteligence a začíná ji měnit. Už se to projevuje i v Česku.
„Pro řadu pacientů, kterým jsme dřív nedokázali pomoct, najednou máme řešení. Jejich nádor totiž odhalíme včas,“ říká mamodiagnostik a zakladatel českého screeningového programu rakoviny prsu Jan Daneš. Umělou inteligenci začal jako první v Česku používat právě při odhalování tumorů v ňadrech.
Umělá inteligence ale podle něj může být prospěšná i jinde - při organizaci práce. Může tak pomoci vyřešit nedostatek lékařů. „Zatímco doposud museli každý snímek kontrolovat dva odborníci, nyní jednoho z nich nahradí právě AI. Kromě toho převezme rutinní činnosti, takže uvolní živému lékaři ruce,“ říká Daneš a dodává: „Doktor tak bude mít víc času na práci se samotným pacientem.“
Podle ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Ivana Duškova se navíc pracuje na tom, aby se nové technologie poháněné umělou inteligencí dostávaly k pacientům mnohem rychleji. Nikoliv až za mnoho let. Pojišťovna se je kvůli tomu rozhodla sama testovat v pilotních projektech – a pokud se osvědčí, začne je lidem okamžitě proplácet.
„Místo abychom čekali na verdikt lékového ústavu, který pomůckám stanoví úhradu i v několikaletém správním řízení, ověříme si účinnost nových technologií sami. Tím to zrychlíme,“ nastiňuje Duškov.
Jak tedy bude vypadat česká nemocnice zítřka? Budou nás stále léčit především živí doktoři, nebo je postupně nahradí stroje? Za jak dlouho to případně bude? A kdo ponese odpovědnost za to, že se léčba v některých případech nezdaří, nebo dokonce pacienta poškodí?
O tom všem budeme diskutovat na akci Aktuálně.cz LIVE: Nemocnice zítřka, která se koná v pondělí 23. listopadu v Praze v prostorách Scott.Weber Workspace – PORT 7. Přítomni budou například chirurg a humanitární lékař Tomáš Šebek, profesor onkologie Luboš Petruželka nebo odborník na etiku umělé inteligence David Černý. Přidají se i technologičtí inovátoři a zástupci pojišťoven a státu.
Počet míst je omezený, vstupenky můžete nakoupit zde.
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