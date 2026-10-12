Smrtící virus se v Česku vymyká kontrole. Poslanec chce změnu, dotknout se může každého

Česko ztrácí kontrolu nad HIV. Počty nakažených rostou, stovky lidí navíc o své infekci nevědí. Poslanec Matěj Hlavatý (STAN) proto navrhuje změny, které mohou zasáhnout každého – od testování u praktiků až po nová pravidla pro cizince.
Česku se nedaří zkrotit virus HIV. Počty nakažených rostou, podle šéfa Společnosti infekčního lékařství Pavla Dlouhého jich lékaři každým rokem odhalí další tři stovky. A bude hůř. „Očekáváme, že v roce 2030 padne magická hranice tisíce případů ročně,“ varuje.
Statistiky jsou přitom podle něj neúplné a zdaleka nezahrnují všechny nakažené. „Zhruba třináct procent infikovaných dlouhodobě uniká. Chorobu tak mohou předávat dál,“ upozorňuje Dlouhý.
Ve sněmovně už se proto řeší, co s tím. A jeden recept se rýsuje: Poslanec za STAN Matěj Hlavatý chce, aby se virus HIV testoval i na preventivních prohlídkách u praktického lékaře.
„Mělo by to vypadat tak, že lidem tento test povinně nabídne praktik – podobně jako musí nabídnout vyšetření na časný záchyt demence u pacientů nad 65 let. Lidé toho pak budou moci využít, nebo ne,“ popisuje svou představu.
Test u praktika bez káravých pohledů
Jde podle něj o nejjednodušší způsob, jak odhalit infekci i u lidí, kteří o svém možném nakažení neví. „Je to navíc důstojnější, než potupně sedět v čekárně specializovaných pracovišť a čelit káravým pohledům kolemjdoucích,“ doplnil. Část lidí to podle něj odradí – vyšetření buď odkládají, nebo na něj vůbec nejdou. „Což pak ale přispívá k šíření viru,“ připomíná.
Se svým nápadem už se obrátil na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) – podobu preventivních prohlídek totiž upravuje vyhláška vydávaná vedením resortu. „Poslal jsem mu svůj návrh a požádal ho, aby se tím zabýval,“ popsal Aktuálně.cz Hlavatý.
Ministerstvo zdravotnictví přijetí návrhu potvrdilo. „Obdrželi jsme ho v minulém týdnu a v současné době se jím zabýváme,“ napsal Martin Novotný z tiskového odboru úřadu. Jak se Vojtěch k podnětu postaví, ale prozatím neprozradil. „Bližší informace k návrhu i k dalšímu postupu poskytneme v následujících dnech,“ uvedl.
Kromě toho ale sepsal Hlavatý i dva další pozměňovací návrhy, které může předložit ve sněmovně sám.
Povinné testování cizinců
„Prvním návrhem cílím na cizince. Právě oni se totiž stali v posledních několika letech jedním z nejčastějších zdrojů nákazy – podle statistik Státního zdravotního ústavu už tvoří zhruba čtyřicet procent všech nově odhalených případů,“ vysvětluje poslanec.
Jeho novela proto zavádí novou povinnost – každý nově příchozí cizinec, který by chtěl v Česku dlouhodobě žít či pracovat, by se měl podrobit vstupnímu testu.
„Pokud by cizinec chtěl dlouhodobé vízum nebo pracovní povolení, musel by jednoznačně prokázat, že je HIV negativní. Nebo že je sice pozitivní, ale léčí se, takže nepředstavuje pro místní obyvatelstvo žádné nebezpečí,“ přiblížil svůj návrh. Dnes podle něj žádné takové nařízení není, řada případů proto zůstává nepodchycená.
„Pokud bychom ale o infikovaných věděli, mohli bychom je přimět k tomu, aby se začali léčit. Tím bychom eliminovali jakékoliv ohrožení, protože moderní antiretrovirová léčba dokáže potlačit množení viru v krvi na minimum. Nemocný člověk tak virus nepředává dál,“ vysvětlil.
Šíření je trestné
Cizinec by se navíc musel začít chovat zodpovědně – vědomé šíření viru je totiž podle českých zákonů trestným činem. Hrozí za něj až dvanáct let za mřížemi.
„Novela by tedy přirozeným způsobem podchytila největší rizika. Rozhodně by nešlo o to, abychom někomu zakazovali pobyt v Česku jen na základě pozitivního testu na HIV. Spíš chceme odhalit všechny nakažené a přimět je k léčení,“ doplnil Hlavatý.
Pilulky jako levná prevence
Jeho druhý návrh se týká takových lidí, kteří jsou teprve v riziku nákazy a potřebují kvůli tomu takzvanou preexpoziční profylaxi. To jsou tablety, které se polykají preventivně a které dokážou u těchto lidí infekci HIV zabránit.
Jde například o injekční uživatele drog nebo osoby blízké HIV pozitivním. „Chci, aby pro ně byla preexpoziční profylaxe snáze dostupná,“ přibližuje Hlavatý.
Volný prodej
Léky už by tak neměly být jen na lékařský předpis, podle poslance by si je lidé mohli kupovat i zcela volně.
„Pokud by je ale někomu předepsal lékař, měly by být plně hrazené pojišťovnou,“ myslí si Hlavatý. Ceny těchto léků jsou totiž vysoké – pohybují se od 600 do 1500 korun za měsíc. „Řada lidí tak na ně nemá, což je ale zase problém. Jakmile se totiž pacienti přestanou chránit, virus bude nemilosrdně postupovat,“ podotýká.
Pojišťovnám by se podle něj tento přístup vyplatil – preventivní léčba je totiž levnější než následné řešení následků. „Okruh lidí, kteří preexpoziční profylaxi potřebují, navíc není zas tak velký. Je prokázáno, že pokud už se někdo oddává nezávaznému sexu, nedělá to déle než dva až pět let. Pak se uklidní,“ říká Hlavatý.
Podobně to vidí i šéf Společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý. „Prevence je vždycky výhodnější než pozdější léčba,“ souhlasí. I podle něj by proto mělo být testování na HIV hrazené pojišťovnami, stejně jako krátkodobé preventivní užívání léků rizikovými osobami. „To totiž vyjde pojišťovny jen na pár korun, zatímco následná léčba stojí až 20 milionů korun za pacienta,“ vyčísluje.
Česko už se navíc podle něj pohybuje na pětkrát vyšších počtech nakažených, než by mělo. „Mezinárodně jsme se zavázali k tomu, že budeme počty případů snižovat. Klesat by měl i počet nakažených, kteří o své infekci neví. Nic z toho se nám ale nedaří,“ připomíná.
„Bránit tomu nebudu“
Podle šéfa Sdružení praktických lékařů Petra Šonky by téma stálo za odbornou diskusi. „Osobně to nevnímám tak, že by bylo v Česku vyšetření na HIV nedostupné. Pokud ale existuje studie nákladové efektivity, podle které by se testování HIV u praktika státu a pojišťovnám vyplatilo, tak proč ne. Já tomu bránit nebudu,“ řekl Aktuálně.cz.
V Česku žije necelých šest tisíc lidí s virem HIV, dalších osm stovek o své nákaze neví. Infekci proto mohou předávat dál.
Pojišťovny dnes vyplatí za léčbu HIV přibližně miliardu korun, do roku 2060 ale jejich náklady stoupnou na více než 36,5 miliardy. „Ovšem to jenom v případě, že už nepřibude žádný nový nakažený. Pokud se bude situace odvíjet stejně jako doposud a lékaři odhalí kolem 300 pozitivních ročně, vyšplhají se náklady na léčbu až na 86 miliard korun,“ spočítala Česká společnost AIDS.
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