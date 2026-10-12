Přeskočit na obsah
Benative
12. 10. Marcel
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zdravotnictví

Smrtící virus se v Česku vymyká kontrole. Poslanec chce změnu, dotknout se může každého

Veronika Rodriguez
Veronika Rodriguez
Veronika Rodriguez
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Česko ztrácí kontrolu nad HIV. Počty nakažených rostou, stovky lidí navíc o své infekci nevědí. Poslanec Matěj Hlavatý (STAN) proto navrhuje změny, které mohou zasáhnout každého – od testování u praktiků až po nová pravidla pro cizince.

Woman scientist collecting and checking blood in test tubes
Woman scientist collecting and checking blood in test tubes during drug test, doing a medical study to obtain new vaccine in laboratory. Biotechnology data for healthcare progress.Foto: Freepik / Magnific – Dragos Condrea
Reklama

Česku se nedaří zkrotit virus HIV. Počty nakažených rostou, podle šéfa Společnosti infekčního lékařství Pavla Dlouhého jich lékaři každým rokem odhalí další tři stovky. A bude hůř. „Očekáváme, že v roce 2030 padne magická hranice tisíce případů ročně,“ varuje.

Statistiky jsou přitom podle něj neúplné a zdaleka nezahrnují všechny nakažené. „Zhruba třináct procent infikovaných dlouhodobě uniká. Chorobu tak mohou předávat dál,“ upozorňuje Dlouhý.

Ve sněmovně už se proto řeší, co s tím. A jeden recept se rýsuje: Poslanec za STAN Matěj Hlavatý chce, aby se virus HIV testoval i na preventivních prohlídkách u praktického lékaře.

Související

„Mělo by to vypadat tak, že lidem tento test povinně nabídne praktik – podobně jako musí nabídnout vyšetření na časný záchyt demence u pacientů nad 65 let. Lidé toho pak budou moci využít, nebo ne,“ popisuje svou představu.

Reklama
Reklama

Test u praktika bez káravých pohledů

Jde podle něj o nejjednodušší způsob, jak odhalit infekci i u lidí, kteří o svém možném nakažení neví. „Je to navíc důstojnější, než potupně sedět v čekárně specializovaných pracovišť a čelit káravým pohledům kolemjdoucích,“ doplnil. Část lidí to podle něj odradí – vyšetření buď odkládají, nebo na něj vůbec nejdou. „Což pak ale přispívá k šíření viru,“ připomíná.

Se svým nápadem už se obrátil na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) – podobu preventivních prohlídek totiž upravuje vyhláška vydávaná vedením resortu. „Poslal jsem mu svůj návrh a požádal ho, aby se tím zabýval,“ popsal Aktuálně.cz Hlavatý.

Související

Ministerstvo zdravotnictví přijetí návrhu potvrdilo. „Obdrželi jsme ho v minulém týdnu a v současné době se jím zabýváme,“ napsal Martin Novotný z tiskového odboru úřadu. Jak se Vojtěch k podnětu postaví, ale prozatím neprozradil. „Bližší informace k návrhu i k dalšímu postupu poskytneme v následujících dnech,“ uvedl.

HIV pozitivní případy v ČR







Kumulativní údaje za období 1. 10. 1985 – 31. 8. 2026



Způsob přenosu

HIV pozitivní muži

HIV pozitivní ženy

Celkový počet HIV pozitivních

Nemocní AIDS







Homosexuální pohlavní styk

3374

0

3374

453







Injekční stříkačkou při užívání drog

153

44

197

63







Homosexuální styk + injekční stříkačka

100

0

100

15







Hemofilici nakažení z krevních derivátů

17

0

17

9







Příjemci krve a krevních přípravků

14

5

19

9







Heterosexuální pohlavní styk

749

708

1457

396







Přenos z matky na dítě

4

8

12

1







Nákaza při pobytu v nemocnici

7

6

13

3







Jiný

4

2

6

2







Nezjištěný

151

37

188

51







Celkem občané ČR

4573

810

5383

1002







Cizinci

423

185

608

51







Celkem HIV+

4996

995

5991

1053







Zdroj: SZÚ












Kromě toho ale sepsal Hlavatý i dva další pozměňovací návrhy, které může předložit ve sněmovně sám.

Reklama
Reklama

Povinné testování cizinců

„Prvním návrhem cílím na cizince. Právě oni se totiž stali v posledních několika letech jedním z nejčastějších zdrojů nákazy – podle statistik Státního zdravotního ústavu už tvoří zhruba čtyřicet procent všech nově odhalených případů,“ vysvětluje poslanec.

Jeho novela proto zavádí novou povinnost – každý nově příchozí cizinec, který by chtěl v Česku dlouhodobě žít či pracovat, by se měl podrobit vstupnímu testu.

Související

„Pokud by cizinec chtěl dlouhodobé vízum nebo pracovní povolení, musel by jednoznačně prokázat, že je HIV negativní. Nebo že je sice pozitivní, ale léčí se, takže nepředstavuje pro místní obyvatelstvo žádné nebezpečí,“ přiblížil svůj návrh. Dnes podle něj žádné takové nařízení není, řada případů proto zůstává nepodchycená.

„Pokud bychom ale o infikovaných věděli, mohli bychom je přimět k tomu, aby se začali léčit. Tím bychom eliminovali jakékoliv ohrožení, protože moderní antiretrovirová léčba dokáže potlačit množení viru v krvi na minimum. Nemocný člověk tak virus nepředává dál,“ vysvětlil.

Reklama
Reklama

Šíření je trestné

Cizinec by se navíc musel začít chovat zodpovědně – vědomé šíření viru je totiž podle českých zákonů trestným činem. Hrozí za něj až dvanáct let za mřížemi.

„Novela by tedy přirozeným způsobem podchytila největší rizika. Rozhodně by nešlo o to, abychom někomu zakazovali pobyt v Česku jen na základě pozitivního testu na HIV. Spíš chceme odhalit všechny nakažené a přimět je k léčení,“ doplnil Hlavatý.

Související

Pilulky jako levná prevence

Jeho druhý návrh se týká takových lidí, kteří jsou teprve v riziku nákazy a potřebují kvůli tomu takzvanou preexpoziční profylaxi. To jsou tablety, které se polykají preventivně a které dokážou u těchto lidí infekci HIV zabránit.

Jde například o injekční uživatele drog nebo osoby blízké HIV pozitivním. „Chci, aby pro ně byla preexpoziční profylaxe snáze dostupná,“ přibližuje Hlavatý.

Reklama
Reklama

Volný prodej

Léky už by tak neměly být jen na lékařský předpis, podle poslance by si je lidé mohli kupovat i zcela volně.

„Pokud by je ale někomu předepsal lékař, měly by být plně hrazené pojišťovnou,“ myslí si Hlavatý. Ceny těchto léků jsou totiž vysoké – pohybují se od 600 do 1500 korun za měsíc. „Řada lidí tak na ně nemá, což je ale zase problém. Jakmile se totiž pacienti přestanou chránit, virus bude nemilosrdně postupovat,“ podotýká.

Související

Pojišťovnám by se podle něj tento přístup vyplatil – preventivní léčba je totiž levnější než následné řešení následků. „Okruh lidí, kteří preexpoziční profylaxi potřebují, navíc není zas tak velký. Je prokázáno, že pokud už se někdo oddává nezávaznému sexu, nedělá to déle než dva až pět let. Pak se uklidní,“ říká Hlavatý.

Podobně to vidí i šéf Společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý. „Prevence je vždycky výhodnější než pozdější léčba,“ souhlasí. I podle něj by proto mělo být testování na HIV hrazené pojišťovnami, stejně jako krátkodobé preventivní užívání léků rizikovými osobami. „To totiž vyjde pojišťovny jen na pár korun, zatímco následná léčba stojí až 20 milionů korun za pacienta,“ vyčísluje.

Reklama
Reklama

Česko už se navíc podle něj pohybuje na pětkrát vyšších počtech nakažených, než by mělo. „Mezinárodně jsme se zavázali k tomu, že budeme počty případů snižovat. Klesat by měl i počet nakažených, kteří o své infekci neví. Nic z toho se nám ale nedaří,“ připomíná.

„Bránit tomu nebudu“

Podle šéfa Sdružení praktických lékařů Petra Šonky by téma stálo za odbornou diskusi. „Osobně to nevnímám tak, že by bylo v Česku vyšetření na HIV nedostupné. Pokud ale existuje studie nákladové efektivity, podle které by se testování HIV u praktika státu a pojišťovnám vyplatilo, tak proč ne. Já tomu bránit nebudu,“ řekl Aktuálně.cz.

Související

V Česku žije necelých šest tisíc lidí s virem HIV, dalších osm stovek o své nákaze neví. Infekci proto mohou předávat dál.

Pojišťovny dnes vyplatí za léčbu HIV přibližně miliardu korun, do roku 2060 ale jejich náklady stoupnou na více než 36,5 miliardy. „Ovšem to jenom v případě, že už nepřibude žádný nový nakažený. Pokud se bude situace odvíjet stejně jako doposud a lékaři odhalí kolem 300 pozitivních ročně, vyšplhají se náklady na léčbu až na 86 miliard korun,“ spočítala Česká společnost AIDS.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Vzhledem k tomu, že dánský vrtulník typu AS-550 Fennec (na snímku) je lehký víceúčelový stroj bez těžkého pancéřování, mohla by světlice při zásahu palivové nádrže, trupu nebo motorového prostoru způsobit výbuch a požár.
Vzhledem k tomu, že dánský vrtulník typu AS-550 Fennec (na snímku) je lehký víceúčelový stroj bez těžkého pancéřování, mohla by světlice při zásahu palivové nádrže, trupu nebo motorového prostoru způsobit výbuch a požár.
Vzhledem k tomu, že dánský vrtulník typu AS-550 Fennec (na snímku) je lehký víceúčelový stroj bez těžkého pancéřování, mohla by světlice při zásahu palivové nádrže, trupu nebo motorového prostoru způsobit výbuch a požár.

„Museli jsme je přivést k rozumu.“ Kreml vyznamenal kapitána, který riskoval konflikt s NATO

„Dánské letectvo jednoduše a drze vstoupilo do zóny naší bezpečnosti. Museli jsme je přivést k rozumu.“ Tak pro ruskou televizi vysvětloval kapitán korvety Soobrazitělnyj, proč nechal před necelým měsícem vypálit světlice po dánském vrtulníku. Dánsko to tehdy označilo za „vážný incident“, protože vrtulník vykonával „rutinní fotografický průzkum“. Kapitána lodi nyní Kreml vyznamenal.

Reklama
Ředitel střední školy na pražském Smíchově Radko Sáblík vděčí hodně za svůj úspěch v senátních volbách vlastním studentům.
Ředitel střední školy na pražském Smíchově Radko Sáblík vděčí hodně za svůj úspěch v senátních volbách vlastním studentům.
Ředitel střední školy na pražském Smíchově Radko Sáblík vděčí hodně za svůj úspěch v senátních volbách vlastním studentům.

Studenti rozjeli po úspěchu svého ředitele ve volbách megapařbu. Drive jim musí vydržet do druhého kola

Přestože ve štábech některých politických stran bylo v sobotu večer veselo, nejvíce to žilo někde úplně jinde. A přitom šlo také o politiku. Nejbouřlivější volební oslavy rozjeli studenti smíchovské průmyslovky, kteří se intenzivní kampaní snaží dostat do Senátu svého ředitele Radka Sáblíka. Aktuálně.cz bylo u toho, když slavili jeho postup do 2. kola voleb.

Reklama
Reklama
Reklama