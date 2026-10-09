Fleky na nohou vše prozradily. Smrtící virus sílí, stovky nakažených lékařům unikají

Smrtící virus HIV v Česku nabírá na obrátkách: Zdravotníci už odhalí nějakého nakaženého prakticky každý den. Téměř 87 procent lidí se navíc o své chorobě dozví pozdě – mohou tedy infekci rozšířit dál. Odborníci proto volají po mnohem razantnějším přístupu.
„Nedokázala jsem si udržet práci,“ vzpomíná na období před devíti lety osmadvacetiletá Jitka. Trápily ji opakované záněty zubů i lymfatických uzlin, několikrát s nimi musela do nemocnice. Problémy měla i s páteří. „Jakmile jsem dlouho stála, začínaly mě brnět ruce i nohy. Přepadly mě závratě,“ popisuje.
Dlouho ale nikdo netušil, co jí je. „Doktoři mě posílaly od čerta k ďáblu, pravou příčinu nikdo neřešil,“ říká. Teprve před pěti lety nastal zvrat: ortoped si všiml podivných fleků na nohách a nařídil kompletní rozbor krve. Výsledek byl pro Jitku zdrcující: „Dozvěděla jsem se, že jsem HIV pozitivní. Zjevně jsem se nakazila od svého prvního přítele,“ přibližuje.
Příběh Jitky ukazuje, jak jsou statistiky HIV v Česku „děravé“.
Podle dat Státního zdravotního ústavu (SZÚ) si sice diagnózu vyslechnou zhruba tři stovky lidí ročně, zdaleka to ale nejsou všichni nakažení. „Nejméně o třinácti procentech infikovaných lidí nevíme,“ potvrzuje předseda Společnosti infekčního lékařství Pavel Dlouhý.
Vzhledem k tomu, že v Česku žije zhruba 6 tisíc HIV pozitivních osob, lékařům dlouhodobě uniká nejméně osm stovek nakažených. O jejich chorobě tak nikdo nic neví. Infekci mohou předávat dál.
Magická hranice tisíce případů ročně
Toto číslo se navíc nedaří snížit – a to přesto, že se k tomu Česko mezinárodně zavázalo. „Tento plán ale bohužel neplníme, křivka nakažených stoupá dál. Očekáváme dokonce, že v roce 2030 padne magická hranice tisíce případů ročně,“ varuje Dlouhý a dodává: „Už teď se přitom pohybujeme na pětkrát vyšších statistikách, než bychom měli být.“
HIV pozitivní případy v ČR
Kumulativní údaje za období 1. 10. 1985 – 31. 8. 2026
Způsob přenosu
HIV pozitivní muži
HIV pozitivní ženy
Celkový počet HIV pozitivních
Nemocní AIDS
Homosexuální pohlavní styk
3374
0
3374
453
Injekční stříkačkou při užívání drog
153
44
197
63
Homosexuální styk + injekční stříkačka
100
0
100
15
Hemofilici nakažení z krevních derivátů
17
0
17
9
Příjemci krve a krevních přípravků
14
5
19
9
Heterosexuální pohlavní styk
749
708
1457
396
Přenos z matky na dítě
4
8
12
1
Nákaza při pobytu v nemocnici
7
6
13
3
Jiný
4
2
6
2
Nezjištěný
151
37
188
51
Celkem občané ČR
4573
810
5383
1002
Cizinci
423
185
608
51
Celkem HIV+
4996
995
5991
1053
Zdroj: SZÚ
To podle něj přináší obrovská rizika: virus se jednak může snadno šířit dál, léčení je navíc stále dražší. Zvlášť pokud se nakažené nedaří zachytit včas.
„Je to jednoduché. Testování lidí je velmi levné. Jen pár korun stojí také krátkodobé preventivní užívání léků rizikovými osobami,“ říká Dlouhý. Naopak léčba samotného HIV je podle něj velmi drahá. „Vyjde pojišťovny až na 20 milionů korun za pacienta,“ vyčísluje.
Řešení je přitom podle něj jednoduché: Česko by mělo přitlačit na prevenci. „Pojišťovny by měly začít hradit i anonymní testování. Na vyšetření by se díky tomu dostavilo mnohem víc lidí,“ domnívá se infektolog. To se ale dnes neděje.
Pojišťovny by podle něj měly přispívat i na takzvanou preexpoziční profylaxi. Tedy na tablety, které lidé polykají preventivně a které u nich dokážou nákaze zabránit. Užívat by je měly osoby ve velkém riziku – například injekční uživatelé drog nebo lidé blízcí HIV pozitivním. „Celá západní Evropa to tak má nastavené, jenom u nás je s tím stále problém,“ uvádí Dlouhý.
Miliardový účet
Výsledkem je podle něj to, že účty za HIV každým rokem rostou: během následujících čtyř let nabobtnají nejméně o 445 milionů korun.
Totéž tvrdí i Robert Hejzák z organizace Česká společnost AIDS. Zatímco dnes podle něj vydají pojišťovny na léčbu pacientů s HIV skoro miliardu korun, v roce 2060 to bude 36,5 miliardy korun. „Ovšem to jenom v případě, že už nepřibude žádný nový nakažený. Pokud se bude situace odvíjet stejně jako doposud a lékaři odhalí kolem 300 pozitivních ročně, vyšplhají se náklady na léčbu až na 86 miliard korun,“ spočítal.
Pozdě zachyceným pacientům navíc lékaři neumí pomoct, nákaze podle Dlouhého podlehne až 44 procent z nich. Při včasné diagnostice přitom umírá „jen“ kolem třinácti procent HIV pozitivních.
Jenomže zdravotní pojišťovny svůj přístup měnit nechtějí. Preventivní tabletky se v plné výši platit nechystají. Lidé si je budou muset i nadále kupovat v lékárnách sami – po předložení receptu od lékaře.
Některé se ale rozhodly alespoň pro jednorázový příspěvek, který budou vyplácet z fondu prevence. Platí to například pro Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra (ZPMV), která svým klientům nabízí až pětistovkou. „Poskytnutí příspěvku je ale podmíněné absolvováním preventivní prohlídky u praktického lékaře nebo gynekologa,“ uvádí pojišťovna na svém webu. Zájemci současně musí předložit negativní test na pohlavně přenosné choroby a podstoupit několik očkování.
Podporu nabízí také ministerstvo zdravotnictví, které kvůli tomu vypsalo i státní dotační program. Ten je určený pro mladé. Lidé do 26 let si v rámci něj mohou požádat o příspěvek ve výši 250 korun, a to na každé balení preventivního přípravku. Jen v letošním roce chce takto vedení resortu rozdat až 824 tisíc korun. „Žádosti pro tento cyklus je ale možné podávat nejpozději do 15. ledna 2027,“ podotýká.
Kondom na prvním místě
Zavedení takového příspěvku doporučuje i Světová zdravotnická organizace (WHO).
Jenomže někteří odborníci s tímto řešením nesouhlasí. „Preexpoziční profylaxe je jenom nadstavba. Měla by se týkat jen výjimečných situací,“ vysvětlil před časem například epidemiolog Petr Pazdiora a dodal: „Lidé, kteří se na ni spolehnou, totiž přestávají používat kondomy a roste u nich počet případů syfilis či kapavky.“
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